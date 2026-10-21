Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος και τέσσερις διαιτητές για στημένους αγώνες

για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή - ειδικό σύμβουλο διαιτησίας κι έναν επιχειρηματία - πρώην αθλητή.

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο