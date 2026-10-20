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Premier League: Πρώτη νίκη για την Τότεναμ με 2-1 επί της Κόβεντρι, δείτε τα γκολ
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Premier League: Πρώτη νίκη για την Τότεναμ με 2-1 επί της Κόβεντρι, δείτε τα γκολ

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ δυσκόλεψε τους Λονδρέζους, που ξέφυγαν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας – Επέστρεψε μετά από 17 μήνες ο Κουλουσέφσκι

Premier League: Πρώτη νίκη για την Τότεναμ με 2-1 επί της Κόβεντρι, δείτε τα γκολ
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Με τη νίκη της Τότεναμ 2-1 επί της Κόβεντρι στο "Tottenham Hotspur Stadium" ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Premier League.

Ένα ματς στο οποίο οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν απέναντι στη μαχητική Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ αλλά κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς χάρη στους οποίους «ξεκόλλησαν» από τον πάτο της βαθμολογίας, πετυχαίνοντας την πρώτη τους νίκη στη σεζόν.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα πέρασε ως αλλαγή ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι, μετά από 17 μήνες απουσίας λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο.

Τότεναμ - Κόβεντρι: 3-1 (MD 7, 19/10/2026)


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία:

Έβερτον-Τσέλσι 0-2 (46΄, 90΄ Νέτο)
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 1-2 (44΄ Λιούις-Πότερ - 62΄ Μουνιόθ, 70΄ Ίσακ)
Κλείσιμο
Φούλαμ-Χαλ 1-0 (33΄ Ιβόμπι)
Μάντσεστερ Σίτι-Ίπσουιτς 3-2 (19΄ Φόντεν, 34΄, 69΄ Χάαλαντ - 21΄ Μαέντα, 90΄ πεν. Φλέμινγκ)
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-1 (36΄ Μανζαμπί)
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 2-0 (6’ Ταβερνίερ, 48’ Εβανίλσον)
Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 5-0 (4’αυτ. Κανβό, 7’ Γκόμεζ, 10’ Αγιαρί, 49’ Κωστούλας, 84’ Χίνσελγουντ)
Λιντς-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (51’ Κάλβερτ-Λιούιν - 35’ Εμπεμό)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-1 (80’ Μαντουέκε)
Τότεναμ-Κόβεντρι 3-1 (14΄ Μάντισον, 58΄ Μάρμους, 90+6΄ Ντέιβις - 49΄ Ρουντόνι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 18
Μπράιτον 16
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Μπρέντφορντ 10
Έβερτον 10
Λιντς 10
Χαλ 9
Ίπσουιτς 9
Άστον Βίλα 8
Νιούκαστλ 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Μπόρνμουθ 6
Τότεναμ 6
Κόβεντρι 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Φούλαμ 5
Σάντερλαντ 4
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