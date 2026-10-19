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Φουρνιέ: Είναι αδιανόητο να υπάρξει ανακωχή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Φουρνιέ: Είναι αδιανόητο να υπάρξει ανακωχή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα των «αιωνίων» και επισήμανε πως οι παίκτες εκτός παρκέ δεν έχουν κανένα πρόβλημα - «Είμαι σίγουρος ότι το έχει μετανιώσει», είπε για τον Ντόρσεϊ
Ο Εβάν Φουρνιέ είναι από τις μεγάλες μορφές που αγωνίζονται στα ελληνικά γήπεδα και για τον κόσμο του Ολυμπιακού είναι ήδη ένας παίκτης που έχει κερδίσει θέση στην καρδιά του.
Ο Γάλλος σταρ παραχώρησε συνέντευξη στη Magenta TV και αναφέρθηκε στη μεγάλη αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό. Ο Φουρνιέ τόνισε πως δεν μπορεί να υπάρξει ανακωχή ανάμεσα στους δύο συλλόγους, αλλά επισήμανε πως οι παίκτες εκτός παρκέ δεν έχουν προβλήματα.
«Δεν έχουμε προβλήματα εκτός παρκέ (σ.σ. με τους παίκτες). Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ανακωχή. Θα είμαι ειλικρινής, την πρώτη μου σεζόν, όταν δεν είχα ακόμη την εμπειρία, ένιωθα ότι όλο αυτό ήταν ανθυγιεινό και ότι θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση. Ωστόσο, στους πρώτους τελικούς το κατάλαβα και άλλαξα εντελώς την οπτική μου. Είναι αδιανόητο να υπάρξει ανακωχή. Οι παίκτες και οι φίλαθλοι ακολουθούν μια ηγεσία. Αν η ηγεσία θέλει να πάμε στον πόλεμο, τότε όλοι θα ακολουθήσουν. Αν η ηγεσία αλλάξει στάση, τότε θα αλλάξουν και τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος σταρ μίλησε και για το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ επισημαίνοντας πως το έχει μετανιώσει: «Έμεινα έκπληκτος, γιατί δεν το είχε ξανακάνει στο παρελθόν και γνωρίζει ότι το να μεταφέρεις τέτοια ζητήματα στα social media δεν είναι σωστό ούτε βοηθητικό. Δεν είναι καλή ιδέα. Όσα έχεις να πεις, πρέπει να τα διαχειρίζεσαι εσωτερικά. Όλοι κάνουμε λάθη, κανείς δεν είναι τέλειος. Είμαι σίγουρος ότι το μετάνιωσε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά η ομάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Χρειαζόμαστε στενή σύνδεση, να είμαστε μια γροθιά και να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί μπροστά μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να μπει ανάμεσά μας. Το γνωρίζει και ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα».
Ο Γάλλος σταρ παραχώρησε συνέντευξη στη Magenta TV και αναφέρθηκε στη μεγάλη αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό. Ο Φουρνιέ τόνισε πως δεν μπορεί να υπάρξει ανακωχή ανάμεσα στους δύο συλλόγους, αλλά επισήμανε πως οι παίκτες εκτός παρκέ δεν έχουν προβλήματα.
«Δεν έχουμε προβλήματα εκτός παρκέ (σ.σ. με τους παίκτες). Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ανακωχή. Θα είμαι ειλικρινής, την πρώτη μου σεζόν, όταν δεν είχα ακόμη την εμπειρία, ένιωθα ότι όλο αυτό ήταν ανθυγιεινό και ότι θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση. Ωστόσο, στους πρώτους τελικούς το κατάλαβα και άλλαξα εντελώς την οπτική μου. Είναι αδιανόητο να υπάρξει ανακωχή. Οι παίκτες και οι φίλαθλοι ακολουθούν μια ηγεσία. Αν η ηγεσία θέλει να πάμε στον πόλεμο, τότε όλοι θα ακολουθήσουν. Αν η ηγεσία αλλάξει στάση, τότε θα αλλάξουν και τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος σταρ μίλησε και για το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ επισημαίνοντας πως το έχει μετανιώσει: «Έμεινα έκπληκτος, γιατί δεν το είχε ξανακάνει στο παρελθόν και γνωρίζει ότι το να μεταφέρεις τέτοια ζητήματα στα social media δεν είναι σωστό ούτε βοηθητικό. Δεν είναι καλή ιδέα. Όσα έχεις να πεις, πρέπει να τα διαχειρίζεσαι εσωτερικά. Όλοι κάνουμε λάθη, κανείς δεν είναι τέλειος. Είμαι σίγουρος ότι το μετάνιωσε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά η ομάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Χρειαζόμαστε στενή σύνδεση, να είμαστε μια γροθιά και να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί μπροστά μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα να μπει ανάμεσά μας. Το γνωρίζει και ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα».
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