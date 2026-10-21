Εξετάζεται η αναβολή των πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακo μετά το σκάνδαλο στο χώρο του μπάσκετ

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.