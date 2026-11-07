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ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Όσμαν και επιστρέφει σε τρεις μήνες
ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Όσμαν και επιστρέφει σε τρεις μήνες
Ο Τούρκος άσος του Δικεφάλου υποβλήθηκε σε επέμβαση στην Κωνσταντινούπολη από τον γιατρό της Εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας
Στα τέλη Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να επιστέψει στα παρκέ ο Τσέντι Όσμαν καθώς ναι μεν απέφυγε τα χειρότερα, αλλά εν τέλει χρειάστηκε να γίνει συρραφή στον λαβωμένο μηνίσκο του. Υπενθύμιζουμε ότι ο ανάλογος τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο τον άφησε έξω για έξι μήνες.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Ο Τσέντι Όσμαν υποβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης.
Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας, Μπαρίς Κοτσάογλου, παρουσία και του γιατρού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μιχαήλ Σαμαρά.
Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η σταδιακή επανένταξη του Τσέντι Όσμαν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.
Είμαστε όλοι στο πλευρό του Τσέντι και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός!»
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Ο Τσέντι Όσμαν υποβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης.
Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας, Μπαρίς Κοτσάογλου, παρουσία και του γιατρού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μιχαήλ Σαμαρά.
Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η σταδιακή επανένταξη του Τσέντι Όσμαν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.
Είμαστε όλοι στο πλευρό του Τσέντι και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός!»
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