Γιαννακόπουλος μετά τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου: «Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Τα φιλάκια μου», δείτε βίντεο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την είδηση σχετικά με τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο για στημένους αγώνες.«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε, δεν ρωτάγατε; Μία ήττα και αυτή αν θέλετε την ανατρέπω, αλλά αφήστε την να κάθεται εκεί που κάθεται. Τα φιλάκια μου σε όλους σας» αναφέρει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.Στη συνέχεια και με δεύτερη ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε: «Θέλανε πόλεμο, φυλάκα τώρα».Όπως είπε στην εκπομπή «» του protothema.gr ο, από την πλευρά του Παναθηναϊκού μιλούν για δικαίωση για τον αγώνα που έκαναν και όσα έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια και ότι αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας περισσότερα στοιχεία.Σημειώνεται πως τα εντάλματα σύλληψης -έξι συνολικά και αφορούν και άλλα στελέχη της Ομοσπονδίας Μπάσκετ- εκδόθηκαν με εντολή του αθλητικού εισαγγελέα, ο οποίος εδώ και καιρό ασχολείται με τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ μετά από καταγγελίες που είχαν γίνει, και τα οποία έχουν να κάνουν με χειραγώγηση αγώνων.