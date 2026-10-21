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Αλγουαθίλ: Θα παίξουμε το ματς με τη Σπάρτα Πράγας σαν να είναι τελικός
Αλγουαθίλ: Θα παίξουμε το ματς με τη Σπάρτα Πράγας σαν να είναι τελικός
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας, αναφέρθηκε στον Λίον Μπέιλι, ενώ δήλωσε ευχαριστημένος απ’ όσα έχει δει από την ομάδα του
Στην τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Europa League στοχεύει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση με τους Τσέχους τόνισε πως η ομάδα του Πειραιά θα παίξει σαν να είναι τελικός, ενώ αναφέρθηκε και στον Μπέιλι.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για τα γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι σημαντικά και αν θα αλλάξει προσέγγιση: «Πρώτος στόχος είναι να κερδίσουμε, μέγιστο σεβασμό αξίζει ο αντίπαλός μας. Είναι σημαντικό να σκοράρουμε γκολ, το ξέρουμε και το θέλουμε. Όμως στόχος είναι να κερδίσουμε, αν το κάνουμε με πολλά γκολ καλύτερα. Θα το παίξουμε σαν να είναι τελικός».
Για το μήνυμά του στον κόσμο και για τον Μπέιλι: «Για τον Μπέιλι δεν μπορώ να πω πολλά. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με τον τραυματισμό του. Έως σήμερα προπονείται με την ομάδα, αλλά δεν θέλουμε να βιαστούμε με μια βιαστική απόφαση. Περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση και τις οδηγίες των ιατρών. Στον κόσμο δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι για το αποτέλεσμα, αλλά πως όποιος φοράει το σήμα του Ολυμπιακού υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σήμα αυτό».
Για το παιχνίδι της Σπάρτα και για τα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη: «Ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανίσει το καλύτερο δυνατό επίπεδο. Είναι μια καλή ομάδα με πολλά δυνατά στοιχεία η αντίπαλός μας, η δύναμή τους, η ποιότητά τους. Είναι αποτελεσματικοί. Τους αρέσει να οργανώνουν από πίσω, είναι μια ομάδα που παίζει έξυπνα και έχει ποιότητα, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος».
Για το ότι έχει Έσε, Φρόιλερ, Πουέρτα και αν θα τους δούμε όλους μαζί: «Το καλό είναι ότι και οι τρεις είναι σε καλή στιγμή, όλα είναι πιθανά. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή μας και αυτό είναι καλό. Έχουμε και την επιστροφή του Σα από τον τραυματισμό του. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας Φορτούνη και Μπέιλι όμως όλοι οι παίκτες που έχουμε στη διάθεση μας έχουν δείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν».
Για το πόσο απέχει ο Ολυμπιακός από την ομάδα που έχει στο μυαλό του: «Σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από πράγματα που έχω δει, από πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση. Μια ομάδα έχει πάντα πράγματα να διορθώσει και να προσθέσει. Θέλουμε να παίρνουμε χρόνο, γιατί δημιουργούμε και καλό κλίμα. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τις πέντε νίκες, θέλουμε και την έκτη, έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες.
Δεν μένουν σε μια επιτυχία του παρελθόντος, αλλά πάνε στα επόμενα. Στην ομάδα αυτή οι απαιτήσεις είναι υψηλές και πρέπει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, ήθελα να βλέπω συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και από αυτό είμαι ικανοποιημένος».
Για τη μάχη της 10ης θέσης στο UEFA Ranking: «Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να κερδίσουμε ότι κι αν σημαίνει αυτό. Σίγουρα από την ημέρα που ανέλαβα ξέρω ότι υποχρέωσή μας είναι να κερδίζουμε. Αύριο έχουμε άλλο ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε».
Γιάρεμτσουκ; Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας. Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής δήλωσε πως για να πάρει η ομάδα τους τρεις βαθμούς θα πρέπει να είναι όλοι σοβαροί, ενώ τόνισε πως ο Αλγουαθίλ τον εμπιστεύεται.
Αναλυτικά ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μίλησε:
Για το στοιχείο που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να νικήσει: «Η Σπάρτα είναι δύσκολη ομάδα, τη σεβόμαστε πολύ. Είναι δυνατοί, ψηλοί παίκτες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να φέρουμε τους τρεις βαθμούς, να παίξουμε με καρδιά. Να παίξουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο μας για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα».
Για το ότι σκόραρε στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά του ματς στο Καραϊσκάκης ερχόμενος ως αλλαγή: «Το πιο σημαντικό είναι οι τρεις πόντοι. Θα είναι υπέροχο να κάνουμε τρεις σερί νίκες στην Ευρώπη. Είμαι επιθετικός και θέλω να σκοράρω αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχω πείνα, να πιέσω καλά, να κρατήσω μπάλα, να βοηθήσω την ομάδα».
Για το ότι ήταν εκτός και πλέον επέστρεψε δυναμικά: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλάζουν όλα γρήγορα. Δεν έμεινα εκτός λόγω της ποιότητάς μου. Πρέπει να είσαι ειλικρινής, να δίνεις την καρδιά σου στην προπόνηση για την ομάδα και τον προπονητή. Έχουμε νέο τεχνικό τιμ που με εμπιστεύεται και νιώθω πολύ καλά με αυτό».
