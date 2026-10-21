Οι αναρτήσεις Αταμάν μετά τις συλλήψεις του Λιόλιου και των τεσσάρων διαιτητών
Οι αναρτήσεις Αταμάν μετά τις συλλήψεις του Λιόλιου και των τεσσάρων διαιτητών
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού δημοσίευσε δύο stories στο Instagram με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση
Στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει αποκαλυφθεί στον χώρο του μπάσκετ αναφέρθηκε μέσω των social media ο Έργκιν Άταμαν, δείχνοντας ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και εκτός Ελλάδας.
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού επέλεξε να αναδημοσιεύσει δύο ειδήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω ισάριθμων stories.
Στην πρώτη ανάρτηση παρουσίασε την πληροφορία για τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Το δεύτερο story αφορούσε την είδηση για τον εντοπισμό 820.000 ευρώ σε κατοικία που ανήκει σε διαιτητή.
Με τις δύο δημοσιεύσεις του, ο Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες εξελίξεις, χωρίς να συνοδεύσει τις αναρτήσεις του με κάποιο σχόλιο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού επέλεξε να αναδημοσιεύσει δύο ειδήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω ισάριθμων stories.
Στην πρώτη ανάρτηση παρουσίασε την πληροφορία για τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Το δεύτερο story αφορούσε την είδηση για τον εντοπισμό 820.000 ευρώ σε κατοικία που ανήκει σε διαιτητή.
Με τις δύο δημοσιεύσεις του, ο Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες εξελίξεις, χωρίς να συνοδεύσει τις αναρτήσεις του με κάποιο σχόλιο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα