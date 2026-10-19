Τσους Μπουένο, CEO της Euroleague: Θα είμαστε πάντα ανοιχτοί για συμφωνία με το NBA , αλλά πρέπει αυτή να έχει νόημα για εμάς

Ο ισχυρός άνδρας της Euroleague εμφανίστηκε και πάλι με διάθεση συνεργασίας με το NBA, προειδοποίησε για τους κινδύνους που υπάρχουν από τον πιθανό κατακερματισμό της αγοράς και έδειξε σίγουρος για την οικονομική εξυγίανση των ομάδων





Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης απέρριψε μια πρόταση συνεργασίας από το







«Αν αποφασίσουν να (μπουν στην αγορά), θα είναι καταστροφή. Και το ξέρουν, το ξέρουμε, και δεν το θέλουμε αυτό», δήλωσε ο Μπουένο στο



«Είχαμε κάποιες συζητήσεις μετά το Κόμο. Και η θέση των ιδιοκτητών ήταν πολύ ξεκάθαρη. Θα είμαστε πάντα ανοιχτοί να ακούσουμε και να συζητήσουμε με το NBA για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία. Αλλά πρέπει να έχει νόημα για εμάς», τόνισε ο Ισπανός παράγοντας με θητεία και στους κόλπους του NBA.







Στρατηγική επέκτασης

Η Euroleague αποτελείται επί του παρόντος από 13 μόνιμους συλλόγους-μετόχους, αλλά σχεδιάζει να εγκρίνει έως και οκτώ μακροπρόθεσμες άδειες δικαιόχρησης (franchise licenses), καθώς επεκτείνεται σε μια διοργάνωση 24 ομάδων.



Ο Μπουένο δήλωσε ότι η λίγκα θα ανακοινώσει τις νέες ομάδες που θα ενταχθούν στη διοργάνωση στα μέσα Νοεμβρίου, στο πλαίσιο μιας πολυετούς στρατηγικής ανάπτυξης που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.



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Η ίδια η λίγκα αναμένεται να αυξήσει την αξία της στα 7,98 δισεκατομμύρια ευρώ από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ —δηλαδή 5,7 φορές την τρέχουσα εκτιμώμενη αξία της— μέσα στην επόμενη δεκαετία.



Από τους κατόχους αδειών της Euroleague σήμερα, μόνο το 40% είναι βιώσιμοι οικονομικά, αλλά ο Μπουένο δήλωσε ότι αυτό θα αλλάξει στο μέλλον.



«Πιστεύω ότι σε πέντε χρόνια με αυτή την επέκταση, θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση όπου οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα είναι (οικονομικά) βιώσιμοι», είπε.



