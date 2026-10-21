Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
ΕΟΚ μετά τις συλλήψεις: Θα παρακολουθούμε την υπόθεση μέσω των επίσημων διαδικασιών
ΕΟΚ μετά τις συλλήψεις: Θα παρακολουθούμε την υπόθεση μέσω των επίσημων διαδικασιών
Η πρώτη αντίδραση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ήρθε με μια λιτή ανακοίνωση
Λίγες ώρες μετά την είδηση σοκ που αφορούσε τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου, παλαιμάχων και εν ενεργεία διαιτητών μπάσκετ η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε μια άκρως τυπική ανακοίνωση στην αναφέρει τα εξής::
«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.
Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών.»
«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.
Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών.»
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