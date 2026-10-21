Αθλήτρια του ΜΜΑ κέρδισε $500.000 από το OnlyFans μετά την αποκάλυψη του στήθους της κατά τη διάρκεια αγώνα, δείτε βίντεο

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Η ήττα της Ακόστα, η οποία είχε γίνει viral για την προπόνησή της με μπικίνι κάτω από το νερό σε πισίνα, έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων νικών της που είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2025.