Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος και τέσσερις διαιτητές για στημένους αγώνες
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Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος Ένταλμα σύλληψης Αθλητικός Εισαγγελέας Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος και τέσσερις διαιτητές για στημένους αγώνες

Εχουν συλληφθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ και οι  διαιτητές Κορομηλάς, Παπαπέτρου, Πηλοϊδης, Τσαρούχα - Απαντες είχαν αγνοήσει κλήση  για κατάθεση στην αθλητική δικαιοσύνη -  Ποσό 820.000 ευρώ βρέθηκε στο σπίτι ενός εκ των κατηγορούμενων διαιτητών

Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος και τέσσερις διαιτητές για στημένους αγώνες
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Συνελήφθη κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε εις βάρος του, ο προέδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος.  Η δικαιοσύνη εξέδωσε άλλα πέντε εντάλματα -για στημένους αγώνες.  Μάλιστα στο σπίτι ενός εκ των κατηγορούμενων διαιτητών στην Κατερίνη, βρέθηκε το ποσό των 820.000 ευρώ, που βεβαίως δεν δικαιολογείται. 

Ειδικότερα, τα  έξι εντάλματα εκδόθηκαν  για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή - ειδικό σύμβουλο διαιτησίας κι έναν επιχειρηματία - πρώην αθλητή.  

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν μετά από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα με αφορμή καταγγελίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. Κατά τις πληροφορίες η υπόθεση αφορά σε στημένους αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ αλλά και άλλων κατηγοριών τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Μάλιστα στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις - καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.  Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις αύριο οι κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, και οι έξι είχαν κληθεί για εξηγήσεις ενώπιον του δικαστικού λειτουργού που διενεργεί την έρευνα, κλήση την οποία αγνόησαν. Ετσι, ο αθλητικός εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση της δίωξης και ακολούθως στην έκδοση των ενταλμάτων. Τα εντάλματα αφορούν τους:  Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του Λιόλιου στην ΕΟΚ,  Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά,  Αναστάσιο Πηλοϊδη όλοι διαιτητές μπάσκετ.  Ολοι έχουν ήδη συλληφθεί, πλην του Γιώργου Μαυραγάνη. Η Βασιλική Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, ευθύς μόλις επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα. 

Υπενθυμίζεται,  ότι στις 16 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος  μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Αναλυτικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε πει: «Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ τις επόμενες ημέρες, άντε εβδομάδες, δεν θα έχει ξαναϋπάρξει προηγούμενο. Ως Παναθηναϊκός, ούτε προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάτω από το τραπέζι αναγκάζοντας τους να παίξουν το ρόλο του καραγκιόζη, κάνοντας ακριβώς το ανάποδο από αυτό που έκαναν τόσα χρόνια.

Προτιμήσαμε ως Παναθηναϊκός να πάμε μέσω του νομικού δρόμου και γιατί είμαστε Παναθηναϊκός, αλλά και γιατί θέλουμε πίσω τα κλεμμένα και θα τα πάρουμε».

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Ενώ λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, ο κ. Γιαννακόπουλος πόσταρε νέο στόρι στο instagram στο οποίο έγραψε: «Ήθελες πόλεμο... δεν ρώταγες».
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την είδηση σχετικά με το ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, που αφορά υπόθεση στημένων αγώνων.

«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε, δεν ρωτάγατε; Μία ήττα και αυτή αν θέλετε την ανατρέπω, αλλά άστε την να κάθεται εκεί που κάθεται. Τα φιλάκια μου σε όλους σας» αναφέρει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Στη συνέχεια και με δεύτερη ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε: «Θέλανε πόλεμο, φυλάκα τώρα».

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