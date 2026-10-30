Φραντζέσκος: «Δεν επέστρεψα στον Παναθηναϊκό γιατί δεν ήθελε ένας άνθρωπος, με τον ΠΑΟΚ έζησα τρομερές στιγμές»

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O παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, Κώστας Φραντζέσκος, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Football Show», όπου μίλησε για τον Παναθηναϊκό, την ΆΕΚ και την επερχόμενη μεταξύ τους μάχη, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, αλλά... και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.Θυμήθηκε το παιχνίδι του δικεφάλου του Βορρά με την Άρσεναλ, εξομολογήθηκε τον λόγο που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και γιατί δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ αποκάλυψε πως ενώ αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ είχε δύο προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού.«Επειδή ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα απέναντι στην ΑΕΚ. Κίνητρο του Παναθηναϊκού είναι να μείνει πρώτος. Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, καθώς και το σκεπτικό του Νίστρουπ. Με ανησυχεί ότι δέχεται πολύ εύκολα φάσεις ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι από τη φύση του επιθετικογενής ομάδα. Πολύ σημαντική η απώλεια του Ουναΐ, κάνει το απρόβλεπτο μέσα στο γήπεδο. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι πως παίρνει γκολ από πολλούς παίκτες. Έχει πλεονέκτημα διότι οι παίκτες του μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά σχήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού» όσα είπε για τους «πράσινους», ενώ χαρακτήρισε «βαρόμετρο» της ομάδας τον Κάνγκουα.Στη συνέχεια ο Κώστας Φραντζέσκος είχε μία απολαυστική διαφωνία στον αέρα του «The Football Show» με τον Άκη Ζήκο, για το κατά πόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο θεωρείται «σπεσιαλίστας» στις εκτελέσεις φάουλ.«Ο Φρόιλερ έχει δέσει το κέντρο του Ολυμπιακού, κάνει αθόρυβη δουλειά» σχολίασε για τους «ερυθρόλευκους» τονίζοντας πως κάνουν μία πλήρη ανακαίνιση στο αγωνιστικό τμήμα.Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, με σπουδαία καριέρα μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, αποκάλυψε τον λόγο που αποχώρησε από το «τριφύλλι» και τον λόγο για τον οποίο δεν επέστρεψε ποτέ.«Με τον ΠΑΟΚ έζησα τρομερές στιγμές» παραδέχθηκε. Ο Κώστας Φρατζέσκος θυμήθηκε στο παιχνίδι του δικεφάλου του Βορρά με την Άρσεναλ, όσα τους είχε πει πριν το ματς ο τότε προπονητής της ομάδας, Άγγελος Ανασταδιάδης, ενώ αποκάλυψε πως ενώ αγωνιζόταν με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων» έφτασαν στα γραφεία του ΠΑΟΚ δύο προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού που ενδιαφέρονταν για την απόκτησή του, τις οποίες έμαθε πολύ αργότερα.Δείτε όσα είπε ο Κώστας Φρατζέσκος στο «The Football Show» και στους Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Γιαννίκο Δούκσκα και Άκη Ζήκο.