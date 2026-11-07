Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για τον αγώνα με τον Ηρακλή
Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για τον αγώνα με τον Ηρακλή
Ο Νίστρουπ δεν έχει στη διάθεση του για τον αγώνα στο Καυτανζόγλειο τους τραυματίες Ουναΐ, Κρίστιανσεν και τον τιμωρημένο Κάνγκουα
Με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο Καυτανζόγλειο για να αντιμετωπίσει αύριο Κυριακή (8/11, 17:30) τον Ηρακλή.
Στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν βρίσκονται οι τραυματίες Ουναΐ, Κρίστιανσεν αλλά και ο τιμωρημένος Κάνγκουα, ο οποίος αποβλήθηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, που οι πράσινοι είχαν επικρατήσει 2-0.
Την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Ηρακλή αποτελούν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν βρίσκονται οι τραυματίες Ουναΐ, Κρίστιανσεν αλλά και ο τιμωρημένος Κάνγκουα, ο οποίος αποβλήθηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, που οι πράσινοι είχαν επικρατήσει 2-0.
Την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Ηρακλή αποτελούν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα