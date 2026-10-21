Καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: «Παράθυρο» για επανέναρξη των ερευνών χωρίς εμπλοκή με την Τουρκία, η φόρμουλα με τις NAVTEX

Τα δημόσια μηνύματα Φιντάν και Γεραπετρίτη δείχνουν πιθανή διπλωματική διέξοδο – Γραπτή ενημέρωση στην Άγκυρα, αλλά άδεια μόνο από την Αθήνα για τις έρευνες του Abeille Marengo