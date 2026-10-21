Μαθητές και φοιτητές σήμερα στους δρόμους, απεργίες σε υγεία και δημόσιο: Πού θα γίνουν συγκεντρώσεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Ποιοι απεργούν σήμερα και ποιες ώρες

Πού και τι ώρα θα πραγματοποιηθούν τα συλλαλητήρια

Τι θα ισχύσει στα σχολεία και με τις απουσίες

Τα αιτήματα από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων, που προβάλλει περιλαμβάνονται:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών.

Επαρκής κρατική χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

Ασφαλείς και κατάλληλες σχολικές υποδομές.

Υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Αντίθεση στην εμπορευματοποίηση της Παιδείας και στην κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω της αξιολόγησης και της ανάθεσης σχετικών αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς.

Μαθητές στους δρόμους: Ελλείψεις, σχολικά κτίρια και αντιδράσεις στις αλλαγές στην εκπαίδευση

Αντιδράσεις για Τράπεζα Θεμάτων και Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το κόστος σπουδών και η φοιτητική στέγη, βασικά αιτήματα των φοιτητών

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών και η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού

Στις διεκδικήσεις που προβάλλονται ενόψει της απεργίας περιλαμβάνονται:

Αυξήσεις στους μισθούς, με αίτημα αύξησης κατά 20%.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Μέτρα στήριξης της στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Δωρεάν μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας.

Σταθερή εργασία και πλήρη δικαιώματα για τους αναπληρωτές.

Ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των σχολικών μονάδων.

