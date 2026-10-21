Λαζαρίδης: Συγγνώμη, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω - Γιαννακοπούλου: Να σε χαίρεται η Νέα Δημοκρατία
Λαζαρίδης: Συγγνώμη, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω - Γιαννακοπούλου: Να σε χαίρεται η Νέα Δημοκρατία
Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι η αντιπαράθεση ξέφυγε από τα όρια - «Η φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό» είπε η Γιαννακοπούλου για τα δάκρυά της, δείτε την ανακοίνωσή της μετά τον καβγά
Συγγνώμη από τη Νάντια Γιαννακοπούλου ζήτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον έντονο τηλεοπτικό καβγά που είχαν οι δύο βουλευτές, με αφορμή την επόμενη ημέρα των εκλογών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με δήλωσή του μετά το επεισόδιο, αναγνώρισε ότι η αντιπαράθεσή του με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ξέφυγε από τα επιτρεπτά όρια, αποδίδοντας την ένταση στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο.
«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», ανέφερε στην ανάρτησή του.
Η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου εξέδωσε την εξής ανακοίνωση σχολιάζοντας τον καβγά με τον κ. Λαζαρίδη:
«Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει.
Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει. Γι' αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα.
Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα.
Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί.
Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις.
Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με δήλωσή του μετά το επεισόδιο, αναγνώρισε ότι η αντιπαράθεσή του με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ξέφυγε από τα επιτρεπτά όρια, αποδίδοντας την ένταση στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο.
«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», ανέφερε στην ανάρτησή του.
Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια.— Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) October 21, 2026
Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.
Όπως γνωρίζει και η…
Η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου εξέδωσε την εξής ανακοίνωση σχολιάζοντας τον καβγά με τον κ. Λαζαρίδη:
«Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει.
Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει. Γι' αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα.
Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα.
Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί.
Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις.
Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία.
Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση.
Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό.
Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά.
Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του.Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές.
Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο.
Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία!»
Ο καβγάς που προηγήθηκε
Η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη ήρθε μετά την επεισοδιακή τηλεοπτική συνύπαρξή του με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, κατά την οποία οι δύο βουλευτές συγκρούστηκαν αρχικά για τις πολιτικές εξελίξεις μετά τις επόμενες εκλογές και στη συνέχεια για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η ένταση ξεκίνησε όταν ο κ. Λαζαρίδης απευθύνθηκε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας «κρατήστε τη δήλωση μου τη βραδιά των εκλογών: Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε». Η κυρία Γιαννακοπούλου αντέδρασε έντονα, απαντώντας «Αφήστε τις χυδαιότητες και τις γελοιότητες», με τον βουλευτή της ΝΔ να ανταπαντά «όταν γίνονται χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν επιχειρήματα».
Ακολούθησε ο διάλογος:
Ακολούθησε δεύτερος γύρος με ακόμα πιο υψηλούς τόνους με αφορμή την αναφορά της Νάντιας Γιαννακόπουλου ότι «η δεύτερη 4ετια της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Ακούγοντας τη φράση αυτή ο κ. Λαζαρίδης απάντησε «να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος είναι κουμπάρος του αρχηγού σας» και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να επιμένει «ποιανού είναι η ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».
Στο σημείο εκείνο ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε «θέλετε να σα πω με τι αγωνία με πήρατε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ρωτήσετε αν έρχονται και άλλα» προκαλώντας την έκρηξη της Νάντιας Γιαννακοπούλου και τον ακόλουθο διάλογο:
Η έντονη συζήτηση ολοκληρώθηκε με την Νάντια Γιαννακοπούλου βουρκωμένη να λέει «έχω έρθει να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχθεί μια τόση ψευδολογία. Προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να δείξει ότι υπάρχει υφέρπουσα κόντρα με τον αρχηγό του κόμματός μου και έρχεται μετά και λέει τέτοιους είδους ψέματα που είναι αδιανόητα».
Δείτε όλη την παρουσία Λαζαρίδη-Γιαννακοπούλου στον ΑΝΤ1
«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων.
Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του.
Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση.
Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός.
Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό.
Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά.
Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του.Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές.
Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο.
Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία!»
Ο καβγάς που προηγήθηκε
Η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη ήρθε μετά την επεισοδιακή τηλεοπτική συνύπαρξή του με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, κατά την οποία οι δύο βουλευτές συγκρούστηκαν αρχικά για τις πολιτικές εξελίξεις μετά τις επόμενες εκλογές και στη συνέχεια για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η ένταση ξεκίνησε όταν ο κ. Λαζαρίδης απευθύνθηκε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας «κρατήστε τη δήλωση μου τη βραδιά των εκλογών: Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε». Η κυρία Γιαννακοπούλου αντέδρασε έντονα, απαντώντας «Αφήστε τις χυδαιότητες και τις γελοιότητες», με τον βουλευτή της ΝΔ να ανταπαντά «όταν γίνονται χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν επιχειρήματα».
