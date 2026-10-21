To σπαρακτικό μήνυμα του Κβαρατσχέλια μετά τη ρήξη χιαστού: «Γιατί σε εμένα;»
SPORTS
Παρί Ζεν Ζερμέν ρήξη χιαστού Κβίτσα Κβαρατσχέλια

To σπαρακτικό μήνυμα του Κβαρατσχέλια μετά τη ρήξη χιαστού: «Γιατί σε εμένα;»

Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του μεσοεπιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα

To σπαρακτικό μήνυμα του Κβαρατσχέλια μετά τη ρήξη χιαστού: «Γιατί σε εμένα;»
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Η μεγάλη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 4-2 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο Γεωργιανός εξτρέμ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Ο 25χρονος διεθνής βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια δύσκολη περίοδο αποκατάστασης, καθώς αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της σοβαρότητας του τραυματισμού του, θέλησε να απευθυνθεί στον κόσμο μέσα από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.



Αναλυτικά το μήνυμά του: «Σε αυτή την κατάσταση, πολλοί με ρωτούσαν και αρκετοί έχουν πει ότι, αν όλοι οι ποδοσφαιριστές στον κόσμο προσεύχονταν, κάθε παιχνίδι θα τελείωνε ισόπαλο.

Ίσως αυτό να ήταν αλήθεια, αλλά εγώ πριν από κάθε αγώνα ζητούσα από τον Θεό να μπορέσω να φύγω από το γήπεδο υγιής. Δυστυχώς, μάταια. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά μια σκέψη στριφογυρίζει συνεχώς στο μυαλό μου: «Γιατί σε εμένα;»

Δεν έχω στερήσει ποτέ τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Πιθανότατα, προετοιμάστηκα γι’ αυτόν τον αγώνα καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη φορά στη ζωή μου. Πίστευα ότι ήμουν έτοιμος για τα πάντα, αλλά όχι γι’ αυτό.

Κι όμως, καταλαβαίνω ότι ο Θεός επέλεξε εμένα και, αν με αυτόν τον τρόπο προστάτεψα άλλους ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο γήπεδο, είμαι έτοιμος να περάσω αυτούς τους μήνες μέσα από σκληρή δουλειά, πόνο και δάκρυα.

Ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψω πιο δυνατός για τον λαό μου, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μου. Δεν θα σας προδώσω, σας το υπόσχομαι. Δεν θα αφήσω ούτε στιγμή να πάει χαμένη.

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Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα».
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