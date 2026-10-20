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Ρεάλ Μαδρίτης: Σενάρια απομάκρυνσης του Μουρίνιο - Στο προσκήνιο ο Ντεσάμπ
Ρεάλ Μαδρίτης: Σενάρια απομάκρυνσης του Μουρίνιο - Στο προσκήνιο ο Ντεσάμπ
Ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προβληματισμό στη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ να εμφανίζεται ως πιθανή εναλλακτική λύση
Με δύο διαφορετικές αναγνώσεις αντιμετωπίζεται στην Ισπανία η μέχρι τώρα παρουσία του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Από τη μία, η Marca εστιάζει στα θετικά αποτελέσματα του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του έχει καταγράψει ποσοστό νικών που φτάνει το 81%. Από την άλλη, υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η διοίκηση των Μαδριλένων περιμένει περισσότερα, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και στη συνολική εικόνα της ομάδας.
Το ζήτημα που φέρεται να απασχολεί ορισμένα στελέχη της διοίκησης δεν αφορά αποκλειστικά τα αποτελέσματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η Ρεάλ. Οι προσδοκίες για μια σαφή αγωνιστική αναβάθμιση παραμένουν υψηλές, με τις σχετικές κριτικές να εστιάζουν στο γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει παρουσιάσει, μέχρι στιγμής, την αλλαγή που περίμεναν αρκετοί μετά την έλευση του Πορτογάλου προπονητή.
Παράλληλα, η διαχείριση του ρόστερ και οι επιλογές του Μουρίνιο αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στον ισπανικό Τύπο. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια που περιγράφεται στα δημοσιεύματα δεν έχει μετατραπεί, τουλάχιστον προς το παρόν, σε κάποια επίσημη κίνηση από την πλευρά της διοίκησης.
Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ εμφανίζεται ως ένα από τα ονόματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, εφόσον προκύψει ανάγκη αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Η εμπειρία του Γάλλου προπονητή σε ομάδες υψηλών απαιτήσεων και σε διοργανώσεις κορυφαίου επιπέδου τον καθιστά μια επιλογή που συγκεντρώνει ενδιαφέρον στο πλαίσιο των σεναρίων που κυκλοφορούν.
Προς το παρόν, πάντως, δεν προκύπτει ότι η υπόθεση έχει περάσει από το επίπεδο της φημολογίας σε εκείνο των επίσημων επαφών. Το όνομα του Γάλλου βρίσκεται στο προσκήνιο ως πιθανό εναλλακτικό πλάνο, σε περίπτωση που η πορεία της ομάδας δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ.
Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος Σέρχιο Βαλεντίν, ο οποίος συνεργάζεται με το Radio Marca, ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να εξετάζει ήδη εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που η κατάσταση δεν βελτιωθεί το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, στο επίκεντρο των σχετικών σεναρίων βρίσκεται το όνομα του Ντιντιέ Ντεσάμπ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για το μέλλον του Μουρίνιο.
🚨 Doy una noticia a razón de la información de Picón 🚨 Florentino Pérez ha contado a su círculo más cercano que ya tiene pensado el sustituto de José Mourinho si la cosa no mejora. Se trata de Didier Deschamps https://t.co/nLw583p0eR— Sergio Valentín (@Sergivalentin_) October 18, 2026
Το ζήτημα που φέρεται να απασχολεί ορισμένα στελέχη της διοίκησης δεν αφορά αποκλειστικά τα αποτελέσματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η Ρεάλ. Οι προσδοκίες για μια σαφή αγωνιστική αναβάθμιση παραμένουν υψηλές, με τις σχετικές κριτικές να εστιάζουν στο γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει παρουσιάσει, μέχρι στιγμής, την αλλαγή που περίμεναν αρκετοί μετά την έλευση του Πορτογάλου προπονητή.
Παράλληλα, η διαχείριση του ρόστερ και οι επιλογές του Μουρίνιο αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στον ισπανικό Τύπο. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια που περιγράφεται στα δημοσιεύματα δεν έχει μετατραπεί, τουλάχιστον προς το παρόν, σε κάποια επίσημη κίνηση από την πλευρά της διοίκησης.
Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ εμφανίζεται ως ένα από τα ονόματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, εφόσον προκύψει ανάγκη αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Η εμπειρία του Γάλλου προπονητή σε ομάδες υψηλών απαιτήσεων και σε διοργανώσεις κορυφαίου επιπέδου τον καθιστά μια επιλογή που συγκεντρώνει ενδιαφέρον στο πλαίσιο των σεναρίων που κυκλοφορούν.
Προς το παρόν, πάντως, δεν προκύπτει ότι η υπόθεση έχει περάσει από το επίπεδο της φημολογίας σε εκείνο των επίσημων επαφών. Το όνομα του Γάλλου βρίσκεται στο προσκήνιο ως πιθανό εναλλακτικό πλάνο, σε περίπτωση που η πορεία της ομάδας δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ.
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