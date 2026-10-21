ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουμε όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς
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Παναθηναϊκός Μπάσκετ Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Δημήτρης Γιαννακόπουλος

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουμε όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς

Η πράσινη ΚΑΕ με μία άκρως επιθετική ανακοίνωση πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του μπάσκετ, προαναγγέλοντας και δικές της νομικές ενέργειες

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουμε όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς
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Όπως αναμενόταν οι καταιγιστικές εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ, με την εμπλοκή προσώπων με τα οποία βρίσκεται σε ανοικτή κόντρα εδώ και αρκετά χρόνια η ΚΕ Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν έμειναν ασχολίαστα από την πράσινη ΚΑΕ.

Το τριφύλλι εξέδωσε μια καυστική ανακοίνωση στην οποία προαναγγέλλει την προσφυγή του στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει όσα θεωρεί ότι «εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ επί χρόνια υφίσταται τερατώδεις διαιτησίες από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, χάνει τίτλους, παίζει κεκλεισμένων θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της λεφτά και πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, επειδή ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καταδικάζει δημοσίως, κραυγάζει για ό,τι εμετικό όλοι βλέπουν και σιωπούν. Στοχοποιήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε, του απαγορεύθηκε να βλέπει την ομάδα του, εμποδίστηκε από το να παραστεί στο μνημόσυνο του Πατέρα του.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ μένει και παίζει σε αγώνες με διαιτητές στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, σε διαιτητές που κρατούν σε μετρητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα σπίτια τους, μένει και παίζει με διαιτητές που δε σέβονται το άθλημα, μένει και παίζει σε ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ. Το μπάσκετ.



Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα. Πιστέψατε ότι τα καταφέρνατε. Ξεχάσατε, ωστόσο, κάτι πολύ κρίσιμο. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ. Και όσοι τον υπηρετούμε, γνωρίζουμε καλά ότι υπερασπιζόμενοι αυτόν, υπερασπιζόμαστε την ιστορία, το τριφύλλι, το ΔΙΚΑΙΟ και τις ΑΡΧΕΣ του.

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Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας που υπέμεινε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς.

Καλή τύχη στο σκοτάδι σας.

Καλή τύχη στην ανυπαρξία.

Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα.

Υ.Γ.: Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέρχεται όποτε κρίνεται απαραίτητο.
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