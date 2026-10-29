Βόλος: Προσφεύγει στο CAS για την επιστροφή των βαθμών
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Αχιλλέας Μπέος Βόλος CAS Επιτροπή Εφέσεων

Βόλος: Προσφεύγει στο CAS για την επιστροφή των βαθμών

Ο Αχιλλέας Μπέος με καυστική τοποθέτηση του στα social media χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων και προανήγγειλε την προσφυγή του Βόλου στο CAS

Βόλος: Προσφεύγει στο CAS για την επιστροφή των βαθμών
Με σημερινή της απόφαση η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε τις προσφυγές του Βόλου και του Πανσερραϊκού διατηρώντας τις ποινές αφαίρεσεις βαθμών (-3 και -4 αντίστοιχα) για τη χειραγώγηση των μεταξύ τους αγώνων για τα play out τη σεζόν 2024-2025.

Ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της θεσσαλικής ΠΑΕ με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για απόφαση... ντροπή και ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει τον δικαστικό της αγώνα προσφεύγοντας στο CAS.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου:



«Η απόφαση της επιτροπής εφέσεων είναι έωλη και διάτρητη, αφού νομικά δεν ευσταθεί. Κανένας από τους νομικούς ισχυρισμούς της ΠΑΕ Βόλος δεν απαντήθηκε και γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκε η απόφαση αυτή. Η ΠΑΕ Βόλος θα εξαντλήσει όλα τα νομικά ένδικα μέσα και στο τέλος είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά αλλά θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Ντροπή και μόνο ντροπή. Και μην σας διαφεύγει ότι και οι κρίνοντες κρίνονται».

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