Στη ΓΑΔΑ η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα που κατηγορείται για τα στημένα στο μπάσκετ
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ΓΑΔΑ Βάσω Τσαρούχα Διαιτητής μπάσκετ Στημένοι αγώνες

Στη ΓΑΔΑ η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα που κατηγορείται για τα στημένα στο μπάσκετ

Η Βάσω Τσαρούχα βγήκε χωρίς χειροπέδες από το αυτοκίνητο, συνοδεία αστυνομικών που την οδήγησαν στη ΓΑΔΑ όπου αναμένεται να κρατηθεί σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες τρεις διαιτητές και τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο

Στη ΓΑΔΑ η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα που κατηγορείται για τα στημένα στο μπάσκετ
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Στη ΓΑΔΑ οδηγήθηκε η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αθήνας ευθύς μόλις επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη. Η Τσαρούχα κατηγορείται για την υπόθεση των στημένων παιχνιδιών στο μπάσκετ και σε βάρος της είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε από τις Αστυνομικές αρχές του Ελ. Βενιζέλος. 

Η Βάσω Τσαρούχα βγήκε χωρίς χειροπέδες από το αυτοκίνητο, συνοδεία αστυνομικών που την οδήγησαν στη ΓΑΔΑ όπου αναμένεται να κρατηθεί σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, τρεις διαιτητές και τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο. 'Όλοι τους αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. 
 
Σημειώνεται ότι σε βάρος των 6 κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις που αφορούν κατά περίπτωση δωροδοκία και δωροληψία, στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. 



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