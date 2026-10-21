Νομική σύμβουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά τις συλλήψεις για τους στημένους αγώνες: «Μας διαλύσατε ό,τι αγαπήσαμε, αλλά σήμερα είναι μία όμορφη μέρα»
Νομική σύμβουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά τις συλλήψεις για τους στημένους αγώνες: «Μας διαλύσατε ό,τι αγαπήσαμε, αλλά σήμερα είναι μία όμορφη μέρα»
Με ανάρτησή της στο διαδίκτυο η Μαργαρίτα Θάνου αναφέρθηκε στις καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου
Τη δική της τοποθέτηση για την σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, έκανε η Μαργαρίτα Θάνου, νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσα από μακροσκελές μήνυμα στα social media με σαφείς αναφορές στην ελληνική δικαιοσύνη και τις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.
Η κ.Θάνου επέλεξε να εστιάσει στον ρόλο της δικαιοσύνης, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στους λειτουργούς της και αναγνωρίζοντας τη δουλειά που επιτελούν, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη προστασίας των θεσμών και της δημοκρατίας, εκφράζοντας την ανακούφιση και την περηφάνια της για τη λειτουργία της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης.
Αναλυτικά η ανάρτησή της: «Σήμερα δε θα μιλήσουμε για κλεμμένα. Σήμερα δε θα μιλήσουμε για τις δεκάδες καταγγελίες, μηνύσεις, αγωγές της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Δ. Γιαννακόπουλου προς υπεράσπιση ΕΟΚ, Λιόλιου, Τσαρούχα, Παπαπέτρου και λοιπών.
Δε θα μιλήσουμε για τις ανακοινώσεις, τις αιτήσεις εξαιρέσεων, τις ειρωνείες ενώπιον αθλητικών Δικαστριών και Δικαστών για όσα ουρλιάζει ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος τόσα χρόνια.
Δε θα πούμε κουβέντα για τους δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου, τα εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα, την προσπάθεια εξουθένωσης του τρελού, όταν φώναζε και δεν άκουγε κανείς.
Σήμερα με συγκίνηση αληθινή και περηφάνια και ανακούφιση, θα πούμε ένα ευχαριστώ στην ανεξάρτητη, ελληνική Δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της με ακεραιότητα, επιμέλεια και σιωπή, μέσα σε γραφεία συχνά χωρίς θέρμανση, χωρίς επαρκή αριθμό γραμματέων, χωρίς καν φωτοτυπικά.
Σε Λειτουργούς που τιμούν τα γράμματα που διάβασαν και τους όρκους που έδωσαν. Είναι η πλειοψηφία και σε αυτούς βασιζόμαστε οι Έλληνες πολίτες, αυτούς εμπιστευόμαστε και αυτοί αποτελούν την ασπίδα της Δημοκρατίας μας. Είναι έργο βαρύ και δυσανάλογο, αλλά αυτές και αυτοί αντέχουν.
Μας διαλύσατε ο, τι αγαπήσαμε τόσα χρόνια, αλλά. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα».
Η κ.Θάνου επέλεξε να εστιάσει στον ρόλο της δικαιοσύνης, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στους λειτουργούς της και αναγνωρίζοντας τη δουλειά που επιτελούν, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη προστασίας των θεσμών και της δημοκρατίας, εκφράζοντας την ανακούφιση και την περηφάνια της για τη λειτουργία της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης.
Αναλυτικά η ανάρτησή της: «Σήμερα δε θα μιλήσουμε για κλεμμένα. Σήμερα δε θα μιλήσουμε για τις δεκάδες καταγγελίες, μηνύσεις, αγωγές της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Δ. Γιαννακόπουλου προς υπεράσπιση ΕΟΚ, Λιόλιου, Τσαρούχα, Παπαπέτρου και λοιπών.
Δε θα μιλήσουμε για τις ανακοινώσεις, τις αιτήσεις εξαιρέσεων, τις ειρωνείες ενώπιον αθλητικών Δικαστριών και Δικαστών για όσα ουρλιάζει ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος τόσα χρόνια.
Δε θα πούμε κουβέντα για τους δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου, τα εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα, την προσπάθεια εξουθένωσης του τρελού, όταν φώναζε και δεν άκουγε κανείς.
Σήμερα με συγκίνηση αληθινή και περηφάνια και ανακούφιση, θα πούμε ένα ευχαριστώ στην ανεξάρτητη, ελληνική Δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της με ακεραιότητα, επιμέλεια και σιωπή, μέσα σε γραφεία συχνά χωρίς θέρμανση, χωρίς επαρκή αριθμό γραμματέων, χωρίς καν φωτοτυπικά.
Σε Λειτουργούς που τιμούν τα γράμματα που διάβασαν και τους όρκους που έδωσαν. Είναι η πλειοψηφία και σε αυτούς βασιζόμαστε οι Έλληνες πολίτες, αυτούς εμπιστευόμαστε και αυτοί αποτελούν την ασπίδα της Δημοκρατίας μας. Είναι έργο βαρύ και δυσανάλογο, αλλά αυτές και αυτοί αντέχουν.
Μας διαλύσατε ο, τι αγαπήσαμε τόσα χρόνια, αλλά. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα».
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