Καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: «Παράθυρο» για επανέναρξη των ερευνών χωρίς εμπλοκή με την Τουρκία, η φόρμουλα με τις NAVTEX
Καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: «Παράθυρο» για επανέναρξη των ερευνών χωρίς εμπλοκή με την Τουρκία, η φόρμουλα με τις NAVTEX
Τα δημόσια μηνύματα Φιντάν και Γεραπετρίτη δείχνουν πιθανή διπλωματική διέξοδο – Γραπτή ενημέρωση στην Άγκυρα, αλλά άδεια μόνο από την Αθήνα για τις έρευνες του Abeille Marengo
«Παράθυρο» για την απρόσκοπτη επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Κρήτης ανοίγει η έμμεση ανταλλαγή δημόσιων «μηνυμάτων» μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, Χακάν Φιντάν και Γιώργου Γεραπετρίτη, καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του Abeille Marengo.
Ο Χ. Φιντάν δήλωσε (στα «ΝΕΑ») ότι η Τουρκία απαιτεί να υπάρχει γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, η οποία να αναφέρει: «Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε».
Λίγο αργότερα, ο Γ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση (Mega News), τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία θα ζητηθεί και έχει ζητηθεί άδεια για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνατόν με τη σαφή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αδειοδοτική διαδικασία».
Οι δηλώσεις αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει την Κυριακή το «Πρώτο Θέμα» για την ελληνική φόρμουλα, σύμφωνα με την οποία η αίτηση θα υποβληθεί στην Ελλάδα και συγχρόνως θα υπάρξει «ενημέρωση» (communication και όχι notification) και προς την Τουρκία και την Κύπρο.
Έτσι, ενώ αναμένεται ότι η Τουρκία θα θελήσει να παρουσιάσει την ενημέρωση ως «αίτημα», θα εκδώσει πιθανότατα δική της NAVTEX, για την οποία θα εκδοθεί ελληνική αντι-NAVTEX, ώστε οι εργασίες των ερευνών να μπορέσουν να ξεκινήσουν με την ελληνική άδεια και την Τουρκία να ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται κατόπιν και δικής της συναίνεσης.
Ο Γ. Γεραπετρίτης, πάντως, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δυναμικής αντίδρασης της Τουρκίας, εκτίμησε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο, αλλά «δεν προκύπτει διάθεση να υπάρξει τέτοιου τύπου αντίδραση εκ μέρους της Τουρκίας και καλό θα ήταν να μην υπάρξει, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν είναι ελληνικό αφενός, είναι ένα έργο το οποίο έχει γαλλικά συμφέροντα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».
Πρόσθεσε ακόμη ότι «δεν μπορείς να απειλείς ένα έργο το οποίο έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ταυτόχρονα να θέλεις να γίνεις μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε περίπτωση, εκτιμώ όμως ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση».
Σε ό,τι αφορά τη δημόσια συζήτηση για το ενδεχόμενο άμεσης επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης στα 12 ν.μ., ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν λειτουργεί σπασμωδικά, αλλά βάσει σχεδίου, και θα ασκήσει το δικαίωμά της όποτε η ίδια το αποφασίσει.
Ο Χ. Φιντάν δήλωσε (στα «ΝΕΑ») ότι η Τουρκία απαιτεί να υπάρχει γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, η οποία να αναφέρει: «Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε».
Λίγο αργότερα, ο Γ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση (Mega News), τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία θα ζητηθεί και έχει ζητηθεί άδεια για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνατόν με τη σαφή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αδειοδοτική διαδικασία».
Οι δηλώσεις αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει την Κυριακή το «Πρώτο Θέμα» για την ελληνική φόρμουλα, σύμφωνα με την οποία η αίτηση θα υποβληθεί στην Ελλάδα και συγχρόνως θα υπάρξει «ενημέρωση» (communication και όχι notification) και προς την Τουρκία και την Κύπρο.
Έτσι, ενώ αναμένεται ότι η Τουρκία θα θελήσει να παρουσιάσει την ενημέρωση ως «αίτημα», θα εκδώσει πιθανότατα δική της NAVTEX, για την οποία θα εκδοθεί ελληνική αντι-NAVTEX, ώστε οι εργασίες των ερευνών να μπορέσουν να ξεκινήσουν με την ελληνική άδεια και την Τουρκία να ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται κατόπιν και δικής της συναίνεσης.
Ο Γ. Γεραπετρίτης, πάντως, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δυναμικής αντίδρασης της Τουρκίας, εκτίμησε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο, αλλά «δεν προκύπτει διάθεση να υπάρξει τέτοιου τύπου αντίδραση εκ μέρους της Τουρκίας και καλό θα ήταν να μην υπάρξει, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν είναι ελληνικό αφενός, είναι ένα έργο το οποίο έχει γαλλικά συμφέροντα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».
Πρόσθεσε ακόμη ότι «δεν μπορείς να απειλείς ένα έργο το οποίο έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ταυτόχρονα να θέλεις να γίνεις μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε περίπτωση, εκτιμώ όμως ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση».
Σε ό,τι αφορά τη δημόσια συζήτηση για το ενδεχόμενο άμεσης επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης στα 12 ν.μ., ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν λειτουργεί σπασμωδικά, αλλά βάσει σχεδίου, και θα ασκήσει το δικαίωμά της όποτε η ίδια το αποφασίσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα