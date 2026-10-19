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Η Μόντσα νίκησε 4-0 την Κάλιαρι και έβαλε τέλος στο σερί της, βίντεο
Η Μόντσα νίκησε 4-0 την Κάλιαρι και έβαλε τέλος στο σερί της, βίντεο
Η Κάλιαρι πριν από αυτή τη βαριά ήττα, μετρούσε τρεις νίκες και μια ισοπαλία στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια
Η Μόντσα πέτυχε μια από τις εντυπωσιακές νίκες της 7ης αγωνιστικής στη Serie A. Στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της Δευτέρας (19/10) διέλυσε με 4-0 την Κάλιαρι και πήρε το δεύτερο τρίποντό της στη σεζόν μετά από αυτό απέναντι στη Σασουόλο στις 18 Σεπτεμβρίου (2-1).
Ο Κουάντιο στο 39' άνοιξε το σκορ, ο Βαρέλα στο 47' έκανε το 2-0 και στο 66' ο Ρόμπινσον ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο 79' πάλι ο Βαρέλα διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Η ήττα αυτή έκοψε και το σερί της Κάλιαρι, που είχε τρεις νίκες και μια ισοπαλία στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2
(9' Κάλο, 26', 30', 57' Ραϊμόντο - 15' Μπεράρντι, 37' Τόρστβεντ)
Βενέτσια-Νάπολι 1-0
(49' Άνταμς)
Μπολόνια-Ίντερ 1-3
(10' Πομπέγκα - 44' Τιράμ, 69' Αουγκούστο, 84' Μπονί)
Ρόμα-Τζένοα 2-0
Ο Κουάντιο στο 39' άνοιξε το σκορ, ο Βαρέλα στο 47' έκανε το 2-0 και στο 66' ο Ρόμπινσον ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο 79' πάλι ο Βαρέλα διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Η ήττα αυτή έκοψε και το σερί της Κάλιαρι, που είχε τρεις νίκες και μια ισοπαλία στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2
(9' Κάλο, 26', 30', 57' Ραϊμόντο - 15' Μπεράρντι, 37' Τόρστβεντ)
Βενέτσια-Νάπολι 1-0
(49' Άνταμς)
Μπολόνια-Ίντερ 1-3
(10' Πομπέγκα - 44' Τιράμ, 69' Αουγκούστο, 84' Μπονί)
Ρόμα-Τζένοα 2-0
(50' Κάστρο, 68' Λούλι)
Ουντινέζε-Λέτσε 0-3
(11' Γκασπάρ, 33' Εντρί, 86' Ζίμπερτ)
Φιορεντίνα-Κόμο 1-3
(42' Πόνγκρατσιτς - 32' Λιμπεράλι, 36' Πας, 56' Δουβίκας)
Μίλαν-Αταλάντα 3-2
(25' πεν. Ράμος, 43' Ραμπιό, 57' Χίλα - 66' Γκαετάνο, 81' Κρστόβιτς)
Γιουβέντους-Λάτσιο 0-3
(37' Πρόβστγκααρντ, 66' Ίσακσεν, 89' Ντέλε-Μπασίρου)
Μόντσα-Κάλιαρι 4-0
(39' Κουάντιο, 47', 79' Βαρέλα, 66' Ρόμπινσον)
Πάρμα-Τορίνο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ίντερ 19
Λάτσιο 19
Ρόμα 17
Μίλαν 15
Κόμο 14
Κάλιαρι 13
Φροζινόνε 13
Γιουβέντους 11
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Λέτσε 9
Σασουόλο 8
Τορίνο 7 -6αγ.
Μόντσα 7
Μπολόνια 5
Πάρμα 4 -6αγ.
Φιορεντίνα 4
Ουντινέζε 4
Τζένοα 4
Βενέτσια 3
Ουντινέζε-Λέτσε 0-3
(11' Γκασπάρ, 33' Εντρί, 86' Ζίμπερτ)
Φιορεντίνα-Κόμο 1-3
(42' Πόνγκρατσιτς - 32' Λιμπεράλι, 36' Πας, 56' Δουβίκας)
Μίλαν-Αταλάντα 3-2
(25' πεν. Ράμος, 43' Ραμπιό, 57' Χίλα - 66' Γκαετάνο, 81' Κρστόβιτς)
Γιουβέντους-Λάτσιο 0-3
(37' Πρόβστγκααρντ, 66' Ίσακσεν, 89' Ντέλε-Μπασίρου)
Μόντσα-Κάλιαρι 4-0
(39' Κουάντιο, 47', 79' Βαρέλα, 66' Ρόμπινσον)
Πάρμα-Τορίνο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ίντερ 19
Λάτσιο 19
Ρόμα 17
Μίλαν 15
Κόμο 14
Κάλιαρι 13
Φροζινόνε 13
Γιουβέντους 11
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Λέτσε 9
Σασουόλο 8
Τορίνο 7 -6αγ.
Μόντσα 7
Μπολόνια 5
Πάρμα 4 -6αγ.
Φιορεντίνα 4
Ουντινέζε 4
Τζένοα 4
Βενέτσια 3
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