Ενότητα στη Euroleague

Euroleague παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες με το NBA για μια πιθανή συνεργασία στην Ευρώπη, με τον διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) Τσους Μπουένο να προειδοποιεί ότι η δημιουργίας μίας (ή περισσοτέρων) ανταγωνιστικών λιγκών θα προκαλέσουν τεράστια προβλήματα στην μπασκετική αγορά της Ευρώπης.Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης απέρριψε μια πρόταση συνεργασίας από το NBA σε συνάντηση των ιδιοκτητών/μετόχων που πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας στις 6 Οκτωβρίου.Με το NBA να προχωρά τις διαδικασίες για την έναρξη μιας νέας ευρωπαϊκής λίγκας το 2027, η προοπτική εμφάνισης δύο ανταγωνιστικών διοργανώσεων έρχεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο.«Αν αποφασίσουν να (μπουν στην αγορά), θα είναι καταστροφή. Και το ξέρουν, το ξέρουμε, και δεν το θέλουμε αυτό», δήλωσε ο Μπουένο στο Reuters τη Δευτέρα 19/10.«Είχαμε κάποιες συζητήσεις μετά το Κόμο. Και η θέση των ιδιοκτητών ήταν πολύ ξεκάθαρη. Θα είμαστε πάντα ανοιχτοί να ακούσουμε και να συζητήσουμε με το NBA για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία. Αλλά πρέπει να έχει νόημα για εμάς», τόνισε ο Ισπανός παράγοντας με θητεία και στους κόλπους του NBA.«Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές και, αν κάτι δεν λειτούργησε, ίσως υπάρχει κάτι που μπορεί να λειτουργήσει στο μέλλον», πρόσθεσε, αρνούμενος να επεκταθεί στους όρους της πρότασης του NBA Europe.Η Euroleague αποτελείται επί του παρόντος από 13 μόνιμους συλλόγους-μετόχους, αλλά σχεδιάζει να εγκρίνει έως και οκτώ μακροπρόθεσμες άδειες δικαιόχρησης (franchise licenses), καθώς επεκτείνεται σε μια διοργάνωση 24 ομάδων.Ο Μπουένο δήλωσε ότι η λίγκα θα ανακοινώσει τις νέες ομάδες που θα ενταχθούν στη διοργάνωση στα μέσα Νοεμβρίου, στο πλαίσιο μιας πολυετούς στρατηγικής ανάπτυξης που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα.Βάσει του σχεδίου επέκτασης, το οποίο περιλαμβάνει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο βασισμένο σε δικαιοχρήσεις (franchises), η συλλογική αξία των αδειοδοτημένων συλλόγων της Euroleague προβλέπεται να τριπλασιαστεί στα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ (6,06 δισεκατομμύρια δολάρια) από περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που εκτιμάται σήμερα.Η ίδια η λίγκα αναμένεται να αυξήσει την αξία της στα 7,98 δισεκατομμύρια ευρώ από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ —δηλαδή 5,7 φορές την τρέχουσα εκτιμώμενη αξία της— μέσα στην επόμενη δεκαετία.Από τους κατόχους αδειών της Euroleague σήμερα, μόνο το 40% είναι βιώσιμοι οικονομικά, αλλά ο Μπουένο δήλωσε ότι αυτό θα αλλάξει στο μέλλον.«Πιστεύω ότι σε πέντε χρόνια με αυτή την επέκταση, θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση όπου οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα είναι (οικονομικά) βιώσιμοι», είπε.

Ο Μπουένο δήλωσε επίσης ότι θεωρεί απίθανη την προοπτική να αποχωρήσουν σύλλογοι της Euroleague για να ενταχθούν στο NBA Europe, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι που εμπλέκονται θα ήταν πολύ μεγάλοι για τις ενδιαφερόμενες ομάδες.



«Δεν πιστεύω ότι πρόκειται να συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι οι ομάδες θέλουν να είναι μαζί και να ενεργούν μαζί. Και αυτό είναι που ακούω και αυτό που ακούσαμε στη λίμνη Κόμο από όλες τις ομάδες.



Αν είσαι διαιρεμένος, χάνεις αξία και τότε ωφελείται κάποιος τρίτος. Ένα από τα πράγματα που δεν θέλουμε είναι περισσότερος κατακερματισμός», δήλωσε ο Μπουένο, προσθέτοντας ότι «θα είναι κακό για το μπάσκετ».



Οι 13 σύλλογοι-μέτοχοι έχουν υπογράψει όλοι 10ετείς συμφωνίες franchise που συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο επέκτασης.



«Αν θέλουν να φύγουν, υπάρχει μια ρήτρα αποζημίωσης που μπορούν να πληρώσουν, ενώ οι σύλλογοι μπορούν επίσης να ζητήσουν ατομικές αποζημιώσεις. Θα χάσουν τα 80+ εκατομμύρια ευρώ που κατέχουν σε μετοχές.



Αλλά αν θελήσουν ποτέ να επιστρέψουν, θα πρέπει να πληρώσουν όποιο ποσό οριστεί όταν ζητήσουν να επιστρέψουν», σημείωσε ο Μπουένο, καταλήγοντας: «Οπότε πιστεύω ότι έχουν πολλά να χάσουν αν αποφασίσουν να αποχωρήσουν».