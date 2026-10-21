Λαζαρίδης: Συγγνώμη, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω - Γιαννακοπούλου: Να σε χαίρεται η Νέα Δημοκρατία

Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι η αντιπαράθεση ξέφυγε από τα όρια - «Η φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό» είπε η Γιαννακοπούλου για τα δάκρυά της, δείτε την ανακοίνωσή της μετά τον καβγά