Ακολούθησε ο διάλογος:
- Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε.
- Λαζαρίδης: Καθόλου, εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε.
- Γιαννακοπούλου: Όταν ο Λαζαρίδης ξεμένει από πολιτικά επιχειρήματα...
- Λαζαρίδης: Θα συμβεί αυτό που είπα, είναι χυδαιότητα η πολιτική εκτίμηση;
- Γιαννακοπούλου: Αυτό που κάνετε είναι τραμπουκισμός. Όταν απευθύνεστε με αλαζονεία και προδικάζετε την ψήφο του λαού, σας αφήνω στη χυδαιότητά σας.
- Λαζαρίδης: Το να κάνει κανείς μια εκτίμηση δεν είναι κάτι.
- Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε, είναι χυδαιότητα, να ανακαλέσετε.
- Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ όπως και κάνω την εκτίμηση ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα τελείωσε. Οι εκλογές είναι ζαριά και Τσίπρα και για Ανδρουλάκη.
- Γιαννακοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα.
- Λαζαρίδης: Με 31,5% στην Αττική θα είναι πρώτο κόμμα; Είναι σοβαρή πολιτική εκτίμηση αυτή;
- Γιαννακοπούλου: Όταν λέτε απαράδεκτα πράγματα θα σας διακόπτω, υπάρχει ένα όριο στον τραμπουκισμό και τη χυδαιότητα.
- Λαζαρίδης: Ούτε τραμπούκισα, ούτε χυδαιολόγησα, και θυμηθείτε τη δήλωσή μου το βράδυ των εκλογών.
- Γιαννακοπούλου: Έχουμε εκλεγμένο αρχηγό και το να λέτε όσα λέτε δείχνει την ένδεια των πολιτικών σας επιχειρημάτων.
Ακολούθησε δεύτερος γύρος με ακόμα πιο υψηλούς τόνους με αφορμή την αναφορά της Νάντιας Γιαννακόπουλου ότι «η δεύτερη 4ετια της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Ακούγοντας τη φράση αυτή ο κ. Λαζαρίδης απάντησε «να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος είναι κουμπάρος του αρχηγού σας» και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να επιμένει «ποιανού είναι η ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».
Στο σημείο εκείνο ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε «θέλετε να σα πω με τι αγωνία με πήρατε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ρωτήσετε αν έρχονται και άλλα» προκαλώντας την έκρηξη της Νάντιας Γιαννακοπούλου και τον ακόλουθο διάλογο:
- Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά, ο τραμπουκισμός έχει ένα και όριο. Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα.
- Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ!
- Γιαννακοπούλου: Έχετε έρθει με μια προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια! Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψέματος. Εφευρίσκετε πράγματα.
- Λαζαρίδης: Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαννακοπούλου χάρηκε με τις αποκαλύψεις (σ.σ. στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά λέω ότι με ρώτησε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης στην εξεταστική για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που στη συνέχεια προφυλακίστηκε.
- Γιαννακοπούλου: Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια.
- Λαζαρίδης: Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε
- Γιαννακοπούλου: Είστε ένας πολιτικός βούρκος.
- Λαζαρίδης: Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε.
- Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω τις χυδαιότητες.
- Λαζαρίδης: Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και αγωγή.
Η έντονη συζήτηση ολοκληρώθηκε με την Νάντια Γιαννακοπούλου βουρκωμένη να λέει «έχω έρθει να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχθεί μια τόση ψευδολογία. Προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να δείξει ότι υπάρχει υφέρπουσα κόντρα με τον αρχηγό του κόμματός μου και έρχεται μετά και λέει τέτοιους είδους ψέματα που είναι αδιανόητα».
Δείτε όλη την παρουσία Λαζαρίδη-Γιαννακοπούλου στον ΑΝΤ1
ΠΑΣΟΚ: Να τον χαίρεται η ΝΔ για τη χυδαία επίθεση και τα ψεύδη τουΜετά τον τηλεοπτικό καβγά των δύο βουλευτών, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «ψεύδη» και «χυδαία επίθεση» του Μακάριου Λαζαρίδη σε βάρος της Νάντιας Γιαννακοπούλου.
«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων.
Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του.
Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση.
Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός.
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