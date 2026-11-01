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Μεγάλο διπλό η Άρσεναλ 1-0 τη Λίβερπουλ, σταθερά στην κορυφή η Λάτσιο του Μανδά, 2-1 την Κάλιαρι, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Μεγάλο διπλό η Άρσεναλ 1-0 τη Λίβερπουλ, σταθερά στην κορυφή η Λάτσιο του Μανδά, 2-1 την Κάλιαρι, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε περίπατο κόντρα στη Σανταντέρ, την οποία και νίκησε με σκορ 3-0 – Μεγάλη νίκη η Χετάφε με 3-1 επί της Σεβίλλης – Η Άιντραχτ εύκολα 3-1 το Αμβούργο
Το πρόγραμμα της Premier League την Κυριακή περιλάμβανε μόνο το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ με τους «κανονιέρηδες» να επικρατούν στον Άνφιλντ με σκορ 1-0 και να παραμένουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας.
Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε περίπατο κόντρα στη Σανταντέρ, την οποία νίκησε με σκορ 3-0 εκτός έδρας και μάλιστα χρειάστηκε 36 λεπτά για να σημειώσει και τα τρία της τέρματα. Τεράστιας σημασίας νίκη έκανε η Χετάφε που επικράτησε με 3-1 της Σεβίλλης και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα ξεφεύγοντας από την επικίνδυνη ζώνη.
Στην Bundesliga η Άντραχτ επικράτησε με σκορ 3-1 του Αμβούργου, ενώ στο άλλο ματς η Ουνιόν έμεινε στο 1-1 με την Κολωνία.
Στη Serie A η Λάτσιο του Μανδά παραμένει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού επικράτησε με σκορ 2-1 της Κάλιαρι εντός έδρας. Σημαντικό διπλό για την Τζένοα με 2-1 επί της Λέτσε, ενώ η Φροζινόνε επικράτησε με 2-0 της Τορίνο.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31' Εβανίλσον, 90'+ Αντλί)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30' αυτ. Μιλένκοβιτς, 76' Τιάγκο)
Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17' Σακαμότο, 37' Αβονίγι, 52' Ρουντόνι-67' Λε Φι)
Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58' Ιροεγκμπούναμ, 68' Μακ Μπέρνι-22' Φλορεντίνο, 74' Ενσίσο)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11' Αγιάρι)
Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε περίπατο κόντρα στη Σανταντέρ, την οποία νίκησε με σκορ 3-0 εκτός έδρας και μάλιστα χρειάστηκε 36 λεπτά για να σημειώσει και τα τρία της τέρματα. Τεράστιας σημασίας νίκη έκανε η Χετάφε που επικράτησε με 3-1 της Σεβίλλης και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα ξεφεύγοντας από την επικίνδυνη ζώνη.
Στην Bundesliga η Άντραχτ επικράτησε με σκορ 3-1 του Αμβούργου, ενώ στο άλλο ματς η Ουνιόν έμεινε στο 1-1 με την Κολωνία.
Στη Serie A η Λάτσιο του Μανδά παραμένει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού επικράτησε με σκορ 2-1 της Κάλιαρι εντός έδρας. Σημαντικό διπλό για την Τζένοα με 2-1 επί της Λέτσε, ενώ η Φροζινόνε επικράτησε με 2-0 της Τορίνο.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31' Εβανίλσον, 90'+ Αντλί)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30' αυτ. Μιλένκοβιτς, 76' Τιάγκο)
Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17' Σακαμότο, 37' Αβονίγι, 52' Ρουντόνι-67' Λε Φι)
Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58' Ιροεγκμπούναμ, 68' Μακ Μπέρνι-22' Φλορεντίνο, 74' Ενσίσο)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11' Αγιάρι)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 2-0 (25' Γκρέι, 73' Χέκε)
Αστον Βίλα-Φούλαμ 1-1 (39' Τζάκσον - 64'αυτ. Σουζούκι)
Λίβερπουλ-Αρσεναλ 0-1 (16' Χάβερτζ)
Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Αρσεναλ 24
Μάντσεστερ Σίτι 21
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Λίβερπουλ 15
Μπρέντφορντ 14
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11
Λιντς 11
Νιούκαστλ 11 -8αγ.
Ίπσουιτς 11
Έβερτον 10 -8αγ.
Φούλαμ 9
Κόβεντρι 9
Μάντσεστερ Γιουν. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5
Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga
Ελφερσμπεργκ-Μάιντς 4-1 (7' Κέιντελ, 26' Ονιέκα, 45'+1' Κράτενμαχερ, 90'+1' Κάμπελ - 90'+2' Χόλερμπαχ)
Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 2-4 (28’ Σικ, 79’ Μάτσα - 14’, 65’ Ντεμίροβιτς, 22’ Λιούελινγκ, 51’ Ελ Κανούς)
Αουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 1-2 (18’ Γκρέγκοριτς - 65’ Ματάνοβιτς, 85’ Ιριέ)
Γκλάντμπαχ-Πάντερμπορν 0-0
Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ 2-0 (57’ Φίλκρουγκ, 82’ Ντινκτσί)
Σάλκε-Λειψία 0-2 (37’πέν. Νούσα, 78’ Ρόμουλο)
Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-2 (38’ Λάιμερ, 66’ Ουπαμεκανό - 60’ Γκιρασί, 89’ Σίλβα)
Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 1-1 (10' Χάμπερερ-80' Ελ Μάλα)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 3-1 (10' αυτ. Ομάρι, 47' Ονιεντίκα, 69' Εμπντουνταλίμπ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 18
Ντόρτμουντ 18
Φράιμπουργκ 16
Λειψία 15
Βέρντερ Βρέμης 15
Λεβερκούζεν 13
Έλφερσμπεργκ 13
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 11
Μάιντς 10
Άουγκσμπουργκ 9
Στουτγκάρδη 9
Χοφενχάιμ 9
Πάντερμπορν 9
Αμβούργο 9
Κολωνία 9
Ουνιόν Βερολίνου 7
Σάλκε 6
Γκλάντμπαχ 4
Το προφίλ της 11ης αγωνιστικής της La Liga
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 0-1 (60' Καμπρέρα)
Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (36' Γκριμάλδο, 62' Σιμεόνε)
Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 3-0 (36', 55' Ντε Φρούτος, 73' Λόπεθ)
Μπέτις-Μάλαγα 2-1 (36' Μπάρτρα, 45'+2' Φορνέ - 68' Νίνιο)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 6-1 (8',41' Ραφίνια, 23' Φερμίν Λόπεθ, 45'+1,66' Γιαμάλ, 81' Γκόρντον - 84' Ντίας)
Χετάφε-Σεβίλλη 3-1 (68' Ουνάλ, 73' Σατριάνο, 90'+4' Μανγκαλά - 19' Σάλας)
Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (11' πεν Εμπαπέ, 21' Μπέλιγχαμ, 36' Ντιομαντέ)
Έλτσε-Βαλένθια 0-1 (69' Σαλίγκ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 2-1 (14' Ινάκι Γουίλιαμας, 45'+2 πέν. Μπερενγκέρ - 30' Σούσιτς)
Λα Κορούνια-Οσασούνα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 30
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπέτις 23
Σοσιεδάδ 19
Σεβίλλη 17
Αθλέτικ Μπιλμπάο 15 -10αγ.
Αλαβές 12
Βιγιαρεάλ 12
Θέλτα 12
Ράγιο Βαγεκάνο 12 -10αγ.
Χετάφε 12
Λα Κορούνια 11 -10αγ.
Εσπανιόλ 11
Οσασούνα 11 -10αγ.
Σανταντέρ 11
Λεβάντε 10
Έλτσε 10
Βαλένθια 9
Μάλαγα 5
Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της Serie A
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)
Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)
Μίλαν - Ιντερ 3-1 (4' Πούλισικ, 10' Ραμπιό, 43' Μορέιρα - 22' Μπαστόνι)
Κόμο - Βενέτσια 1-0 (43' πεν. Ντα Κούνια)
Φροζινόνε - Τορίνο 2-0 (48' Γκετζέμις, 90'+ Γκάλο)
Λάτσιο - Κάλιαρι 2-1 (36' Ιζακσεν, 83' Πιναμόντι-20' Νζολά)
Λέτσε - Τζένοα 1-2 (40' Μαλέχ - 11' Όσμαγιτς, 28' Μέσιας)
Γιουβέντους - Νάπολι 2-0 (70' Αλαϊμπέγκοβιτς, 87' Μπογκά)
Σασουόλο - Φιορεντίνα 2/11
Αταλάντα - Πάρμα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Λάτσιο 28
Ιντερ 25
Ρόμα 24
Κόμο 23
Μίλαν 21
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 17
Νάπολι 14
Μπολόνια 14
Τορίνο 13
Τζένοα 13
Κάλιαρι 13
Αταλάντα 11 -9αγ.
Λέτσε 9
Σασουόλο 8 -9αγ.
Μόντσα 7
Ουντινέζε 5
Φιορεντίνα 5 -9αγ.
Πάρμα 5 -9αγ.
Βενέτσια 3
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