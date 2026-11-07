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Superbet League 2: Με νίκες προχώρησαν ΑΕΛ και Πανσερραϊκός
Superbet League 2: Με νίκες προχώρησαν ΑΕΛ και Πανσερραϊκός
Οι Θεσσαλοί επικράτησαν εκτός έδρας με 3-0 του Πανθρακικού, ενώ οι Σερραίοι νίκησαν εντός έδρας με 2-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς
Μ' ξέσπασμα στις αρχές του 2ου ημιχρόνου η ΑΕΛ πέρασε από την έδρα της Κομοτηνής και βρέθηκε μόνη στη 2η θέση έχοντας όμως ματς περισσότερο από τον Πανιώνιο και την Athens Kallithea.
Οι βυσσινί «καθάρισαν» στο πρώτο δεκάλεπτο του β΄ ημιχρόνου με Καμπετσή (48΄) και Γαργαλά (55΄) και ουσιαστικά εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς. Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 73΄, λόγω αποβολής του Πέιου, και ο Νίτσο διαμόρφωσε στο 87΄ το τελικό σκορ.
Στις Σέρρες, ένα γκολ του Κωτσόπουλου στο 83΄ έδωσε στον Πανσερραϊκό τη νίκη με 2-1 επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τα «λιοντάρια», που διατηρούν το απόλυτο νικών στην έδρα τους, είχαν προηγηθεί στο 43΄ με τον Τεϊσέιρα, για να φέρουν οι φιλοξενούμενοι -προσωρινά- το ματς στα ίσια, χάρη σε αυτογκόλ του Αλιατίδη στο 66΄.
Συνοπτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Superbet League 2:
Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Πανθρακικός - ΑΕΛ 0-3
Ολυμπιακός Β’ - Ελλάς Σύρου 8/11
Athens Kallithea - Πανιώνιος 8/11
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Τρίπολης Β’ 8/11
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 8/11
Οι βυσσινί «καθάρισαν» στο πρώτο δεκάλεπτο του β΄ ημιχρόνου με Καμπετσή (48΄) και Γαργαλά (55΄) και ουσιαστικά εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς. Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες από το 73΄, λόγω αποβολής του Πέιου, και ο Νίτσο διαμόρφωσε στο 87΄ το τελικό σκορ.
Στις Σέρρες, ένα γκολ του Κωτσόπουλου στο 83΄ έδωσε στον Πανσερραϊκό τη νίκη με 2-1 επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τα «λιοντάρια», που διατηρούν το απόλυτο νικών στην έδρα τους, είχαν προηγηθεί στο 43΄ με τον Τεϊσέιρα, για να φέρουν οι φιλοξενούμενοι -προσωρινά- το ματς στα ίσια, χάρη σε αυτογκόλ του Αλιατίδη στο 66΄.
Συνοπτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Superbet League 2:
Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Πανθρακικός - ΑΕΛ 0-3
Ολυμπιακός Β’ - Ελλάς Σύρου 8/11
Athens Kallithea - Πανιώνιος 8/11
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Τρίπολης Β’ 8/11
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 8/11
Πύργος - ΠΑΟΚ Β’ 8/11
Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
1. Μαρκό 25
2. ΑΕΛ 19 -10αγ.
3. Πανιώνιος 17
4. Athens Kallithea 17
5. Νίκη Βόλου 14
6. Πανσερραϊκός 13 -10αγ.
7. Πανθρακικός 13 -10αγ.
8. Ελλάς Σύρου 13
9. Αναγέννηση Καρδίτσας 11
10. Αστέρας Τρίπολης Β’ 10
11. Πύργος 9
12. ΠΑΟΚ Β’ 9
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Απόλλων Καλαμαριάς 8 -10αγ.
15. Ολυμπιακός Β’ 6
16. Ζάκυνθος 4
*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ’ αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
1. Μαρκό 25
2. ΑΕΛ 19 -10αγ.
3. Πανιώνιος 17
4. Athens Kallithea 17
5. Νίκη Βόλου 14
6. Πανσερραϊκός 13 -10αγ.
7. Πανθρακικός 13 -10αγ.
8. Ελλάς Σύρου 13
9. Αναγέννηση Καρδίτσας 11
10. Αστέρας Τρίπολης Β’ 10
11. Πύργος 9
12. ΠΑΟΚ Β’ 9
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Απόλλων Καλαμαριάς 8 -10αγ.
15. Ολυμπιακός Β’ 6
16. Ζάκυνθος 4
*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ’ αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
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