To σπαρακτικό μήνυμα του Κβαρατσχέλια μετά τη ρήξη χιαστού: «Γιατί σε εμένα;»
Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του μεσοεπιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα
Ο 25χρονος διεθνής βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια δύσκολη περίοδο αποκατάστασης, καθώς αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της σοβαρότητας του τραυματισμού του, θέλησε να απευθυνθεί στον κόσμο μέσα από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.
❤️🩹 Khvicha Kvaratskhelia: “Why me? I was not ready for this”. “Many people have asked me questions about this setback, many have said that if all the footballers in the world prayed, the match would end in a draw. That might be true, but before every match I play, I ask God to leave the field unscathed, but in vain.” “It hasn't been long, but it's still in my head - why me, actually? I've never missed anything, probably prepared for this game the best I've ever prepared. I thought I was prepared for everything, but no, and I realize that God has chosen me and if I was protecting the players on another field, I'm ready to go through these months of work, pain, tears.” “I know I have to come back stronger for my people who always support me, I won't let you down, I promise I won't waste a second. Thank you all for your support, see you soon”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2026
Αναλυτικά το μήνυμά του: «Σε αυτή την κατάσταση, πολλοί με ρωτούσαν και αρκετοί έχουν πει ότι, αν όλοι οι ποδοσφαιριστές στον κόσμο προσεύχονταν, κάθε παιχνίδι θα τελείωνε ισόπαλο.
Ίσως αυτό να ήταν αλήθεια, αλλά εγώ πριν από κάθε αγώνα ζητούσα από τον Θεό να μπορέσω να φύγω από το γήπεδο υγιής. Δυστυχώς, μάταια. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά μια σκέψη στριφογυρίζει συνεχώς στο μυαλό μου: «Γιατί σε εμένα;»
Δεν έχω στερήσει ποτέ τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Πιθανότατα, προετοιμάστηκα γι’ αυτόν τον αγώνα καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη φορά στη ζωή μου. Πίστευα ότι ήμουν έτοιμος για τα πάντα, αλλά όχι γι’ αυτό.
Κι όμως, καταλαβαίνω ότι ο Θεός επέλεξε εμένα και, αν με αυτόν τον τρόπο προστάτεψα άλλους ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο γήπεδο, είμαι έτοιμος να περάσω αυτούς τους μήνες μέσα από σκληρή δουλειά, πόνο και δάκρυα.
Ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψω πιο δυνατός για τον λαό μου, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μου. Δεν θα σας προδώσω, σας το υπόσχομαι. Δεν θα αφήσω ούτε στιγμή να πάει χαμένη.
Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα».
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