Η Επιτροπή Εφέσεων διατήρησε τις αφαιρέσεις βαθμών σε Βόλο και Πανσερραϊκό
SPORTS
Βόλος Πανσερραϊκός Επιτροπή Εφέσεων Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Εφέσεων διατήρησε τις αφαιρέσεις βαθμών σε Βόλο και Πανσερραϊκό

Η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε τις εφέσεις του Βόλου και του Πανσερραϊκού και έτσι παραμένουν οι ποινές αφαίρεσης βαθμών από τις δύο ομάδες για τη χειραγώγηση των μεταξύ τους αγώνων το 2025

Η Επιτροπή Εφέσεων διατήρησε τις αφαιρέσεις βαθμών σε Βόλο και Πανσερραϊκό
Αν και συνήθως οι όποιες ποινές επιβαλλόταν σε ομάδες όλων των κατηγοριών είτε εξαφανιζόταν, είτε μειώνονταν δραματικά από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, στην περίπτωση του Βόλου και του Πανσερραϊκού,  δεν συνέβη το ίδιο.

Οι δύο ομάδες είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας καθώς κρίθηκαν ένοχες για τη χειραγώγηση των μεταξύ τους αγώνων για τα play out της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 με την ποινή να είναι αφαίρεση τριών βαθμών από τον Βόλο και τεσσάρων από τον Πανσερραϊκό, ενώ ο Σταύρος Πεταυράκης, ποδοσφαιριστής της Σερραϊκής ομάδας είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Οι δύο ΠΑΕ και ο ποδοσφαιριστής κατέθεσαν αμέσως εφέσεις, αλλά σήμερα όπως έγινε γνωστό η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ τις απέρριψε διατηρώντας τις αρχικές αποφάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής:
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης