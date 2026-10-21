Στα δίχτυα αδίστακτων Ρομά: «Με έκλεψαν, με εκβίασαν, με απείλησαν και με διέσυραν»
Στα δίχτυα αδίστακτων Ρομά: «Με έκλεψαν, με εκβίασαν, με απείλησαν και με διέσυραν»
Η πρώην σύντροφος προφυλακισμένου μέλους της οικογένειας Βιλανάκη σπάει τη σιωπή της και αφηγείται στον Φρίξο Δρακοντίδη και στο ΘΕΜΑ Uncut την απίστευτη ιστορία της, αποκαλύπτοντας πώς έπεσε και η ίδια θύμα τους
Η προσωπική υπόθεση της Κέλλυ Μ. από τη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα από τα κομμάτια του παζλ της μεγάλης δικογραφίας που σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ για την παράνομη δράση μελών της συγκεκριμένης οικογένειας Ρομά. Η υπόθεσή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ίδια υπήρξε πρώην σύντροφος μέλους της οικογένειας Βιλανάκη, το οποίο έχει προφυλακιστεί. Όπως καταγγέλλει, από το σπίτι της έκαναν φτερά 100.000 ευρώ και ένα χρυσό Rolex Daytona αξίας 55.000 ευρώ.
Πώς άλλαξε τη ζωή της αυτή η σχέση; Πώς, όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα εξαπάτησης; Και γιατί λέει ότι εξακολουθεί να δέχεται απειλές μέσα από τη φυλακή; Όπως αποκαλύπτει στο νέο ΘΕΜΑ Uncut, άρχισε να ενώνει τα κομμάτια της υπόθεσης με δικές της ενέργειες και με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων που καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα της ίδιας οικογένειας Ρομά. Στην προσπάθειά της να φτάσει στην άκρη του νήματος, αναγκάστηκε, όπως λέει, να γίνει ντετέκτιβ.
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος των προφυλακισμένων μελών της οικογένειας Βιλανάκη, αυτά κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση με σκοπό τη βλάβη ξένης περιουσίας και την αποκόμιση αντίστοιχου παράνομου περιουσιακού οφέλους άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026 το ελληνικό FBI έκανε έφοδο στη βίλα της οικογένειας στη Γιάννουλη, με το ιδιωτικό ελικοδρόμιο. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στον προαύλιο χώρο, όπου οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν εκσκαφέα. Αναζητούσαν κρυμμένες χρυσές λίρες και μετρητά, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον «θησαυρό» που εκτιμούσαν ότι μπορεί να είχε αποκρυφτεί εκεί. Οι εκσκαφές, ωστόσο, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που περίμεναν αφού οι λίρες και τα χρήματα δεν εντοπίστηκαν. Ένα ακόμη ερώτημα, λοιπόν, παραμένει ανοιχτό. Πού βρίσκεται ο «θησαυρός» που αναζητούσαν οι Αρχές;
Πώς άλλαξε τη ζωή της αυτή η σχέση; Πώς, όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα εξαπάτησης; Και γιατί λέει ότι εξακολουθεί να δέχεται απειλές μέσα από τη φυλακή; Όπως αποκαλύπτει στο νέο ΘΕΜΑ Uncut, άρχισε να ενώνει τα κομμάτια της υπόθεσης με δικές της ενέργειες και με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων που καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα της ίδιας οικογένειας Ρομά. Στην προσπάθειά της να φτάσει στην άκρη του νήματος, αναγκάστηκε, όπως λέει, να γίνει ντετέκτιβ.
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος των προφυλακισμένων μελών της οικογένειας Βιλανάκη, αυτά κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση με σκοπό τη βλάβη ξένης περιουσίας και την αποκόμιση αντίστοιχου παράνομου περιουσιακού οφέλους άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026 το ελληνικό FBI έκανε έφοδο στη βίλα της οικογένειας στη Γιάννουλη, με το ιδιωτικό ελικοδρόμιο. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στον προαύλιο χώρο, όπου οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν εκσκαφέα. Αναζητούσαν κρυμμένες χρυσές λίρες και μετρητά, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον «θησαυρό» που εκτιμούσαν ότι μπορεί να είχε αποκρυφτεί εκεί. Οι εκσκαφές, ωστόσο, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που περίμεναν αφού οι λίρες και τα χρήματα δεν εντοπίστηκαν. Ένα ακόμη ερώτημα, λοιπόν, παραμένει ανοιχτό. Πού βρίσκεται ο «θησαυρός» που αναζητούσαν οι Αρχές;
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