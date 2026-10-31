Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε το Κηφισιά-Ολυμπιακός, Μπάγερν-Ντόρτμουντ και Μίλαν-Ίντερ
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Αθλητικές μεταδόσεις

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε το Κηφισιά-Ολυμπιακός, Μπάγερν-Ντόρτμουντ και Μίλαν-Ίντερ

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/10), με ποδόσφαιρο από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αγώνες της Stoiximan GBL, MotoGP και κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στο Μεξικό

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε το Κηφισιά-Ολυμπιακός, Μπάγερν-Ντόρτμουντ και Μίλαν-Ίντερ
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν το Μίλαν - Ίντερ (21:45) για τη Serie A, το Μπάγερν Μονάχου - Ντόρτμουντ (19:30) για την Bundesliga και το Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30) για την Premier League. Στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά στις 19:00 για τη Stoiximan Super League.

Από το πρόγραμμα του μπάσκετ ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ηρακλής - ΠΑΟΚ (17:30), ενώ δράση υπάρχει και στο τένις με τα τουρνουά ATP 500 σε Βιέννη και Βασιλεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το Sprint του MotoGP στη Μαλαισία, ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με τις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 για το Γκραν Πρι του Μεξικού στις 23:00.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας

07:35 Magenta Sport 5 Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

08:45 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)

10:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζού

12:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζού

Κλείσιμο
12:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη Κύπελλο Γερμανίας

14:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

14:30 Magenta Sport 2 Στόουκ – Πρέστον Sky Bet EFL Championship

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 VIKOS – ΑΕΚ Stoiximan GBL

16:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

16:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

16:00 Magenta Sport 1 Μπολόνια – Μόντσα Serie A

16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Καρδίτσα Ιαπωνική – Κολοσσός H Hotels Collection Stoiximan GBL

16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Μύκονος Betsson BC – Δόξα Λευκάδας Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 3 Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Σάλκε – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:00 Novasports 5HD Κόβεντρι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπόρνμουθ – Λιντς Premier League

17:00 Novasports 2HD Χαλ – Ίπσουιτς Premier League

17:00 Magenta Sport 3 Μίλγουολ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

17:00 Magenta Sport 2 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος Cyprus League

17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola Stoiximan GBL

17:15 Magenta Sport 4 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα LaLiga

17:30 Novasports 1HD Φέγενορντ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

17:30 ΣΚΑΪ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

18:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη

18:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

19:00 Magenta Sport 1 League Κηφισιά Tutu Deals – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

19:00 Magenta Sport 1 Ουντινέζε – Ρόμα Serie A

19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

19:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Magenta Sport 3 League Μπέτις – Μάλαγα LaLiga

19:30 Magenta Sport 2 Ρέιντζερς – Αμπερντίν Premier Sports Cup

19:30 Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026, Practice 3

19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Βίλεμ Eredivisie

21:00 Magenta Sport 4 Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς NBA

21:30 Novasports 4HD Καρλσρούη – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2

21:45 Magenta Sport 1 Μίλαν – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Φούλαμ Premier League

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Άλκμααρ Eredivisie

22:00 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Αλαβές LaLiga

22:30 Magenta Sport 2 Πόρτο – Εστορίλ Liga Portugal

23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026, Qualifying

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