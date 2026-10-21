Οι οκτώ καταγγελίες που οδήγησαν στις συλλήψεις για την υπόθεση της ΕΟΚ, ελέγχονται 50 αγώνες για πιθανό στήσιμο
Σύμφωνα με τις καταγγελίες στήνονταν αγώνες από την Α' κατηγορία μέχρι μαθητικά και εφηβικά πρωταθλήματα - Κατέθεσαν 8 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 2 κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί και οδήγησαν τις εξελίξεις
Όπως έγινε γνωστό, ακολούθησαν καταγγελίες - καταθέσεις 8 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 2 κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» των αγώνων.
Δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στο χώρο του μπάσκετ.
Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχουν κατατεθεί μηνύματα και υλικό που φέρεται να δείχνει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες - από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α΄ κατηγορία -, που εκτείνονται τη δεκαετία 2016 έως 2026.
Ακόμη έγινε γνωστό ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ένας αγώνας στο εξωτερικό.
Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν μετά από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα με αφορμή καταγγελίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.
Οι συλλήψεις για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες
Κατά τις πληροφορίες η υπόθεση αφορά σε στημένους αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ αλλά και άλλων κατηγοριών τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Μάλιστα στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις - καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα. Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις αύριο οι κατηγορούμενοι.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, και οι έξι είχαν κληθεί για εξηγήσεις ενώπιον του δικαστικού λειτουργού που διενεργεί την έρευνα, κλήση την οποία αγνόησαν. Έτσι, ο αθλητικός εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση της δίωξης και ακολούθως στην έκδοση των ενταλμάτων. Τα εντάλματα αφορούν τους: Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του Λιόλιου στην ΕΟΚ, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά, Αναστάσιο Πηλοϊδη όλοι διαιτητές μπάσκετ. Όλοι έχουν ήδη συλληφθεί, πλην του Γιώργου Μαυραγάνη.
Στη ΓΑΔΑ η διεθνής διαιτητής Βάσω ΤσαρούχαΤο απόγευμα της Τετάρτης η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αθήνας ευθύς μόλις επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη, οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.
Η Τσαρούχα κατηγορείται για την υπόθεση των στημένων παιχνιδιών στο μπάσκετ και σε βάρος της είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε από τις Αστυνομικές αρχές του Ελ. Βενιζέλος.
Η Βάσω Τσαρούχα βγήκε χωρίς χειροπέδες από το αυτοκίνητο, συνοδεία αστυνομικών που την οδήγησαν στη ΓΑΔΑ όπου αναμένεται να κρατηθεί σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, τρεις διαιτητές και τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο. 'Όλοι τους αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.
Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητήΕπίσης, σημειώνεται ότι το ποσό των 820.000 ευρώ εντοπίστηκε μέσα σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, για την οποία έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης.
Σύμφωνα με την έρευνα έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή εμπλεκομένων, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ μετά τις συλλήψεις Λιολιού και διατητώνΛίγες ώρες μετά την είδηση που αφορούσε τη σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, παλαιμάχων και εν ενεργεία διαιτητών μπάσκετ η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε μια άκρως τυπική ανακοίνωση στην αναφέρει τα εξής:
«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.
Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».
Γιαννακόπουλος μετά τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου: «Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Τα φιλάκια μου»Την είδηση σχετικά με τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, για στημένους αγώνες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο με story στον λογαριασμό του στο Instagram.
«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε, δεν ρωτάγατε; Μία ήττα και αυτή αν θέλετε την ανατρέπω, αλλά αφήστε την να κάθεται εκεί που κάθεται. Τα φιλάκια μου σε όλους σας», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Στη συνέχεια και με δεύτερη ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε: «Θέλανε πόλεμο, φυλάκα τώρα».
«Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε, ότι θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ και χάσατε»Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσιοποίησε και μία γραπτή του δήλωση σχετικά με τα σημερινά γεγονότα, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι νιώθει δικαιωμένος και ανακουφισμένος που οι φωνές έγιναν πράξεις και σημειώσει ότι όσοι πίστεψαν πως θα έπαιζαν με το άθλημα, έχασαν.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Είναι μία περίεργη μέρα σήμερα.
Από τη μια, νιώθω ό,τι κάθε υγιής φίλαθλος. Δικαίωση, ανακούφιση, αισιοδοξία, χαρά.
Από την άλλη, σκέφτομαι εγώ, τι έχω υπομείνει όλα αυτά τα χρόνια του καθεστώτος στον χώρο του μπάσκετ, μετράω κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα, κάτι δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου σε γήπεδα, μηνύσεις ατελείωτες και καταγγελίες για την κατακραυγή μου ενάντια σε ό,τι όλοι πλέον βλέπετε ξεκάθαρα και νιώθω οργή.
