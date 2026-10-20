Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
«Ποιος χρειάζεται τον Χάρι Κέιν, όταν έχεις τον Μπάμπη Κωστούλα;» – Η απίθανη επιθετική… μηχανή της Μπράιτον!
«Ποιος χρειάζεται τον Χάρι Κέιν, όταν έχεις τον Μπάμπη Κωστούλα;» – Η απίθανη επιθετική… μηχανή της Μπράιτον!
Η Μπράιτον έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιθετικές εκπλήξεις της φετινής Premier League, με τον Μπάμπη Κωστούλα να αποτελεί μέρος μιας ομάδας που σκοράρει με εντυπωσιακή συχνότητα και έχει καταφέρει να συγκριθεί ακόμη και με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά μεγαθήρια
Η Daily Mail, σε εκτενές αφιέρωμά της, επιχειρεί να εξηγήσει πώς ο Φάμπιαν Χίρτσελερ δημιούργησε ένα σύνολο που μοιάζει ασταμάτητο στην επίθεση, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στον Έλληνα επιθετικό και στον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει στην ανάπτυξη των «γλάρων».
Στα επίπεδα της Ρεάλ Μαδρίτης και πίσω μόνο από την Μπαρτσελόνα
Η επιθετική παραγωγικότητα της Μπράιτον έχει φτάσει σε επίπεδα που δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς. Μετά και την εντυπωσιακή επικράτηση απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η ομάδα του Χίρτσελερ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τις πιο παραγωγικές επιθέσεις στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
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Στα επίπεδα της Ρεάλ Μαδρίτης και πίσω μόνο από την Μπαρτσελόνα
Η επιθετική παραγωγικότητα της Μπράιτον έχει φτάσει σε επίπεδα που δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς. Μετά και την εντυπωσιακή επικράτηση απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η ομάδα του Χίρτσελερ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τις πιο παραγωγικές επιθέσεις στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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