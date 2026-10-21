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Ο Αρντά Τουράν διόρθωσε δημοσιογράφο για το γήπεδο της Ίντερ και κέρδισε τις εντυπώσεις, βίντεο
Ο Αρντά Τουράν διόρθωσε δημοσιογράφο για το γήπεδο της Ίντερ και κέρδισε τις εντυπώσεις, βίντεο
Ο προπονητής της Σαχτάρ γνώρισε την αποθέωση από τους «νερατζούρι», όταν διόρθωσε δημοσιογράφο που αποκάλεσε «Σαν Σίρο» το γήπεδο που μοιράζεται η Ίντερ με τη Μίλαν
Ο Αρντά Τουράν κέρδισε τις εντυπώσεις με μια ατάκα που άρεσε ιδιαίτερα στους φίλους της Ίντερ, δείχνοντας τον σεβασμό του στην ιστορία των «νερατζούρι».
Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου της Σαχτάρ για το αποψινό παιχνίδι στην Ιταλία, ένας δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο γήπεδο ως «Σαν Σίρο», με τον Τούρκο προπονητή να τον διορθώνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για την Ίντερ είναι Τζουζέπε Μεάτσα. Σεβασμός».
Πρόκειται, φυσικά, για το ίδιο γήπεδο που χρησιμοποιούν τόσο η Ίντερ όσο και η Μίλαν, με τη διαφορά να βρίσκεται στην ονομασία. Το «Σαν Σίρο» είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται από τους φίλους των «ροσονέρι», ενώ το «Τζουζέπε Μεάτσα» συνδέεται ιδιαίτερα με την Ίντερ και τιμά τον θρυλικό Ιταλό ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε και στους δύο συλλόγους, αλλά έγραψε σημαντική ιστορία με τους «νερατζούρι».
Η παρέμβαση του Τουράν συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους οπαδούς της Ίντερ, οι οποίοι εκτίμησαν την κίνησή του να αναδείξει τη σύνδεση του συλλόγου με το ιστορικό όνομα του γηπέδου.
Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου της Σαχτάρ για το αποψινό παιχνίδι στην Ιταλία, ένας δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο γήπεδο ως «Σαν Σίρο», με τον Τούρκο προπονητή να τον διορθώνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για την Ίντερ είναι Τζουζέπε Μεάτσα. Σεβασμός».
Πρόκειται, φυσικά, για το ίδιο γήπεδο που χρησιμοποιούν τόσο η Ίντερ όσο και η Μίλαν, με τη διαφορά να βρίσκεται στην ονομασία. Το «Σαν Σίρο» είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται από τους φίλους των «ροσονέρι», ενώ το «Τζουζέπε Μεάτσα» συνδέεται ιδιαίτερα με την Ίντερ και τιμά τον θρυλικό Ιταλό ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε και στους δύο συλλόγους, αλλά έγραψε σημαντική ιστορία με τους «νερατζούρι».
Η παρέμβαση του Τουράν συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους οπαδούς της Ίντερ, οι οποίοι εκτίμησαν την κίνησή του να αναδείξει τη σύνδεση του συλλόγου με το ιστορικό όνομα του γηπέδου.
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