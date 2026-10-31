Η καλύτερη προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης ημέρας.
Μαρούσι-Προμηθέας: Πανό κατά Λιόλιου και ψεύτικα χαρτονομίσματα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, βίντεο
Μαρούσι-Προμηθέας: Πανό κατά Λιόλιου και ψεύτικα χαρτονομίσματα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, βίντεο
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο γήπεδο όπου διεξάγεται η αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL
Δεν είναι το μεγάλο ματς του Σαββατοκύριακου στη Stoiximan GBL, αλλά είναι αυτό με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των όσων έχουν προηγηθεί στο πολύκροτο σκάνδαλο basketgate.
Υπενθυμίζουμε πως όλα ξεκίνησαν με τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά του προέδρου της ΕΟΚ και της σχέσης του με τον Προμηθέα Πατρών, που αρχικά έφερε την ανάκληση του πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και κατόπιν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης με τις γνωστές εξελίξεις (προφυλάκιση Λιόλιου).
'Ολα αυτά έδωσαν μια... άγρια ομορφιά στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής καθώς το Μαρούσι υποδέχθηκε τον Προμηθέα στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Λίγο πριν το τζάμπολ οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν ψεύτικα χαρτονομίσματα στον αγωνιστικό χώρο.
Αλλά δεν έμειναν μόνο εκεί καθώς στις κερκίδες υπήρχαν τρία πανό με ευθείες αναφορές στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο ελληνικό μπάσκετ.
Το πρώτο έγραφε «Προμηθέας Δεσμώτης»...
... ενώ τα άλλα δύο ήταν πολύ πιο επιθετικά:
Υπενθυμίζουμε πως όλα ξεκίνησαν με τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά του προέδρου της ΕΟΚ και της σχέσης του με τον Προμηθέα Πατρών, που αρχικά έφερε την ανάκληση του πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και κατόπιν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης με τις γνωστές εξελίξεις (προφυλάκιση Λιόλιου).
'Ολα αυτά έδωσαν μια... άγρια ομορφιά στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής καθώς το Μαρούσι υποδέχθηκε τον Προμηθέα στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Λίγο πριν το τζάμπολ οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν ψεύτικα χαρτονομίσματα στον αγωνιστικό χώρο.
Αλλά δεν έμειναν μόνο εκεί καθώς στις κερκίδες υπήρχαν τρία πανό με ευθείες αναφορές στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο ελληνικό μπάσκετ.
Το πρώτο έγραφε «Προμηθέας Δεσμώτης»...
... ενώ τα άλλα δύο ήταν πολύ πιο επιθετικά:
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