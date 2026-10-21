Τραγικός θάνατος για Βρετανό τουρίστα στην Αργεντινή: Είχε αλλεργία στα φιστίκια και έφαγε γλυκό που τον διαβεβαίωσαν ότι δεν είχε

Ο 24χρονος που ρώτησε το προσωπικό του μαγαζιού στην Αργεντινή αν τα τσούρος είχαν μέσα φιστίκια και αυτοί τον διαβεβαίωσαν δύο φορές για το αντίθετο, πέθανε από αναφυλακτικό σοκ όπως έδειξε η δικαστική έρευνα





Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο στην Κορνουάλη, ο Χάρι Κίτο, από το Φάλμουθ, ρώτησε το προσωπικό ενός καφέ στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής αν το γλυκό περιείχε φιστίκια.









Tourist in South America died from peanut allergy https://t.co/mpF8TGlAwy — BBC South West (@BBCSpotlight) October 21, 2026





Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Χάρι ταξίδευε στη Νότια Αμερική με τη σύντροφό του, Ναόμι Πάι, και είχε φάει τσούρος στο Μεξικό και στο Περού χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.



Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του ήταν ατύχημα.



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Εκείνη κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και έτρεξε στο κατάλυμα για να κάνει ένεση αδρεναλίνης (EpiPen), στον μηρό, πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.



Η Πάι δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε λάβει μια «κατηγορηματική αρνητική απάντηση» όταν ρώτησε αν τα τσούρος περιείχαν ξηρούς καρπούς.



Η καρδιά του Κίτο σταμάτησε να χτυπά για περίπου 11 λεπτά, προτού οι γιατροί καταφέρουν να την επαναφέρουν. Στη συνέχεια, εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.



Ένας 24χρονος Βρετανός τουρίστας πέθανε από αλλεργία στα φιστίκια , αφού έφαγε τσούρος στη Νότια Αμερική , όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια ιατροδικαστικής έρευνας.Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο στην Κορνουάλη, ο Χάρι Κίτο, από το Φάλμουθ, ρώτησε το προσωπικό ενός καφέ στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής αν το γλυκό περιείχε φιστίκια.Οι υπάλληλοι τον διαβεβαίωσαν ότι δεν περιείχε, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC Η έρευνα έδειξε ότι ο Κίτο υπέστη αναφυλακτική αντίδραση στις 30 Οκτωβρίου 2025, αφού δάγκωσε το γλυκό, το οποίο περιείχε φιστίκια.Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Χάρι ταξίδευε στη Νότια Αμερική με τη σύντροφό του, Ναόμι Πάι, και είχε φάει τσούρος στο Μεξικό και στο Περού χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του ήταν ατύχημα.Η Πάι κατέθεσε ότι ο Κίτο ένιωσε πως το τσούρος περιείχε ξηρούς καρπούς και πήρε ένα ταξί για να επιστρέψουν στο κατάλυμά τους. Ωστόσο, τα χείλη του άρχισαν να πρήζονται και δυσκολευόταν να αναπνεύσει.Εκείνη κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και έτρεξε στο κατάλυμα για να κάνει ένεση αδρεναλίνης (EpiPen), στον μηρό, πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.Η Πάι δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε λάβει μια «κατηγορηματική αρνητική απάντηση» όταν ρώτησε αν τα τσούρος περιείχαν ξηρούς καρπούς.Η καρδιά του Κίτο σταμάτησε να χτυπά για περίπου 11 λεπτά, προτού οι γιατροί καταφέρουν να την επαναφέρουν. Στη συνέχεια, εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο Κίτο πέθανε μία εβδομάδα αργότερα από υποξική εγκεφαλική βλάβη και αναφυλακτικό σοκ.



«Απίστευτα δυνατός» Η βοηθός ιατροδικαστή Έμα Χίλσον ενημερώθηκε ότι ο πατέρας και ο αδελφός του Κίτο επισκέφθηκαν αργότερα το ίδιο καφέ και παρήγγειλαν το ίδιο φαγητό. Ρώτησαν επίσης το προσωπικό αν τα τσούρος περιείχαν φιστίκια.



Ένας σερβιτόρος απάντησε ότι δεν γνώριζε, ενώ ένας άλλος είπε ότι δεν περιείχαν.



Η οικογένεια έστειλε ένα τσούρος για ανάλυση σε τοπικό εργαστήριο. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην έρευνα, οι εξετάσεις έδειξαν ότι περιείχε 20 mg πρωτεΐνης φιστικιού ανά κιλό.



Η μητέρα του Κίτο, Κέρι Μπερτ, δήλωσε ότι ο γιος της «υπέστη μια καταστροφική αλλεργική αντίδραση σε τρόφιμο που είχε επιμολυνθεί με φιστίκια».



Περιέγραψε τον γιο της ως έναν άνθρωπο «απίστευτα δυνατό, θαρραλέο και γενναίο».



Η Μπερτ πρόσθεσε: «Για περισσότερο από μία εβδομάδα έδειξε εξαιρετική δύναμη και αποφασιστικότητα — την ίδια δύναμη που έκανε όλους όσοι τον γνώριζαν να νιώθουν τόσο περήφανοι για εκείνον».