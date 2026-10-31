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Superbet League 2: Η Νίκη Βόλου 2-1 την Αναγέννηση Καρδίτσας και ανέβηκε στην 3η θέση, δείτε βίντεο
Superbet League 2: Η Νίκη Βόλου 2-1 την Αναγέννηση Καρδίτσας και ανέβηκε στην 3η θέση, δείτε βίντεο
Την αγωνιστική της άνοδο επιβεβαίωσε και κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας η Νίκη Βόλου - Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη επικράτησε με 2-1, έφτασε τους 14 βαθμούς και ανέβηκε στην 3η θέση της Superbet League 2
Η Νίκη Βόλου ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι της αγωνιστικής της Superbet League 2. Οι Βολιώτες επικράτησαν με 2-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας φτάνοντας τους 14 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 3η θέση μαζί με τον Πανιώνιο που έχει ένα ματς λιγότερο. Οι Καρδιτσιώτες από την πλευρά τους έμειναν στους 11 βαθμούς και την 7η θέση.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 27' με πέναλτι του Βαφέα, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 32' με τον Διαμαντάκο με το 1-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος και πάλι οι «κυανόλευκοι» κατάφεραν να προηγηθούν και συγκεκριμένα με τον Μάντζη στο 54', αλλά αυτή την φορά κράτησαν το προβάδισμα παίρνοντας και τη νίκη.
Σκόρερ: 27′ Βαφέας, 54′ Μάντζης – 32′ Διαμαντάκος
Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (68′ Παμλίδης), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ (85′ Σιούτας), Ομοενγκά, Πλέγας, Λίγδας (78′ Μακρυγιάννης), Πολέττο (46′ Μαχαίρας), Τζίμας, Μάντζης (68′ Λουκίνας).
Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν, Διαμαντάκος (56′ Δρίτσας), Μπενίτεζ (56′ Καραμπάς), Κάστρο (77′ Όμο), Μεντιέτα (77′ Παπαδάκος), Αναστασόπουλος, Βουκαΐλοβιτς, Μπαρμπόσα (66′ Πίντσι).
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 27' με πέναλτι του Βαφέα, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 32' με τον Διαμαντάκο με το 1-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος και πάλι οι «κυανόλευκοι» κατάφεραν να προηγηθούν και συγκεκριμένα με τον Μάντζη στο 54', αλλά αυτή την φορά κράτησαν το προβάδισμα παίρνοντας και τη νίκη.
Σκόρερ: 27′ Βαφέας, 54′ Μάντζης – 32′ Διαμαντάκος
Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (68′ Παμλίδης), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ (85′ Σιούτας), Ομοενγκά, Πλέγας, Λίγδας (78′ Μακρυγιάννης), Πολέττο (46′ Μαχαίρας), Τζίμας, Μάντζης (68′ Λουκίνας).
Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν, Διαμαντάκος (56′ Δρίτσας), Μπενίτεζ (56′ Καραμπάς), Κάστρο (77′ Όμο), Μεντιέτα (77′ Παπαδάκος), Αναστασόπουλος, Βουκαΐλοβιτς, Μπαρμπόσα (66′ Πίντσι).
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