Ασφαλή σχολεία και επαρκείς υποδομές

Η λειτουργία των ολοήμερων σχολείων και η ανάγκη στήριξης των οικογενειών

Αξιολόγηση και εργασιακές σχέσεις

Απεργία και στα νοσοκομεία, τι διεκδικούν οι γιατροί

- Βενιζέλου- Αγίας Σοφίας- Σιντριβάνι- ΠανεπιστήμιοΚατά τη διάρκεια της αναστολής, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα επαναλειτουργίας τους, ενώ αναμένονται νεότερες ενημερώσεις από την εταιρεία.Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, νοσοκομειακοί γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι, με διαφορετικές αποφάσεις απεργίας ή στάσης εργασίας ανά κλάδο.Ειδικότερα:Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία.Η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις από τις 08:00 έως τις 11:00.Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει με πανελλαδική απεργία.Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα συλλαλητήρια.Στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν επίσης μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και γονείς που στηρίζουν τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας.Οι βασικές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων.Πόλη - Ώρα - Σημείο συγκέντρωσης- Αθήνα - 12:00 - Προπύλαια- Αθήνα - 12:00 - Υπουργείο Οικονομικών, ΟΕΝΓΕ- Θεσσαλονίκη - 11:30 - Άγαλμα Βενιζέλου- Πάτρα - 10:30 - Πλατεία ΓεωργίουΣτην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, έχει απευθυνθεί κάλεσμα για συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή.Οι μαθητές χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, τα συνθήματα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, παντού ξεσηκωμός» και «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία».Παράλληλες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις, με τις τοπικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους φοιτητικούς συλλόγους να καθορίζουν τα σημεία συγκέντρωσης.Η 24ωρη απεργία της ΔΟΕ και οι στάσεις εργασίας των καθηγητών αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.Στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά, η πραγματοποίηση των μαθημάτων εξαρτάται από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία. Εάν απεργήσει το σύνολο του προσωπικού, ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα, ενώ διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα.Στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, οι στάσεις εργασίας αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις ώρες 11:00 έως 14:00, με το ενδεχόμενο πρόσθετων αλλαγών από τις 08:00, εφόσον έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις από τις τοπικές ΕΛΜΕ.Αναπροσαρμογές μπορεί να υπάρξουν και στα ολοήμερα τμήματα, επηρεάζοντας την ώρα αποχώρησης των παιδιών.Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις των σχολείων για να ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα.Η συμμετοχή μαθητών σε συλλαλητήριο δεν συνεπάγεται αυτόματη δικαιολόγηση των απουσιών. Εφόσον ένα μάθημα πραγματοποιείται κανονικά, ισχύουν οι προβλεπόμενοι κανόνες φοίτησης. Αντίθετα, όταν δεν πραγματοποιείται διδασκαλία λόγω απεργίας του εκπαιδευτικού, η σχετική ώρα αντιμετωπίζεται διαφορετικά.Κεντρικό ρόλο στις κινητοποιήσεις έχουν οι δύο εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, οι οποίες έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένες απεργιακές δράσεις και καλούν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις κατά τόπους συγκεντρώσεις. Ειδικότερα, η ΔΟΕ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας παράλληλα τις τοπικές ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματική στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.Πιο αναλυτικά, η Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), η οποία εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει καλέσει τον κλάδο σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία διαμαρτύρεται για τις χαμηλές αποδοχές, την ακρίβεια, τα εκπαιδευτικά κενά, την οικονομική δυσχέρεια των σχολικών μονάδων και τις ανεπαρκείς υποδομές. Παράλληλα, η ΔΟΕ αναφέρεται στην αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών. Η Ομοσπονδία συνδέει τις εργασιακές διεκδικήσεις με την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι η υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του σχολείου.Η ΔΟΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις συγκεντρώσεις, επιδιώκοντας να αναδείξουν τόσο τα εργασιακά τους προβλήματα όσο και τις ανάγκες των μαθητών.Αντίστοιχα, η ΟΛΜΕ έχει καλέσει τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης, με τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι, αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. Επικαλείται, μάλιστα, εκτίμηση για τουλάχιστον 15.000 ακάλυπτα εκπαιδευτικά κενά και γι’αυτό, ζητά άμεσες προσλήψεις ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων, σταθερή και μόνιμη εργασία για τους εκπαιδευτικούς και πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους αναπληρωτές.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, με την Ομοσπονδία να διεκδικεί έως 20 μαθητές στα τμήματα γενικής παιδείας. Έως 15 μαθητές στα τμήματα προσανατολισμού. Έως 10 μαθητές στα εργαστήρια.Η Ομοσπονδία καλεί σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, με κεντρικό σημείο στην Αθήνα τα Προπύλαια στις 12:00.Στις κινητοποιήσεις κεντρικό ρόλο παίζει η ΑΔΕΔΥ, η οποία έχει προκηρύξει πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, για τους εργαζομένους με κάθε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στις πανεκπαιδευτικές συγκεντρώσεις και να ενισχυθεί η κοινή διεκδίκηση για τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζομένους να ενώσουν τη φωνή τους με τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζομένους στα πανεπιστήμια, τους φοιτητές, τους μαθητές και τους γονείς, προβάλλοντας αιτήματα για μισθολογική ενίσχυση, στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και ασφαλή σχολεία.Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας έχει απευθύνει κάλεσμα για πανελλαδικές δράσεις, με σύνθημα την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Το κάλεσμα περιλαμβάνει μαθητικές συνελεύσεις, αποφάσεις για καταλήψεις και αποχές, καθώς και πορείες σε συντονισμό με φοιτητές και εκπαιδευτικούς.Αναλυτικά, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο των Προπυλαίων, στις 12:00.Τα βασικά αιτήματα των μαθητών, σύμφωνα με το πλαίσιο διεκδικήσεων που έχει δημοσιοποιηθεί, είναι τα εξής:Ζητούν να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης.Η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων αποτελεί μία από τις βασικές αιχμές των κινητοποιήσεων. Οι μαθητές ζητούν οργανωμένο σχέδιο ελέγχων και αποκατάστασης των κτιριακών προβλημάτων.Διεκδικούν υποδομές που να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και δυνατότητες για αθλητικές δραστηριότητες και σχολικές εκδηλώσεις.Ζητούν ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα μαθήματα για όσους μαθητές τη χρειάζονται, ώστε να περιοριστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και οι ανισότητες που δημιουργούνται όταν η πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας.Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, αντιδρούν σε μέτρα αποβολής και καταστολής που θεωρούν ότι περιορίζουν τη δυνατότητα συλλογικής έκφρασης και διεκδίκησης.Στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διεκδικήσεων επανέρχεται και η αντίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων και στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, με την κατάργηση των δύο μέτρων να περιλαμβάνεται στα αιτήματα που προβάλλονται από εκπαιδευτικούς φορείς στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.Υπενθυμίζεται, ότι αφορούν αντίστοιχα την αξιολόγηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Θεμάτων συνδέεται με τη διαδικασία διαμόρφωσης των θεμάτων των εξετάσεων, ενώ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής καθορίζει ένα κατώτατο όριο επίδοσης για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση ενώ και τα δύο, όπως σημειώνουν οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις, εντείνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες.Ιδιαίτερη θέση στο διήμερο κινητοποιήσεων έχει το φοιτητικό κίνημα, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει δράσεις στην Αθήνα.Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, η οποία αποτελεί κεντρικό ζήτημα, για όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, το κόστος ενοικίου, σε συνδυασμό με τις δαπάνες για διατροφή, μετακινήσεις, εκπαιδευτικό υλικό και καθημερινή διαβίωση, που επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, θεωρείται συχνά δυσβάσταχτο.Σημαντικό τμήμα των αιτημάτων αφορά τις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες θέτουν το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης των μισθών, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση του κόστους ζωής έχει περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες κάλυψης των καθημερινών αναγκών.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν σε περιοχές μακριά από τις οικογένειές τους, όπου το κόστος ενοικίου και μετακίνησης μπορεί να απορροφά σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους.Η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων αποτελεί, επίσης, κοινό σημείο αναφοράς στις διεκδικήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, ειδικά φέτος που ακόμη το ζήτημα που προέκυψε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι μαθητές κάνουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης.Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν περισσότερους πόρους για τη συντήρηση και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, ενώ οι μαθητές επιμένουν στην ανάγκη συστηματικών ελέγχων και αποκατάστασης των προβλημάτων. Σημειώνεται, ότι εκτός από τη στατική επάρκεια των κτηρίων, διεκδικούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη βελτίωση των συνθηκών, μέσα στις οποίες πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία: τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τους αθλητικούς χώρους και τις υπόλοιπες υποδομές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός σύγχρονου σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται το αίτημα για αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.Στις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται, επίσης, αιτήματα, που αφορούν τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων και την παροχή σχολικών γευμάτων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν να διασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ η παροχή γευμάτων αναδεικνύεται ως μέτρο στήριξης των οικογενειών και των μαθητών.Στο πλαίσιο της απεργίας, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες εκφράζουν την αντίθεσή τους σε πτυχές της εφαρμοζόμενης πολιτικής για την αξιολόγηση και στις συνέπειες που, όπως υποστηρίζουν, έχει για τις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο. Η ΔΟΕ συνδέει το ζήτημα με την κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων, μαθητών και εκπαιδευτικών, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή της στην εμπορευματοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Στις διεκδικήσεις των συνδικαλιστικών φορέων περιλαμβάνεται ακόμη η παύση των διώξεων, που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική δράση και την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος.Παράλληλα με την εκπαιδευτική κοινότητα, σε πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα και οι νοσοκομειακοί γιατροί, με απόφαση της ΟΕΝΓΕ.Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται ο διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, η κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες και οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.Η Ομοσπονδία ζητά την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, επισημαίνοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των ελλείψεων προσωπικού στα νοσοκομεία.Η σημερινή απεργία των γιατρών συνοδεύεται από κινητοποίηση στις 12:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα.Η συμμετοχή των υγειονομικών, μαζί με τις στάσεις εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, διευρύνει το πλαίσιο της σημερινής διαμαρτυρίας πέρα από την εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τις διεκδικήσεις για υψηλότερες αποδοχές και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.