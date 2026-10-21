Η συγκινητική κίνηση του Ντέκλαν Ράις για φίλαθλο της Άρσεναλ που δίνει μάχη με τον καρκίνο, βίντεο
SPORTS
Ντέκλαν Ράις Άρσεναλ Καρκίνος

Η συγκινητική κίνηση του Ντέκλαν Ράις για φίλαθλο της Άρσεναλ που δίνει μάχη με τον καρκίνο, βίντεο

Ο ποδοσφαιριστής των «κανονιέρηδων» χάρισε μία υπογεγραμμένη φανέλα σε φίλο της ομάδας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο

Η συγκινητική κίνηση του Ντέκλαν Ράις για φίλαθλο της Άρσεναλ που δίνει μάχη με τον καρκίνο, βίντεο
Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ, τίτλοι και μεγάλες επιτυχίες. Είναι και στιγμές ανθρωπιάς που αποδεικνύουν τη δύναμη του αθλητισμού να προσφέρει χαρά και δύναμη στους ανθρώπους. Μία τέτοια κίνηση έκανε ο Ντέκλαν Ράις, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα συμπαράστασης σε έναν πιστό φίλο της Άρσεναλ που περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο Άγγλος διεθνής μέσος φρόντισε να στείλει μια υπογεγραμμένη φανέλα των «κανονιέρηδων» σε έναν ηλικιωμένο φίλαθλο, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα, δίνοντας τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έγινε αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ιστορία να αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά ενός ποδοσφαιριστή που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικά στελέχη της Άρσεναλ.

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