H ακτινογραφία του «Ανακαινίζω» για επιδότηση έως 36.000 ευρώ: Ποιες εργασίες καλύπτει και τι χρειάζεται για την αίτηση

Επιδότηση έως 95% για παλιά σπίτια και έως 2.500 ευρώ επιπλέον για μηχανικούς και άδειες - Ποια δικαιολογητικά κατατίθενται τώρα και ποια αργότερα - Πόσα πληρώνει πρώτα ο ιδιοκτήτης για να ξεκλειδώσει η προκαταβολή του 60% - Τα λάθη που καθυστερούν την έγκριση και την πληρωμή