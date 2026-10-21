Ομπράντοβιτς: «Ικανοποιημένος από την απόδοσή μας, έχουμε παίκτες με εμπειρία»
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Μπασκόνια Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός EuroLeague

Ομπράντοβιτς: «Ικανοποιημένος από την απόδοσή μας, έχουμε παίκτες με εμπειρία»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε το ερχόμενο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Μπασκόνια, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστροφή των Σλούκα και Ναν

Ομπράντοβιτς: «Ικανοποιημένος από την απόδοσή μας, έχουμε παίκτες με εμπειρία»
Πολύ καλή ομάδα χαρακτήρισε την Μπασκόνια ο Zέλικο Ομπράντοβιτς στη Media Day του Παναθηναϊκού, πριν από τον αυριανό αγώνα (22/10, 21:15) στο Telekom Center Athens, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Oι «πράσινοι», μετά το αρνητικό αποτέλεσμα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στόχο έχουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, απέναντι στην ουραγό ομάδα της Βιτόρια. 

Αναλυτικά ο Ομπράντοβιτς δήλωσε:

Για τους τραυματίες: «Έχουμε δύο παίκτες εκτός προπόνησης, τους Μαντζούκα και Ρογκαβόπουλο. Όλοι οι άλλοι είναι καλά προπονήθηκαν».

Για το ματς με την Μπασκόνια: «Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας. Άλλαξαν προπονητή. Έχουν χάσει τα δύο ματς με τον Περάσοβιτς, προσπαθούν να αλλάξουν μερικά πράγματα. Είναι πολύ καλή ομάδα».

Για τον Λεσόρ: «Προπονήθηκε καλά, όλα καλά».

Για το τι θέλει να δει μετά την ήττα από την Χάποελ: «Δεν έχει σημασία αν νικάς ή αν χάνεις. Και στα ματς που κερδίσαμε είχαμε μερικά πράγματα που έπρεπε να αλλάξουμε. Είναι καθημερινή δουλειά. Έχουμε παίκτες που επιστρέφουν. Θέλουμε χρόνο. Πρέπει να επαναλαμβάνουμε τακτικά πράγματα και επιθετικά και αμυντικά. Είναι παίκτες με εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν θα νικήσεις ή αν θα χάσεις, έχει το να δουλεύεις σκληρά και να είναι όλοι στην ίδια σελίδα».

Για την απόδοση της ομάδας μέχρι τώρα: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος».

Για τις επιστροφές των Σλούκα και Ναν και το πώς επηρεάζει τα πλάνα του: «Δεν είναι εύκολο. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν παραπονέθηκαν. Δούλεψαν. Είναι παίκτες με εμπειρία, δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε πολλές φορές πράγματα, αλλά... πρέπει».

Ναν: «Επέστρεψα νωρίτερα, νιώθω καλά σωματικά»

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Από πλευράς παικτών ο Κέντρικ Ναν, παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη δράση, μετά τον τραυματισμό που είχε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του και την αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια: «Η επιστροφή μου έγινε νωρίτερα και ευχαριστώ τον θεό για αυτό. Νιώθω καλά σωματικά. Πρέπει να προσέξουμε τους αιφνιδιασμούς αύριο και να είμαστε αυτοί που πρέπει σε άμυνα και ριμπάουντ».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Πλέον θέλω να δημιουργώ και καταστάσεις για μένα αλλά και για τους συμπαίκτες μου. Ο κόουτς Ομπράντοβιτς είναι απίστετος προπονητής, μας δίνει ελευθερίες και στοχεύει πολύ στην άμυνα της ομάδας».

Για τη στήριξη του κόσμου και τους στόχους της φετινής σεζόν: «Πάντα οι οπαδοί είναι δίπλα μας. Είναι νέα σεζόν για όλους μας και οι στόχοι παραμένουν υψηλοί. Αυτή τη σεζόν έχουμε περισσότερο βάθος και θα μας βοηθήσει πολύ τόσο στο πρωτάθλημα αλλά και στη EuroLeague».

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