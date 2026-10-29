Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Η Επιτροπή Εφέσεων διατήρησε τις αφαιρέσεις βαθμών σε Βόλο και Πανσερραϊκό
Η Επιτροπή Εφέσεων διατήρησε τις αφαιρέσεις βαθμών σε Βόλο και Πανσερραϊκό
Η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε τις εφέσεις του Βόλου και του Πανσερραϊκού και έτσι παραμένουν οι ποινές αφαίρεσης βαθμών από τις δύο ομάδες για τη χειραγώγηση των μεταξύ τους αγώνων το 2025
Αν και συνήθως οι όποιες ποινές επιβαλλόταν σε ομάδες όλων των κατηγοριών είτε εξαφανιζόταν, είτε μειώνονταν δραματικά από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, στην περίπτωση του Βόλου και του Πανσερραϊκού, δεν συνέβη το ίδιο.
Οι δύο ομάδες είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας καθώς κρίθηκαν ένοχες για τη χειραγώγηση των μεταξύ τους αγώνων για τα play out της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 με την ποινή να είναι αφαίρεση τριών βαθμών από τον Βόλο και τεσσάρων από τον Πανσερραϊκό, ενώ ο Σταύρος Πεταυράκης, ποδοσφαιριστής της Σερραϊκής ομάδας είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 ευρώ.
Οι δύο ΠΑΕ και ο ποδοσφαιριστής κατέθεσαν αμέσως εφέσεις, αλλά σήμερα όπως έγινε γνωστό η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ τις απέρριψε διατηρώντας τις αρχικές αποφάσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής:
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Οι δύο ομάδες είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας καθώς κρίθηκαν ένοχες για τη χειραγώγηση των μεταξύ τους αγώνων για τα play out της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 με την ποινή να είναι αφαίρεση τριών βαθμών από τον Βόλο και τεσσάρων από τον Πανσερραϊκό, ενώ ο Σταύρος Πεταυράκης, ποδοσφαιριστής της Σερραϊκής ομάδας είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 ευρώ.
Οι δύο ΠΑΕ και ο ποδοσφαιριστής κατέθεσαν αμέσως εφέσεις, αλλά σήμερα όπως έγινε γνωστό η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ τις απέρριψε διατηρώντας τις αρχικές αποφάσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής:
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα