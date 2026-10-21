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Νίστρουπ: Είναι τεράστια η απουσία του Ουναΐ
Νίστρουπ: Είναι τεράστια η απουσία του Ουναΐ
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ και αναφέρθηκε στην απουσία του Ουναΐ
Στο Αλμάτι δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Καϊράτ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην αντίπαλο των «πράσινων», την οποία είχε αντιμετωπίσει την περασμένη χρονιά με την Κοπεγάχη. Τόνισε πως οι Καζάκοι έχουν αλλάξει πολύ από τότε, ενώ χαρακτήρισε τεράστια την απουσία του Ουναΐ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:
Για το γνωρίζει για το Καζακστάν: «Είναι η δεύτερη που παίζω με την Καϊράτ μέσα σ' έναν χρόνο. Την προηγούμενη χρονιά την αντιμετώπισα στα προκριματικά του Champions League με την Κοπεγχάγη. Έχουμε αναλύσει αρκετά τον σύλλογο αυτό. Τα έχουν πάει καλά τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι εύκολο να κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί απέχει τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δύο στροφές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες απ' όταν είχαμε παίξει. Έχει ευρωπαϊκή εμπειρία σαν ομάδα».
Για το δίδυμο της Καϊράτ στην επίθεση και πώς θα το σταματήσει: «Νομίζω πως σήμερα όλες οι ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν παίκτες ποιοτικούς. Όπως είδατε και με τον Αστέρα, που υπήρχε ο Μπαρτόλο. Π.χ. ο Εντμίλσον είναι ένας τέτοιος. Τον είχαμε αντιμετωπίσει και με την Κοπεγχάγη. Χρειαζόμαστε μία άμυνα που θα είναι επιθετική και συμπαγής για να τους σταματήσουμε. Πρέπει να φτάσουμε στο πρέπον επίπεδο απόδοσης».
Για το ροτέισον: «Έχουμε προπόνηση. Θα δούμε πως τα σώματα και τα πνεύματα έχουν ανακάμψει από το προηγούμενο ματς. Έχω πολλές καλές μονάδες. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τη σταθερότητα στην ομάδα. Με τον Αστέρα κάναμε τρεις αλλαγές, ίσως μπορούσαμε και περισσότερες, ίσως όχι. Χρειάζεται να μάθω τους παίκτες για να δω πόσους μπορούμε να αλλάζουμε κάθε φορά από ματς σε ματς. Πολλοί δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να παίζουν περισσότερο. Όλοι τους όμως έχουν διαλέξει να παίζουν στον Παναθηναϊκό και ξέρουν ότι υπάρχει ανταγωνισμός κι αυτό είναι στην ουσία που συμβαίνει».
Για τις απουσίες και τα γκολ που δέχθηκε στα δύο τελευταία ματς: «Οι Γιάγκουσιτς και Ουναΐ είναι εκτός για αύριο, ευτυχώς ο πρώτος όχι για μεγάλο διάστημα, όπως ο Μαροκινός, που είναι τεράστια απουσία, αφού πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Λυπούμαστε γι' αυτόν, δεν το άξιζε. Πρέπει να δώσει τη μάχη του να επιστρέψει κι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τον βοηθήσουμε. Την Κυριακή (σ.σ. 18/10) τα πήγαμε καλά χωρίς εκείνον και είναι δουλειά μου να φροντίσω να γίνει ξανά αυτό. Κάναμε πολλές ευκαιρίες στα προηγούμενα ματς και σ' αυτό έπαιξε ρόλο και ο κόσμος, που αύριο δεν θα τον έχουμε κοντά μας. Πρέπει να είμαστε καλοί με τη μπάλα αύριο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε, όπως το να μην δεχθούμε γκολ».
Για τι ξεχωρίζει από την Καϊράτ κι αν είναι πιο αδύναμη: «Αυτό που μπορεί να κάνει την Καϊράτ επικίνδυνη είναι το γεγονός πως μπορεί να παίζει καλά στην έδρα της, αλλά και ότι έχει αλλάξει αρκετούς ποδοσφαιριστές από την τελευταία μας συνάντηση. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά σημεία. Εγώ πάντα σέβομαι τους αντιπάλους μας. Είναι μία ομάδα που έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τους τελευταίους μήνες και αναμένουμε να δώσει μία καλή μάχη στο σπίτι της αύριο».
Καμαρά: Θα δώσουμε ό,τι έχουμε για τη νίκη
Τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με την Καϊράτ τους εκπροσώπησε ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος δήλωσε πως η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για να πάρει τη νίκη.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ετιέν Καμαρά:
Για το πως αντιμετωπίζουν το αυριανό ματς και τι πρέπει να κάνει η ομάδα για τη νίκη: «Δουλεύουμε σκληρά καθημερινά, προφανώς στόχος είναι το πρωτάθλημα, αύριο θα δώσουμε ό,τι έχουμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Για τα ευρωπαϊκά ματς και το κατά πόσο σκέφτονται το ιστορικό υπόβαθρο: «Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, να μην κοιτάμε μακριά. Δεν μπορώ να βρω διαφορετική λογική. Θα πάμε να παλέψουμε όπως κάνουμε πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:
Για το γνωρίζει για το Καζακστάν: «Είναι η δεύτερη που παίζω με την Καϊράτ μέσα σ' έναν χρόνο. Την προηγούμενη χρονιά την αντιμετώπισα στα προκριματικά του Champions League με την Κοπεγχάγη. Έχουμε αναλύσει αρκετά τον σύλλογο αυτό. Τα έχουν πάει καλά τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι εύκολο να κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί απέχει τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δύο στροφές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες απ' όταν είχαμε παίξει. Έχει ευρωπαϊκή εμπειρία σαν ομάδα».
Για το δίδυμο της Καϊράτ στην επίθεση και πώς θα το σταματήσει: «Νομίζω πως σήμερα όλες οι ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν παίκτες ποιοτικούς. Όπως είδατε και με τον Αστέρα, που υπήρχε ο Μπαρτόλο. Π.χ. ο Εντμίλσον είναι ένας τέτοιος. Τον είχαμε αντιμετωπίσει και με την Κοπεγχάγη. Χρειαζόμαστε μία άμυνα που θα είναι επιθετική και συμπαγής για να τους σταματήσουμε. Πρέπει να φτάσουμε στο πρέπον επίπεδο απόδοσης».
Για το ροτέισον: «Έχουμε προπόνηση. Θα δούμε πως τα σώματα και τα πνεύματα έχουν ανακάμψει από το προηγούμενο ματς. Έχω πολλές καλές μονάδες. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τη σταθερότητα στην ομάδα. Με τον Αστέρα κάναμε τρεις αλλαγές, ίσως μπορούσαμε και περισσότερες, ίσως όχι. Χρειάζεται να μάθω τους παίκτες για να δω πόσους μπορούμε να αλλάζουμε κάθε φορά από ματς σε ματς. Πολλοί δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να παίζουν περισσότερο. Όλοι τους όμως έχουν διαλέξει να παίζουν στον Παναθηναϊκό και ξέρουν ότι υπάρχει ανταγωνισμός κι αυτό είναι στην ουσία που συμβαίνει».
Για τις απουσίες και τα γκολ που δέχθηκε στα δύο τελευταία ματς: «Οι Γιάγκουσιτς και Ουναΐ είναι εκτός για αύριο, ευτυχώς ο πρώτος όχι για μεγάλο διάστημα, όπως ο Μαροκινός, που είναι τεράστια απουσία, αφού πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Λυπούμαστε γι' αυτόν, δεν το άξιζε. Πρέπει να δώσει τη μάχη του να επιστρέψει κι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τον βοηθήσουμε. Την Κυριακή (σ.σ. 18/10) τα πήγαμε καλά χωρίς εκείνον και είναι δουλειά μου να φροντίσω να γίνει ξανά αυτό. Κάναμε πολλές ευκαιρίες στα προηγούμενα ματς και σ' αυτό έπαιξε ρόλο και ο κόσμος, που αύριο δεν θα τον έχουμε κοντά μας. Πρέπει να είμαστε καλοί με τη μπάλα αύριο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε, όπως το να μην δεχθούμε γκολ».
Για τι ξεχωρίζει από την Καϊράτ κι αν είναι πιο αδύναμη: «Αυτό που μπορεί να κάνει την Καϊράτ επικίνδυνη είναι το γεγονός πως μπορεί να παίζει καλά στην έδρα της, αλλά και ότι έχει αλλάξει αρκετούς ποδοσφαιριστές από την τελευταία μας συνάντηση. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά σημεία. Εγώ πάντα σέβομαι τους αντιπάλους μας. Είναι μία ομάδα που έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τους τελευταίους μήνες και αναμένουμε να δώσει μία καλή μάχη στο σπίτι της αύριο».
Καμαρά: Θα δώσουμε ό,τι έχουμε για τη νίκη
Τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με την Καϊράτ τους εκπροσώπησε ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος δήλωσε πως η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για να πάρει τη νίκη.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ετιέν Καμαρά:
Για το πως αντιμετωπίζουν το αυριανό ματς και τι πρέπει να κάνει η ομάδα για τη νίκη: «Δουλεύουμε σκληρά καθημερινά, προφανώς στόχος είναι το πρωτάθλημα, αύριο θα δώσουμε ό,τι έχουμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Για τα ευρωπαϊκά ματς και το κατά πόσο σκέφτονται το ιστορικό υπόβαθρο: «Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, να μην κοιτάμε μακριά. Δεν μπορώ να βρω διαφορετική λογική. Θα πάμε να παλέψουμε όπως κάνουμε πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης».
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