Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Εξετάζεται η αναβολή των πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακo μετά το σκάνδαλο στο χώρο του μπάσκετ
Εξετάζεται η αναβολή των πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακo μετά το σκάνδαλο στο χώρο του μπάσκετ
Η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου «πυροδοτεί» εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ
Η σύλληψη του πρόεδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και πρωτοκλασάτων διαιτητών πυροδοτεί εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.
Οι εξελίξεις τρέχουν και είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε αναβολή των πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών το προσεχές Σαββατοκύριακο.
Η ΕΟΚ διοργανώνει όλα τα πρωταθλήματα πλην της Stoiximan Basket League αλλά και η κορυφαία διοργάνωση δεν μπορεί να λειτουργήσει δίχως την ομοσπονδία η οποία είναι υπεύθυνη για τους ορισμούς των διαιτητών.
Για το εάν θα επηρεαστούν τα πρωταθλήματα αναμένονται αποφάσεις την Πέμπτη.
Οι εξελίξεις τρέχουν και είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε αναβολή των πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών το προσεχές Σαββατοκύριακο.
Η ΕΟΚ διοργανώνει όλα τα πρωταθλήματα πλην της Stoiximan Basket League αλλά και η κορυφαία διοργάνωση δεν μπορεί να λειτουργήσει δίχως την ομοσπονδία η οποία είναι υπεύθυνη για τους ορισμούς των διαιτητών.
Για το εάν θα επηρεαστούν τα πρωταθλήματα αναμένονται αποφάσεις την Πέμπτη.
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