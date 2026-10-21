Αδέρφια έθαψαν τη μάνα τους στην αυλή του σπιτιού τους στην Αμαλιάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Κηδεία Αμαλιάδα Αδέρφια

Αδέρφια έθαψαν τη μάνα τους στην αυλή του σπιτιού τους στην Αμαλιάδα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του τρίτου αδερφού - Τα αδέρφια φέρονται να έθαψαν εκεί την 79χρονη επειδή δεν είχαν χρήματα για την κηδεία - Και οι δύο συνελήφθησαν  για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού

Αδέρφια έθαψαν τη μάνα τους στην αυλή του σπιτιού τους στην Αμαλιάδα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Λίνα Κεκέση
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Δύο αδέρφια στην Αμαλιάδα έθαψαν τη μητέρα τους στην αυλή του σπιτιού τους αφότου πέθανε, καθώς όπως ισχυρίστηκαν δεν είχαν χρήματα για την κηδεία. Και οι δύο συνελήφθησαν  για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. 

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του τρίτου αδερφού, ο οποίος αντέδρασε στην απόφαση των αδερφών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία αδέρφια έμεναν στο πατρικό τους σπίτι μαζί με τη μητέρα τους, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.



Η 79χρονη μητέρα τους πέθανε, την Δευτέρα (19/10) και τα δύο από τα αδέρφια ανέλαβαν να την θάψουν στην αυλή τους, καθώς όπως ανέφεραν δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για να καλύψουν το κόστος μιας κανονικής κηδείας.

Ο τρίτος αδερφός φαίνεται πως αντέδρασε σε αυτή την απόφαση, όμως δεν κατάφερε να μεταπείσει τους δύο αδερφούς του.
Αδέρφια έθαψαν τη μάνα τους στην αυλή του σπιτιού τους στην Αμαλιάδα

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Για αυτόν τον λόγο αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία στις Αρχές, με την ελπίδα ότι η μητέρα του, θα έχει μια κανονική κηδεία και ταφή σε νεκροταφείο.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο σήμερα (21/10) το πρωί όπου έγινε η εκταφή της 79χρονης από τον κήπο, παρουσία ιατροδικαστή.

Τα δύο αδέρφια μετά την εκταφή συνελήφθησαν.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Λίνα Κεκέση
153 ΣΧΟΛΙΑ

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