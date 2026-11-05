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Πίσω μόνο από τον Κάρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων NBAers
Πίσω μόνο από τον Κάρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων NBAers
Ο σούπερ σταρ των Μαϊάμι Xιτ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη σχετική λίστα, με συνολικά έσοδα που φτάνουν τα 108,5 εκατομμύρια δολάρια
Στην κορυφαία δυάδα των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών του NBA για τη σεζόν 2026-2027 βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, επιβεβαιώνοντας πως η τεράστια αγωνιστική του αξία συνοδεύεται και από την ανάλογη οικονομική αναγνώριση.
Ο σούπερ σταρ των Xιτ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη σχετική λίστα, με συνολικά έσοδα που φτάνουν τα 108,5 εκατομμύρια δολάρια, έχοντας μπροστά του μόνο τον Στεφ Κάρι.
Ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκεται στην κορυφή με 122,6 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τον Αντετοκούνμπο. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του Greek Freak στη δεύτερη θέση αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση του μεγέθους του ως ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ.
Μάλιστα, ο 31χρονος διεθνής βρίσκεται πάνω από ορισμένες από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του NBA. Συγκεκριμένα, στην τρίτη θέση συναντάμε τον Κέβιν Ντουράντ με 93,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 88,9 εκατομμύρια. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Τζέισον Τέιτουμ των Μπόστον Σέλτικς, με έσοδα ύψους 78,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο σούπερ σταρ των Xιτ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη σχετική λίστα, με συνολικά έσοδα που φτάνουν τα 108,5 εκατομμύρια δολάρια, έχοντας μπροστά του μόνο τον Στεφ Κάρι.
Ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκεται στην κορυφή με 122,6 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τον Αντετοκούνμπο. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του Greek Freak στη δεύτερη θέση αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση του μεγέθους του ως ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ.
Μάλιστα, ο 31χρονος διεθνής βρίσκεται πάνω από ορισμένες από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του NBA. Συγκεκριμένα, στην τρίτη θέση συναντάμε τον Κέβιν Ντουράντ με 93,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 88,9 εκατομμύρια. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Τζέισον Τέιτουμ των Μπόστον Σέλτικς, με έσοδα ύψους 78,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
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