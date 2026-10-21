«Τρέλα» στην Αγγλία για τον Παυλίδη – Η ρήτρα των 100 εκατ. και το μεγάλο εμπόδιο για τον Ιανουάριο!
SPORTS

«Τρέλα» στην Αγγλία για τον Παυλίδη – Η ρήτρα των 100 εκατ. και το μεγάλο εμπόδιο για τον Ιανουάριο!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Τότεναμ να εμφανίζεται αποφασισμένη να εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου

«Τρέλα» στην Αγγλία για τον Παυλίδη – Η ρήτρα των 100 εκατ. και το μεγάλο εμπόδιο για τον Ιανουάριο!
Σύμφωνα με την πορτογαλική A Bola, ο Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα βρίσκεται στην κορυφή μιας λίστας πέντε υποψήφιων μεταγραφικών στόχων για την ενίσχυση της επίθεσης των «σπιρουνιών».

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν προμηνύεται, καθώς οι «αετοί» της Λισαβόνας δεν επιθυμούν να αποχωριστούν τον βασικό τους σκόρερ, ο οποίος δεσμεύεται με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα νούμερα που έχουν εκτοξεύσει τις μετοχές του

Ο 27χρονος διεθνής φορ έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο παραγωγικούς Έλληνες επιθετικούς των τελευταίων ετών.

Μετά την παρουσία του στη Γερμανία, ο Παυλίδης έκανε το μεγάλο του ξεπέταγμα στην Ολλανδία, αρχικά με τη Βίλεμ και στη συνέχεια με την Άλκμααρ.

Στην τελευταία του κατέγραψε 80 γκολ σε 137 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ τη σεζόν 2023/24 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Eredivisie μαζί με τον Λουκ ντε Γιονγκ, έχοντας σημειώσει 29 τέρματα στο πρωτάθλημα.

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