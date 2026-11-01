Μεγάλο διπλό η Άρσεναλ 1-0 τη Λίβερπουλ, σταθερά στην κορυφή η Λάτσιο του Μανδά, 2-1 την Κάλιαρι, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Μεγάλο διπλό η Άρσεναλ 1-0 τη Λίβερπουλ, σταθερά στην κορυφή η Λάτσιο του Μανδά, 2-1 την Κάλιαρι, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε περίπατο κόντρα στη Σανταντέρ, την οποία και νίκησε με σκορ 3-0 – Μεγάλη νίκη η Χετάφε με 3-1 επί της Σεβίλλης – Η Άιντραχτ εύκολα 3-1 το Αμβούργο

Μεγάλο διπλό η Άρσεναλ 1-0 τη Λίβερπουλ, σταθερά στην κορυφή η Λάτσιο του Μανδά, 2-1 την Κάλιαρι, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Το πρόγραμμα της Premier League την Κυριακή περιλάμβανε μόνο το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ με τους «κανονιέρηδες» να επικρατούν στον Άνφιλντ με σκορ 1-0 και να παραμένουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε περίπατο κόντρα στη Σανταντέρ, την οποία νίκησε με σκορ 3-0 εκτός έδρας και μάλιστα χρειάστηκε 36 λεπτά για να σημειώσει και τα τρία της τέρματα. Τεράστιας σημασίας νίκη έκανε η Χετάφε που επικράτησε με 3-1 της Σεβίλλης και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα ξεφεύγοντας από την επικίνδυνη ζώνη.

Στην Bundesliga η Άντραχτ επικράτησε με σκορ 3-1 του Αμβούργου, ενώ στο άλλο ματς η Ουνιόν έμεινε στο 1-1 με την Κολωνία.

Στη Serie A η Λάτσιο του Μανδά παραμένει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού επικράτησε με σκορ 2-1 της Κάλιαρι εντός έδρας. Σημαντικό διπλό για την Τζένοα με 2-1 επί της Λέτσε, ενώ η Φροζινόνε επικράτησε με 2-0 της Τορίνο.


Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 2-0 (MD 9, 31/10/2026)


Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31' Εβανίλσον, 90'+ Αντλί)

Μπόρνμουθ - Λιντς: 2-0 (MD9, 31/10/2026)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30' αυτ. Μιλένκοβιτς, 76' Τιάγκο)

Μπρέντφορντ - Νότιγχαμ Φόρεστ: 2-0 (MD 9, 31/10/2026)

Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17' Σακαμότο, 37' Αβονίγι, 52' Ρουντόνι-67' Λε Φι)

Κόβεντρι – Σάντερλαντ: 3-1 (MD 9, 31/10/2026)
Κλείσιμο

Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58' Ιροεγκμπούναμ, 68' Μακ Μπέρνι-22' Φλορεντίνο, 74' Ενσίσο)

Χαλ - Ίπσουϊτς: 2-2 (MD9, 31/10/2026)


Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11' Αγιάρι)

Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον: 0-1 (MD9, 31/10/2026)


Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 2-0 (25' Γκρέι, 73' Χέκε)

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας: 2-0 (MD 9, 31/10/2026)

Αστον Βίλα-Φούλαμ 1-1 (39' Τζάκσον - 64'αυτ. Σουζούκι)

Άστον Βίλα – Φούλαμ: 1-1 (MD9, 31/10/2026)

Λίβερπουλ-Αρσεναλ 0-1 (16' Χάβερτζ)

Λίβερπουλ - Άρσεναλ: 0 - 1 (MD 9, 01/11/2026)


Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Αρσεναλ 24
Μάντσεστερ Σίτι 21
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Λίβερπουλ 15
Μπρέντφορντ 14
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11
Λιντς 11
Νιούκαστλ 11 -8αγ.
Ίπσουιτς 11
Έβερτον 10 -8αγ.
Φούλαμ 9
Κόβεντρι 9
Μάντσεστερ Γιουν. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5

Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga

Ελφερσμπεργκ-Μάιντς 4-1 (7' Κέιντελ, 26' Ονιέκα, 45'+1' Κράτενμαχερ, 90'+1' Κάμπελ - 90'+2' Χόλερμπαχ)

SV ELVERSBERG - MAINZ 05 | Highlights | Matchday 8 – Bundesliga 2026/27

Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 2-4 (28’ Σικ, 79’ Μάτσα - 14’, 65’ Ντεμίροβιτς, 22’ Λιούελινγκ, 51’ Ελ Κανούς)

Demirović Scores Twice! | BAYER 04 LEVERKUSEN - VFB STUTTGART | Highlights | Matchday 8 – Bundesliga

Αουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 1-2 (18’ Γκρέγκοριτς - 65’ Ματάνοβιτς, 85’ Ιριέ)

Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ: 1-2 (MD 8, 31/10/2026)

Γκλάντμπαχ-Πάντερμπορν 0-0

Γκλάντμπαχ-Πάντερμπορν: 0-0 (MD 8, 31/10/2026)

Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ 2-0 (57’ Φίλκρουγκ, 82’ Ντινκτσί)

Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ: 2-0 (MD 8, 31/10/2026)

Σάλκε-Λειψία 0-2 (37’πέν. Νούσα, 78’ Ρόμουλο)

Σάλκε – Λειψία: 0-2 (MD 8, 31/10/2026)

Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-2 (38’ Λάιμερ, 66’ Ουπαμεκανό - 60’ Γκιρασί, 89’ Σίλβα)

Μπάγερν – Ντόρτμουντ: 2-2 (MD8, 31/10/2026)

Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 1-1 (10' Χάμπερερ-80' Ελ Μάλα)

El Mala Ties The Game! | UNION BERLIN - 1. FC KÖLN | Highlights | Matchday 8 – Bundesliga 2026/27


Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 3-1 (10' αυτ. Ομάρι, 47' Ονιεντίκα, 69' Εμπντουνταλίμπ)

Crucial Points! | EINTRACHT FRANKFURT - HAMBURGER SV | Highlights | Matchday 8 – Bundesliga 2026/27


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 18
Ντόρτμουντ 18
Φράιμπουργκ 16
Λειψία 15
Βέρντερ Βρέμης 15
Λεβερκούζεν 13
Έλφερσμπεργκ 13
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 11
Μάιντς 10
Άουγκσμπουργκ 9
Στουτγκάρδη 9
Χοφενχάιμ 9
Πάντερμπορν 9
Αμβούργο 9
Κολωνία 9
Ουνιόν Βερολίνου 7
Σάλκε 6
Γκλάντμπαχ 4


Το προφίλ της 11ης αγωνιστικής της La Liga

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 0-1 (60' Καμπρέρα)

VILLARREAL CF 0 - 1 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (36' Γκριμάλδο, 62' Σιμεόνε)

LEVANTE UD 0 - 2 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 3-0 (36', 55' Ντε Φρούτος, 73' Λόπεθ)

RAYO VALLECANO 3 - 0 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπέτις-Μάλαγα 2-1 (36' Μπάρτρα, 45'+2' Φορνέ - 68' Νίνιο)

REAL BETIS 2 - 1 MÁLAGA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 6-1 (8',41' Ραφίνια, 23' Φερμίν Λόπεθ, 45'+1,66' Γιαμάλ, 81' Γκόρντον - 84' Ντίας)

FC BARCELONA 6 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Χετάφε-Σεβίλλη 3-1 (68' Ουνάλ, 73' Σατριάνο, 90'+4' Μανγκαλά - 19' Σάλας)

GETAFE CF 3 - 1 SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (11' πεν Εμπαπέ, 21' Μπέλιγχαμ, 36' Ντιομαντέ)

R. RACING CLUB 0 - 3 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Έλτσε-Βαλένθια 0-1 (69' Σαλίγκ)

ELCHE CF 0 - 1 VALENCIA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 2-1 (14' Ινάκι Γουίλιαμας, 45'+2 πέν. Μπερενγκέρ - 30' Σούσιτς)

ATHLETIC CLUB 2 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Λα Κορούνια-Οσασούνα 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 30
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπέτις 23
Σοσιεδάδ 19
Σεβίλλη 17
Αθλέτικ Μπιλμπάο 15 -10αγ.
Αλαβές 12
Βιγιαρεάλ 12
Θέλτα 12
Ράγιο Βαγεκάνο 12 -10αγ.
Χετάφε 12
Λα Κορούνια 11 -10αγ.
Εσπανιόλ 11
Οσασούνα 11 -10αγ.
Σανταντέρ 11
Λεβάντε 10
Έλτσε 10
Βαλένθια 9
Μάλαγα 5


Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της Serie A
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)

Skorupski Saves Crucial Penalty | BOLOGNA-MONZA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)

Ghilardi Off the Mark in Roma Haul | UDINESE-ROMA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Μίλαν - Ιντερ 3-1 (4' Πούλισικ, 10' Ραμπιό, 43' Μορέιρα - 22' Μπαστόνι)

Moreira the Star of the Derby! | MILAN-INTER | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Κόμο - Βενέτσια 1-0 (43' πεν. Ντα Κούνια)

Da Cunha Wins it From the Spot | COMO-VENEZIA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Φροζινόνε - Τορίνο 2-0 (48' Γκετζέμις, 90'+ Γκάλο)

Frosinone Still in Great Form | FROSINONE-TORINO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Λάτσιο - Κάλιαρι 2-1 (36' Ιζακσεν, 83' Πιναμόντι-20' Νζολά)

Lazio Alone on Top! | LAZIO-CAGLIARI | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Λέτσε - Τζένοα 1-2 (40' Μαλέχ - 11' Όσμαγιτς, 28' Μέσιας)

Third Win in a Row for the Grifone! | LECCE-GENOA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Γιουβέντους - Νάπολι 2-0 (70' Αλαϊμπέγκοβιτς, 87' Μπογκά)

Alajbegovic Strikes Stunning First Goal! | JUVENTUS-NAPOLI | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Σασουόλο - Φιορεντίνα 2/11
Αταλάντα - Πάρμα 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Λάτσιο 28
Ιντερ 25
Ρόμα 24
Κόμο 23
Μίλαν 21
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 17
Νάπολι 14
Μπολόνια 14
Τορίνο 13
Τζένοα 13
Κάλιαρι 13
Αταλάντα 11 -9αγ.
Λέτσε 9
Σασουόλο 8 -9αγ.
Μόντσα 7
Ουντινέζε 5
Φιορεντίνα 5 -9αγ.
Πάρμα 5 -9αγ.
Βενέτσια 3

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