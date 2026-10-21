Πυροκροτητής, ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας βρέθηκαν μετά την έκρηξη στον Κολωνό: Η λευκή σακούλα και το τηλεφώνημα του διαχειριστή στην αστυνομία

Βίντεο με την μεταφορά των τραυματιών

«Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε τροχαίο» λέει αυτόπτης μάρτυρας



«Πήγαν να ανοίξουν ένα δέμα και έγινε η έκρηξη»

Βίντεο με την μεταφορά των τραυματιών μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην πολυκατοικία παρουσιάζει τοΣτις εικόνες διακρίνονται τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έχουν φτάσει στο σημείο καθώς και τα οχήματα της Πυροσβεστικής με το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και τις αστυνομικές δυνάμεις.Όπως πληροφορείται το, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής προκύπτει πως η έκρηξη προκλήθηκε από ένανεκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος ήταν συνδεδεμένοςκαι είχε τοποθετηθεί μέσα σε μία λευκή σακούλα.Η εν λόγω σακούλα είχε αφεθεί, στο ισόγειο της πολυκατοικίας της οδού Πλάτωνος με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτή από τονΟ άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε το περιστατικό θεωρώντας πως είναι πιθανόν η σακούλα να περιέχει ναρκωτικά.Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και, όταν ένας από αυτούς, άνοιξε τη σακούλα, ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.Πραγματοποιούνται έρευνες από την Αντιτρομοκρατική, σκύλο του ΤΕΕΜ και το Εγκληματολογικό. Στο σημείο βρίσκεται και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.Ο αστυνομικός που άνοιξε τη σακούλα διακομίστηκε στο 401 όπου και εισήχθη στο χειρουργείο, ενώ, ο συνάδελφός του και οι δύο πολίτες, μεταξύ αυτών και ο διαχειριστής, μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό. Κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.Ανακοίνωση για την έκρηξη στην πολυκατοικία στον Κολωνό εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 15:30 της Τετάρτης (21/10), κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε πολυκατοικία επί της οδού Πλάτωνος, στον Κολωνό.Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του διαχειριστή στην Άμεση Δράση, ο οποίος ανέφερε ότι εντόπισε σε κοινόχρηστο χώρο σακούλα με ένα βάζο που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά.Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 14.32 πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ό,τι είναι διαχειριστής πολυκατοικίας, επί της οδού Πλάτωνος, στην περιοχή του Κολωνού και εντόπισε στο εσωτερικό του κτηρίου, σακούλα που περιείχε ένα βάζο με ναρκωτικές ουσίες και μια ζυγαριά.Στο σημείο μετέβησαν δύο αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολία ασφαλείας από Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου τους ανέμενε ο καλών και μαζί με ένα ακόμη άτομο, ένοικο της πολυκατοικίας, τους υπέδειξαν τη σακούλα, η οποία βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του ημιωρόφου.Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και περί ώρα 15.30 σημειώθηκε έκρηξη από την οποία τραυματίστηκαν οι δύο πολίτες και οι δύο αστυνομικοί.Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, ενώ στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.Τις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη στον Κολωνό περιέγραψε στο protothema.gr αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος διατηρεί κατάστημα στην περιοχή.Όπως ανέφερε, ο δυνατός θόρυβος έκανε αρχικά τον ίδιο και την παρέα του να πιστέψουν ότι είχε σημειωθεί τροχαίο. Όταν βγήκαν έξω, αντίκρισανενώ λίγο αργότερα πληροφορήθηκαν ότι επρόκειτο για έκρηξη βόμβας.«Ήμασταν με την παρέα μου και ακούσαμε ένα μπαμ και νομίζαμε ότι έγινε τρακάρισμα. Βγαίνουμε έξω, βλέπουμε μια κάπνα και μετά από λίγο μας είπανε βόμβα», περιέγραψε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον ίδιο, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, καθώς ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου πέντε λεπτά. «Τα ασθενοφόρα και η αστυνομία ήρθαν σε πέντε λεπτά. Είπαν ότι είναι τρεις τραυματίες, από εκεί και πέρα δεν ξέρω», πρόσθεσε.Παράλληλα, όπως ανέφερε στο protothema.gr κάτοικος της περιοχής, βρισκόταν στην πολυκατοικία όταν ακούστηκε η έκρηξη, με τους παρευρισκόμενους να πιστεύουν αρχικά ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα.«Ήμουν εδώ στην πολυκατοικία. Ακούσαμε το μπαμ και κατεβήκαμε μήπως έγινε κάποιο τρακάρισμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.«Είδαμε κάποιο δέμα. Κάποιος πήγε να το ανοίξει, αστυνομικός απ' ό,τι ακούσαμε, και έγινε η έκρηξη» πρόσθεσε.Σύμφωνα με την ίδια, η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ ακολούθησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.