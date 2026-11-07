Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για τον αγώνα με τον Ηρακλή
SPORTS
Παναθηναϊκός Τζέικομπ Νίστρουπ Κινγκς Κάνγκουα

Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για τον αγώνα με τον Ηρακλή

Ο Νίστρουπ δεν έχει στη διάθεση του για τον αγώνα στο Καυτανζόγλειο τους τραυματίες Ουναΐ, Κρίστιανσεν και τον τιμωρημένο Κάνγκουα

Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για τον αγώνα με τον Ηρακλή
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Με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο Καυτανζόγλειο για να αντιμετωπίσει αύριο Κυριακή (8/11, 17:30) τον Ηρακλή. 

Στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν βρίσκονται οι τραυματίες Ουναΐ, Κρίστιανσεν αλλά και ο τιμωρημένος Κάνγκουα, ο οποίος αποβλήθηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, που οι πράσινοι είχαν επικρατήσει 2-0. 

Την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Ηρακλή αποτελούν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
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