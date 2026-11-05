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Πίσω μόνο από τον Κάρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων NBAers
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Στεφ Κάρι Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA

Πίσω μόνο από τον Κάρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων NBAers

Ο σούπερ σταρ των Μαϊάμι Xιτ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη σχετική λίστα, με συνολικά έσοδα που φτάνουν τα 108,5 εκατομμύρια δολάρια

Πίσω μόνο από τον Κάρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων NBAers
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Στην κορυφαία δυάδα των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών του NBA για τη σεζόν 2026-2027 βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, επιβεβαιώνοντας πως η τεράστια αγωνιστική του αξία συνοδεύεται και από την ανάλογη οικονομική αναγνώριση.

Ο σούπερ σταρ των Xιτ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη σχετική λίστα, με συνολικά έσοδα που φτάνουν τα 108,5 εκατομμύρια δολάρια, έχοντας μπροστά του μόνο τον Στεφ Κάρι.

Ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκεται στην κορυφή με 122,6 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τον Αντετοκούνμπο. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του Greek Freak στη δεύτερη θέση αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση του μεγέθους του ως ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ.

Μάλιστα, ο 31χρονος διεθνής βρίσκεται πάνω από ορισμένες από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του NBA. Συγκεκριμένα, στην τρίτη θέση συναντάμε τον Κέβιν Ντουράντ με 93,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 88,9 εκατομμύρια. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Τζέισον Τέιτουμ των Μπόστον Σέλτικς, με έσοδα ύψους 78,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sportico (@sportico)

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