Μου επιδόθηκε μόλις κλήση από την τελευταία μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για ισχυρισμούς μου κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα. Κρατώ στα χέρια μου μια ακόμη αθώωσή μου σε μήνυση του Ολυμπιακού για αναρτήσεις μου κατά της ΕΟΚ και της ΚΕΔ. Έχω μπροστά μου την πρόσφατη αγωγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για σχόλιά μου εναντίον του Λιόλιου (!) και καμιά πενηνταριά καταγγελίες τους για τη δυσφήμηση που κάνω στο άθλημα, κάθε φορά που μετρώ βολές, βάζω φάσεις από αγώνες, βρίζω αυτούς που σήμερα βρίσκονται με χειροπέδες.
Ατελείωτα δικόγραφα, κούνημα δαχτύλου, ανακοινώσεις, δολοφονία χαρακτήρα, άρθρα με ψέματα, άρθρα στοχευμένα από πουλημένα Μέσα, τίτλοι με αίμα- ενάντια σε όλους και όλα- τίτλοι χαμένοι που κρίθηκαν από πρόσωπα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά μέσα στα σπίτια τους. Εξάντληση, απογοήτευση, αλλά όχι παραίτηση.
Οι φωνές πλέον μετουσιώθηκαν σε πράξεις, οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν, εγώ παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρώτες αντιδράσεις ή ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από όλους τους αρμοδίους και μη και αναμένω -έστω και τώρα- μετά από τόση καταστροφή, βρωμιά και κλοπή, την ανατροπή της ντροπής.
Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε. Θεωρήσατε ότι θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ, τον ιδρώτα των αθλητών μας, τις αντοχές των φιλάθλων μας.
Και χάσατε».
«Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουμε όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς», λέει η ΚΑΕ ΠαναθηναϊκόςΗ ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε μια καυστική ανακοίνωση στην οποία προαναγγέλλει την προσφυγή του στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει όσα θεωρεί ότι «εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ επί χρόνια υφίσταται τερατώδεις διαιτησίες από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, χάνει τίτλους, παίζει κεκλεισμένων θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της λεφτά και πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, επειδή ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καταδικάζει δημοσίως, κραυγάζει για ό,τι εμετικό όλοι βλέπουν και σιωπούν. Στοχοποιήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε, του απαγορεύθηκε να βλέπει την ομάδα του, εμποδίστηκε από το να παραστεί στο μνημόσυνο του Πατέρα του.
Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ μένει και παίζει σε αγώνες με διαιτητές στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, σε διαιτητές που κρατούν σε μετρητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα σπίτια τους, μένει και παίζει με διαιτητές που δε σέβονται το άθλημα, μένει και παίζει σε ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ. Το μπάσκετ.
Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα. Πιστέψατε ότι τα καταφέρνατε. Ξεχάσατε, ωστόσο, κάτι πολύ κρίσιμο. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ. Και όσοι τον υπηρετούμε, γνωρίζουμε καλά ότι υπερασπιζόμενοι αυτόν, υπερασπιζόμαστε την ιστορία, το τριφύλλι, το ΔΙΚΑΙΟ και τις ΑΡΧΕΣ του.
Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας που υπέμεινε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς.
Καλή τύχη στο σκοτάδι σας.
Καλή τύχη στην ανυπαρξία.
Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα.
Υ.Γ.: Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέρχεται όποτε κρίνεται απαραίτητο».
Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ επί χρόνια υφίσταται τερατώδεις διαιτησίες από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, χάνει τίτλους, παίζει κεκλεισμένων θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της λεφτά και πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, επειδή ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καταδικάζει δημοσίως, κραυγάζει για ό,τι εμετικό όλοι βλέπουν και σιωπούν. Στοχοποιήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε, του απαγορεύθηκε να βλέπει την ομάδα του, εμποδίστηκε από το να παραστεί στο μνημόσυνο του Πατέρα του. Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ μένει και παίζει σε αγώνες με διαιτητές στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, σε διαιτητές που κρατούν σε μετρητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα σπίτια τους, μένει και παίζει με διαιτητές που δε σέβονται το άθλημα, μένει και παίζει σε ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ. Το μπάσκετ. Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα. Πιστέψατε ότι τα καταφέρνατε. Ξεχάσατε, ωστόσο, κάτι πολύ κρίσιμο. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ. Και όσοι τον υπηρετούμε, γνωρίζουμε καλά ότι υπερασπιζόμενοι αυτόν, υπερασπιζόμαστε την ιστορία, το τριφύλλι, το ΔΙΚΑΙΟ και τις ΑΡΧΕΣ του. Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας που υπέμεινε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς. Καλή τύχη στο σκοτάδι σας. Καλή τύχη στην ανυπαρξία. Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα. ΥΓ: Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέρχεται όποτε κρίνεται απαραίτητο. #paobcaktor— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 21, 2026
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