Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή που κατηγορείται για στημένους αγώνες στο μπάσκετ
Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή που κατηγορείται για στημένους αγώνες στο μπάσκετ
Το χρηματικό ποσό εντοπίστηκε σε χρηματοκιβώτιο σε κατοικία του διαιτητή στην επαρχία - Εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση από τα οποία έχουν εκτελεστεί τα τέσσερα
Το ποσό των 820.000 ευρώ εντοπίστηκε μέσα σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, για την οποία έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης.
Πρόκειται για το νεότερο στοιχείο της έρευνας, κατά την οποία έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή εμπλεκομένων, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται.
Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και άλλων πέντε προσώπων. Συγκεκριμένα, τα έξι εντάλματα αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή που είναι και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας και έναν επιχειρηματία, πρώην αθλητή.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, και οι έξι είχαν κληθεί για εξηγήσεις ενώπιον του δικαστικού λειτουργού που διενεργεί την έρευνα, κλήση την οποία αγνόησαν. Έτσι, ο αθλητικός εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση της δίωξης και ακολούθως στην έκδοση των ενταλμάτων. Τα εντάλματα φέρεται να αφορούν τους: Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του Λιόλιου στην ΕΟΚ, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά, Αναστάσιο Πηλοϊδη όλοι διαιτητές μπάσκετ. Όλοι έχουν ήδη συλληφθεί, πλην του Γιώργου Μαυραγάνη και της Βασιλικής Τσαρούχα που επιστρέφει από την Κωνσταντινούπολη και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, προτίθεται να εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών (το πιθανότερο είναι η εκτέλεση του εντάλματος και η σύλληψή της να γίνει στο αεροδρόμιο, όταν φτάσει στην Αθήνα).
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι εμπλεκόμενοι φέρονται να διώκονται, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, βάσει των διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας.
Η έρευνα αφορά καταγγελίες για στημένους αγώνες τόσο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ όσο και σε άλλες κατηγορίες, με την υπόθεση να εκτείνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.
Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου αναμένεται να κληθούν αύριο οι κατηγορούμενοι προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.
Πρόκειται για το νεότερο στοιχείο της έρευνας, κατά την οποία έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή εμπλεκομένων, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται.
Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και άλλων πέντε προσώπων. Συγκεκριμένα, τα έξι εντάλματα αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή που είναι και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας και έναν επιχειρηματία, πρώην αθλητή.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, και οι έξι είχαν κληθεί για εξηγήσεις ενώπιον του δικαστικού λειτουργού που διενεργεί την έρευνα, κλήση την οποία αγνόησαν. Έτσι, ο αθλητικός εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση της δίωξης και ακολούθως στην έκδοση των ενταλμάτων. Τα εντάλματα φέρεται να αφορούν τους: Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του Λιόλιου στην ΕΟΚ, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά, Αναστάσιο Πηλοϊδη όλοι διαιτητές μπάσκετ. Όλοι έχουν ήδη συλληφθεί, πλην του Γιώργου Μαυραγάνη και της Βασιλικής Τσαρούχα που επιστρέφει από την Κωνσταντινούπολη και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, προτίθεται να εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών (το πιθανότερο είναι η εκτέλεση του εντάλματος και η σύλληψή της να γίνει στο αεροδρόμιο, όταν φτάσει στην Αθήνα).
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι εμπλεκόμενοι φέρονται να διώκονται, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, βάσει των διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας.
Η έρευνα αφορά καταγγελίες για στημένους αγώνες τόσο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ όσο και σε άλλες κατηγορίες, με την υπόθεση να εκτείνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.
Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου αναμένεται να κληθούν αύριο οι κατηγορούμενοι προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.
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