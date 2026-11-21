Χειρουργήθηκε ο Χάρι Κέιν και θα μείνει εκτός αγώνων για τρεις μήνες
Χειρουργήθηκε ο Χάρι Κέιν και θα μείνει εκτός αγώνων για τρεις μήνες
Ο Άγγλος σταρ της Μπάγερν υπέστη ρήξη συνδέσμου στον αστράγαλο στο ματς με την Κολωνία
Ο Χάρι Κέιν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα της Παρασκευής (20/11) της Μπάγερν Μονάχου με την Κολωνία (1-1 το σκορ).
Ο Άγγλος στράικερ των Βαυαρών υπέστη ρήξη συνδέσμου στον αστράγαλο και θα μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, όπως έκανε γνωστό και η ομάδα του. Τα γερμανικά ΜΜΕ εκτιμούν πως θα μείνει εκτός γηπέδων για τρεις μήνες.
«Ο Χάρι Κέιν υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού υπέστη ρήξη συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλο στον χθεσινό εντός έδρας αγώνα με την Κολωνία. Ο 33χρονος θα αρχίσει τώρα την αποκατάστασή του» αναφέρει η Μπάγερν Μονάχου σε ανακοίνωσή της.
«Οι χαρές και οι λύπες της ζωής. Είμαι φυσικά πολύ απογοητευμένος από αυτόν τον τραυματισμό, αλλά, όπως πάντα, αποτελεί μια ευκαιρία να δείξω ανθεκτικότητα και βελτίωση ενόψει του 2027. Θα επιστρέψω ανανεωμένος και έτοιμος για το κρίσιμο φινάλε της σεζόν» έγραψε ο Χάρι Κέιν στα social media.
Ο Άγγλος στράικερ των Βαυαρών υπέστη ρήξη συνδέσμου στον αστράγαλο και θα μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, όπως έκανε γνωστό και η ομάδα του. Τα γερμανικά ΜΜΕ εκτιμούν πως θα μείνει εκτός γηπέδων για τρεις μήνες.
«Ο Χάρι Κέιν υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού υπέστη ρήξη συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλο στον χθεσινό εντός έδρας αγώνα με την Κολωνία. Ο 33χρονος θα αρχίσει τώρα την αποκατάστασή του» αναφέρει η Μπάγερν Μονάχου σε ανακοίνωσή της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Οι χαρές και οι λύπες της ζωής. Είμαι φυσικά πολύ απογοητευμένος από αυτόν τον τραυματισμό, αλλά, όπως πάντα, αποτελεί μια ευκαιρία να δείξω ανθεκτικότητα και βελτίωση ενόψει του 2027. Θα επιστρέψω ανανεωμένος και έτοιμος για το κρίσιμο φινάλε της σεζόν» έγραψε ο Χάρι Κέιν στα social media.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα