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Αθλήτρια του ΜΜΑ κέρδισε $500.000 από το OnlyFans μετά την αποκάλυψη του στήθους της κατά τη διάρκεια αγώνα, δείτε βίντεο
Αθλήτρια του ΜΜΑ κέρδισε $500.000 από το OnlyFans μετά την αποκάλυψη του στήθους της κατά τη διάρκεια αγώνα, δείτε βίντεο
Μπορεί η Λουσέρο Ακόστα να ηττήθηκε από την Σάνον Κλάρκ αλλά αποκόμισε μια «επιπλέον πληρωμή» όπως έγραψε στο Instagram
Σε κέρδος 500.000 δολαρίων μετατράπηκε η ήττα της αθλήτριας του ΜΜΑ Λουσέρο Ακόστα καθώς φέρεται να κέρδισε το μπόνους αυτό από το OnlyFans επειδή κατά τη διάρκεια αγώνα στο Σικάγο το βράδυ της Παρασκευής αποκαλύφθηκε τυχαία το στήθος της.
Όλα συνέβησαν στον αγώνα της Ακόστα με την Σάνον Κλάρκ στο ντεμπούτο της πρώτης στο Professional Fighters League (PFL).
Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, η Κλάρκ είχε καθηλώσει την Ακόστα στο ταπί ξυλοκοπώντας την αγρίως. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των επανειλημμένων χτυπημάτων το τοπ της Ακόστα μετακινήθηκε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί για λίγο το στήθος της κατά τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα.
Για την ιστορία η Κλαρκ επικράτησε με τεχνικό νοκ άουτ, 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τελευταίου γύρου.
Παρά την ήττα της, η Ακόστα αποκάλυψε στους 503.000 followers της στο Instagram ότι κέρδισε ένα επιπλέον οικονομικό μπόνους από το ασυνήθιστο περιστατικό.
«💰💰💰Επιπλέον πληρωμή από το @onlyfans επειδή δείξαμε τις θηλές μας κατά τη ζωντανή μετάδοση του @pflmma 😅. Είναι χαριτωμένο.🤗😋 Επίσημος χορηγός» έγραψε σε ανάρτησή της την Κυριακή.
Όλα συνέβησαν στον αγώνα της Ακόστα με την Σάνον Κλάρκ στο ντεμπούτο της πρώτης στο Professional Fighters League (PFL).
Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, η Κλάρκ είχε καθηλώσει την Ακόστα στο ταπί ξυλοκοπώντας την αγρίως. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των επανειλημμένων χτυπημάτων το τοπ της Ακόστα μετακινήθηκε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί για λίγο το στήθος της κατά τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα.
Για την ιστορία η Κλαρκ επικράτησε με τεχνικό νοκ άουτ, 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τελευταίου γύρου.
🇨🇦Shannon Clark (9-1) gana a la mexicana Lucero "La Loba" Acosta (6-3) por TKO vía GnP en el R3, buen comeback de la canadiense que tenía un ojo dañado desde el R1 y la mexicana estaba haciendo una gran pelea hasta que se quedó sin gas— Pelunaton (@pelunaton) October 17, 2026
#PFLChicago https://t.co/9QmjWCETDK
Παρά την ήττα της, η Ακόστα αποκάλυψε στους 503.000 followers της στο Instagram ότι κέρδισε ένα επιπλέον οικονομικό μπόνους από το ασυνήθιστο περιστατικό.
«💰💰💰Επιπλέον πληρωμή από το @onlyfans επειδή δείξαμε τις θηλές μας κατά τη ζωντανή μετάδοση του @pflmma 😅. Είναι χαριτωμένο.🤗😋 Επίσημος χορηγός» έγραψε σε ανάρτησή της την Κυριακή.
Η ήττα της Ακόστα, η οποία είχε γίνει viral για την προπόνησή της με μπικίνι κάτω από το νερό σε πισίνα, έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων νικών της που είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2025.
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