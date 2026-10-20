«Ποιος χρειάζεται τον Χάρι Κέιν, όταν έχεις τον Μπάμπη Κωστούλα;» – Η απίθανη επιθετική… μηχανή της Μπράιτον!

Η Μπράιτον έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιθετικές εκπλήξεις της φετινής Premier League, με τον Μπάμπη Κωστούλα να αποτελεί μέρος μιας ομάδας που σκοράρει με εντυπωσιακή συχνότητα και έχει καταφέρει να συγκριθεί ακόμη και με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά μεγαθήρια