Για το σερί πέντε νικηφόρων αγώνων και πόσο σημαντικό είναι να έρθει η νίκη: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται κίνητρο, πρέπει να κερδίζεις κάθε παιχνίδι. Αν δεν το κάνεις θα έρθουν άλλοι παίκτες και θα κερδίσουν. Το νέο τεχνικό τιμ έχει πετύχει πέντε σερί νίκες, δεν είναι εύκολο. Έχουμε προπονηθεί σκληρά, έχουμε βελτιώσει πολλά πράγματα και είμαστε έτοιμοι για αύριο».
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για τα γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι σημαντικά και αν θα αλλάξει προσέγγιση: «Πρώτος στόχος είναι να κερδίσουμε, μέγιστο σεβασμό αξίζει ο αντίπαλός μας. Είναι σημαντικό να σκοράρουμε γκολ, το ξέρουμε και το θέλουμε. Όμως στόχος είναι να κερδίσουμε, αν το κάνουμε με πολλά γκολ καλύτερα. Θα το παίξουμε σαν να είναι τελικός».
Για το μήνυμά του στον κόσμο και για τον Μπέιλι: «Για τον Μπέιλι δεν μπορώ να πω πολλά. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με τον τραυματισμό του. Έως σήμερα προπονείται με την ομάδα, αλλά δεν θέλουμε να βιαστούμε με μια βιαστική απόφαση. Περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση και τις οδηγίες των ιατρών. Στον κόσμο δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι για το αποτέλεσμα, αλλά πως όποιος φοράει το σήμα του Ολυμπιακού υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σήμα αυτό».
Για το παιχνίδι της Σπάρτα και για τα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη: «Ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανίσει το καλύτερο δυνατό επίπεδο. Είναι μια καλή ομάδα με πολλά δυνατά στοιχεία η αντίπαλός μας, η δύναμή τους, η ποιότητά τους. Είναι αποτελεσματικοί. Τους αρέσει να οργανώνουν από πίσω, είναι μια ομάδα που παίζει έξυπνα και έχει ποιότητα, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος».
Για το ότι έχει Έσε, Φρόιλερ, Πουέρτα και αν θα τους δούμε όλους μαζί: «Το καλό είναι ότι και οι τρεις είναι σε καλή στιγμή, όλα είναι πιθανά. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή μας και αυτό είναι καλό. Έχουμε και την επιστροφή του Σα από τον τραυματισμό του. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας Φορτούνη και Μπέιλι όμως όλοι οι παίκτες που έχουμε στη διάθεση μας έχουν δείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν».
Για το πόσο απέχει ο Ολυμπιακός από την ομάδα που έχει στο μυαλό του: «Σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από πράγματα που έχω δει, από πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση. Μια ομάδα έχει πάντα πράγματα να διορθώσει και να προσθέσει. Θέλουμε να παίρνουμε χρόνο, γιατί δημιουργούμε και καλό κλίμα. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τις πέντε νίκες, θέλουμε και την έκτη, έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες.
Δεν μένουν σε μια επιτυχία του παρελθόντος, αλλά πάνε στα επόμενα. Στην ομάδα αυτή οι απαιτήσεις είναι υψηλές και πρέπει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, ήθελα να βλέπω συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και από αυτό είμαι ικανοποιημένος».
Για τη μάχη της 10ης θέσης στο UEFA Ranking: «Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να κερδίσουμε ότι κι αν σημαίνει αυτό. Σίγουρα από την ημέρα που ανέλαβα ξέρω ότι υποχρέωσή μας είναι να κερδίζουμε. Αύριο έχουμε άλλο ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε».
Γιάρεμτσουκ; Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας. Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής δήλωσε πως για να πάρει η ομάδα τους τρεις βαθμούς θα πρέπει να είναι όλοι σοβαροί, ενώ τόνισε πως ο Αλγουαθίλ τον εμπιστεύεται.
Αναλυτικά ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μίλησε:
Για το στοιχείο που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να νικήσει: «Η Σπάρτα είναι δύσκολη ομάδα, τη σεβόμαστε πολύ. Είναι δυνατοί, ψηλοί παίκτες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να φέρουμε τους τρεις βαθμούς, να παίξουμε με καρδιά. Να παίξουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο μας για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα».
Για το ότι σκόραρε στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά του ματς στο Καραϊσκάκης ερχόμενος ως αλλαγή: «Το πιο σημαντικό είναι οι τρεις πόντοι. Θα είναι υπέροχο να κάνουμε τρεις σερί νίκες στην Ευρώπη. Είμαι επιθετικός και θέλω να σκοράρω αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχω πείνα, να πιέσω καλά, να κρατήσω μπάλα, να βοηθήσω την ομάδα».
Για το ότι ήταν εκτός και πλέον επέστρεψε δυναμικά: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλάζουν όλα γρήγορα. Δεν έμεινα εκτός λόγω της ποιότητάς μου. Πρέπει να είσαι ειλικρινής, να δίνεις την καρδιά σου στην προπόνηση για την ομάδα και τον προπονητή. Έχουμε νέο τεχνικό τιμ που με εμπιστεύεται και νιώθω πολύ καλά με αυτό».
Για το σερί πέντε νικηφόρων αγώνων και πόσο σημαντικό είναι να έρθει η νίκη: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται κίνητρο, πρέπει να κερδίζεις κάθε παιχνίδι. Αν δεν το κάνεις θα έρθουν άλλοι παίκτες και θα κερδίσουν. Το νέο τεχνικό τιμ έχει πετύχει πέντε σερί νίκες, δεν είναι εύκολο. Έχουμε προπονηθεί σκληρά, έχουμε βελτιώσει πολλά πράγματα και είμαστε έτοιμοι για αύριο».
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