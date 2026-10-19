Δεν ανησυχούν στον Παναθηναϊκό για τις ενοχλήσεις του Λεσόρ
SPORTS
Ματίας Λεσόρ Παναθηναϊκός

Δεν ανησυχούν στον Παναθηναϊκό για τις ενοχλήσεις του Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και οι εξετάσεις έδειξαν ένα μικρό οστικό οίδημα

Δεν ανησυχούν στον Παναθηναϊκό για τις ενοχλήσεις του Λεσόρ
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Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ματίας Λεσόρ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο, αλλά ολοκλήρωσε κανονικά την αναμέτρηση και δεν έγινε αλλαγή.

Ο παίκτης υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ένα μικρό οστικό οίδημα στο γόνατο. Αυτό, πάντως δεν φαίνεται να σχετίζεται με τους προηγούμενους τραυματισμούς του και δεν εμπνέει ανησυχία. Στην αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς στο T-Center ο Λεσόρ είχε παίξει 22 λεπτά.

Στους «πράσινους» δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και μάλιστα ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να παίξει κανονικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μπασκόνια, στις 22 Οκτωβρίου.
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