Ιστιοπλοΐα: Πιλοτικό εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων αθλητών σε Όπτιμιστ και ICLA από την ΕΙΟ
SPORTS
Ιστιοπλοΐα

Ιστιοπλοΐα: Πιλοτικό εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων αθλητών σε Όπτιμιστ και ICLA από την ΕΙΟ

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση αθλητών ηλικίας 11-17 ετών με αγωνιστική και αναπτυξιακή προοπτική, η βελτίωση του τεχνικού, τακτικού και αγωνιστικού επιπέδου των συμμετεχόντων, η ενίσχυση μικρών και περιφερειακών ομίλων, η υποστήριξη και η επιμόρφωση των προπονητών τους 

Ιστιοπλοΐα: Πιλοτικό εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων αθλητών σε Όπτιμιστ και ICLA από την ΕΙΟ
Πιλοτικό εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων αθλητών στα Οπτιμιστ και τα ILCA για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 ανακοίνωσε η ΕΙΟ. 


Το Δελτίο Τύπου της ΕΙΟ

«Πιλοτικό εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων αθλητών στα Οπτιμιστ και τα ILCA για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 ξεκινά η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία υλοποιώντας έτσι ένα όραμα χρόνων.

Η αρχή θα γίνει στα Οπτιμιστ με 11 παιδιά από την Περιφέρεια Νοτίου Ελλάδας που για ένα τριήμερο, από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, θα λάβουν μέρος σε προπονητικό καμπ με τα σκάφη που πρόσφατα πρόσφερε ως χορηγία στην ΕΙΟ η Stoixinan.

Υπεύθυνος προπονητής θα είναι ο πολύπειρος Γιώργος Γιαβούρογλου, ο οποίος έχει σχεδιάσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα τεχνικής, τακτικής, αγωνιστικής και θεωρητικής εκπαίδευσης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center».

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος, που οικονομικά καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ΕΙΟ, είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση αθλητών ηλικίας 11-17 ετών με αγωνιστική και αναπτυξιακή προοπτική, η βελτίωση του τεχνικού, τακτικού και αγωνιστικού επιπέδου των συμμετεχόντων, η ενίσχυση μικρών και περιφερειακών ομίλων, η υποστήριξη και η επιμόρφωση των προπονητών τους και η μακροπρόθεσμη προετοιμασία της επόμενης γενιάς των Ελλήνων ιστιοπλόων με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες και του 2032.

Προβλέπεται η διοργάνωση 18 προπονητικών καμπ στο «Athens International Sailing Center» με ενδεικτική συχνότητα δύο ανά μήνα, λαμβάνοντας υπόψη το αγωνιστικό ημερολόγιο, τις καιρικές συνθήκες και τις λειτουργικές ανάγκες του προγράμματος.

Το δεύτερο καμπ έχει προγραμματιστεί το διάστημα 5-8 Νοεμβρίου και θα είναι για αθλητές και αθλήτριες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων».

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