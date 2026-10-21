Ομοσπονδία μπάσκετ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος μετά τη σύλληψη Λιόλιου
Ομοσπονδία μπάσκετ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος μετά τη σύλληψη Λιόλιου
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη κατάσταση
Οι καταιγιστικές εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ, δημιουργούν τεράστιο ζήτημα και για την εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης καθώς στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται ο πρόεδρος της Βαγγέλης Λιόλιος.
Με την απολογία του κ. Λιόλιου, αλλά και των υπολοίπων εμπλεκομένων να είναι προγραμματισμένη για αύριο (Πέμπτη 22/10) εκεί θα κριθούν όλα.
Αν αφεθεί ελεύθερος (ακόμη και με περιοριστικούς όρους) μέχρι τη δίκη, τυπικά μπορεί να διατηρήσει τη θέση του μέχρι να υπάρξει αμετάκλητο βούλευμα παραπομπής.
Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο εάν προκύψει προσωρινό κώλυμα (π.χ αποφασιστεί να παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης) πρέπει να αντικατασταθεί είτε από τον Α' αντιπρόεδρο είτε με εκλογή νέου προέδρου από τα μέλη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν όμως εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργήματα (όπως η δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα ή ο παράνομος στοιχηματισμός), ή εάν επιβληθεί προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση), το πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως και αμέσως από το αξίωμά του.
Σ' αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη έκπτωσης μέσα σε 15 ημέρες αφότου λάβει γνώση του κωλύματος.
Αν περάσει αυτή η προθεσμία και το ΔΣ της Ομοσπονδίας (της ΕΟΚ στην προκειμένη περίπτωση) δεν πράξει αυτά που προβλέπει ο νόμος τότε τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει απευθείας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ενώ κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα τους και τα μέλη του ΔΣ!
3. Πώς καλύπτεται η κενή θέση στο Δ.Σ.
Αν οριστικοποιηθεί η έκπτωση του Προέδρου (και των τυχόν άλλων εμπλεκόμενων μελών του Δ.Σ. που συνελήφθησαν):
Είσοδος Αναπληρωματικού: Η κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα (μη εκλεγέντα) σύμβουλο κατά σειρά σταυρών προτίμησης από τις τελευταίες εκλογές της ομοσπονδίας.
Εκλογή Νέου Προέδρου: Αφού συμπληρωθεί η κενή θέση στο Δ.Σ., το Συμβούλιο συνεδριάζει με τη νέα του σύνθεση και εκλέγει νέο Πρόεδρο μεταξύ των μελών του, ο οποίος θα εξαντλήσει το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.
Με την απολογία του κ. Λιόλιου, αλλά και των υπολοίπων εμπλεκομένων να είναι προγραμματισμένη για αύριο (Πέμπτη 22/10) εκεί θα κριθούν όλα.
Αν αφεθεί ελεύθερος (ακόμη και με περιοριστικούς όρους) μέχρι τη δίκη, τυπικά μπορεί να διατηρήσει τη θέση του μέχρι να υπάρξει αμετάκλητο βούλευμα παραπομπής.
Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο εάν προκύψει προσωρινό κώλυμα (π.χ αποφασιστεί να παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης) πρέπει να αντικατασταθεί είτε από τον Α' αντιπρόεδρο είτε με εκλογή νέου προέδρου από τα μέλη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν όμως εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργήματα (όπως η δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα ή ο παράνομος στοιχηματισμός), ή εάν επιβληθεί προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση), το πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως και αμέσως από το αξίωμά του.
Σ' αυτήν την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη έκπτωσης μέσα σε 15 ημέρες αφότου λάβει γνώση του κωλύματος.
Αν περάσει αυτή η προθεσμία και το ΔΣ της Ομοσπονδίας (της ΕΟΚ στην προκειμένη περίπτωση) δεν πράξει αυτά που προβλέπει ο νόμος τότε τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει απευθείας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ενώ κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα τους και τα μέλη του ΔΣ!
3. Πώς καλύπτεται η κενή θέση στο Δ.Σ.
Αν οριστικοποιηθεί η έκπτωση του Προέδρου (και των τυχόν άλλων εμπλεκόμενων μελών του Δ.Σ. που συνελήφθησαν):
Είσοδος Αναπληρωματικού: Η κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα (μη εκλεγέντα) σύμβουλο κατά σειρά σταυρών προτίμησης από τις τελευταίες εκλογές της ομοσπονδίας.
Εκλογή Νέου Προέδρου: Αφού συμπληρωθεί η κενή θέση στο Δ.Σ., το Συμβούλιο συνεδριάζει με τη νέα του σύνθεση και εκλέγει νέο Πρόεδρο μεταξύ των μελών του, ο οποίος θα εξαντλήσει το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.
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