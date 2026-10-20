Συγχωνεύσεις στρατοπέδων, 500 εκατ. ευρώ εξοικονόμηση και νέες αυξήσεις - Παράταση της παρουσίας των Patriot στη Σαουδική Αραβία
Συγχωνεύσεις στρατοπέδων, 500 εκατ. ευρώ εξοικονόμηση και νέες αυξήσεις - Παράταση της παρουσίας των Patriot στη Σαουδική Αραβία
Στην υβριδική εποχή περνούν οι Ένοπλες Δυνάμεις με νέα ταξιαρχία drones, μη επανδρωμένα συστήματα και αλλαγές στη δομή τους – Τι είπε ο Δένδιας για F-35, Patriot και αμυντική βιομηχανία
Την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στην υβριδική εποχή σηματοδοτεί η τρίτη φάση της Νέας Δομής, όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε σήμερα, κάνοντας λόγο για πλήρη ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων διακλαδικά.
Τόσο με τη δημιουργία ειδικής μονάδας στον Στρατό Ξηράς, ενώ το Πολεμικό Ναυτικο έχει μελετήσει και έχει κάνει ήδη ασκήσεις, δημιουργώντας Διοίκηση αυτόνομων και μη επανδρωμένων, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας.
Το Πολεμικό Ναυτικό θα είναι το πρώτο που θα ενσωματώσει στην Ευρώπη τα μη επανδρωμένα, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία προχωράμε σε δομή για τα συνεργατικά αεροσκάφη, σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, γνωστοποιώντας ακόμη ότι «θα οδηγηθούμε σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις 56 μονάδων και 126 δομών».
Την ίδια στιγμή δημιουργούμε ταξιαρχία μη επανδρωμένων συστημάτων στο Λιτόχωρο για να ενσωματώνονται τα νέα συστήματα. Επίσης, θα δημιουργήσουμε βάση μη επανδρωμένων και αυτόνομων αεροχημάτων στην Πολεμική Αεροπορία, σημείωσε ο κ. Δένδιας.
«Η ενεργός εφεδρεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις», όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ταυτόχρονα, τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η τελευταία νομοθετική παρέμβαση στη διάρκεια της Υπουργίας μου που θα αφορά το οικοσύστημα της αμυντικής βιομηχανίας, ώστε η Ελλάδα ως πωλήτρια να συμβληθεί G2G. Θα νομοθετήσουμε το 25% δηλαδή ελάχιστη συμμετοχή του ελληνικού οικοσυστήματος, ενώ επί τη βάση μελέτης θα προβούμε σε αναδιάρθρωση της γενικής διεύθυνσης Εξοπλισμών, προανήγγειλε ο Νίκος Δένδιας.
Τόσο με τη δημιουργία ειδικής μονάδας στον Στρατό Ξηράς, ενώ το Πολεμικό Ναυτικο έχει μελετήσει και έχει κάνει ήδη ασκήσεις, δημιουργώντας Διοίκηση αυτόνομων και μη επανδρωμένων, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας.
Το Πολεμικό Ναυτικό θα είναι το πρώτο που θα ενσωματώσει στην Ευρώπη τα μη επανδρωμένα, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία προχωράμε σε δομή για τα συνεργατικά αεροσκάφη, σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, γνωστοποιώντας ακόμη ότι «θα οδηγηθούμε σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις 56 μονάδων και 126 δομών».
Την ίδια στιγμή δημιουργούμε ταξιαρχία μη επανδρωμένων συστημάτων στο Λιτόχωρο για να ενσωματώνονται τα νέα συστήματα. Επίσης, θα δημιουργήσουμε βάση μη επανδρωμένων και αυτόνομων αεροχημάτων στην Πολεμική Αεροπορία, σημείωσε ο κ. Δένδιας.
Τελευταίο νομοσχέδιοΕπιπλέον, «ελπίζω ότι στις αρχές Δεκεμβρίου θα είμαστε όλοι στα εγκαίνια του 309 εργοστασίου που θα είναι διακλαδικό, όπως και στα εγκαίνια του κέντρου διοίκησης διαστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας», όπως τόνισε, ενώ για την εφεδρεία, δημιουργείται λόχος ειδικών αποστολών αποτελούμενος από εφέδρους, δήλωσε ο κ. Δένδιας.
«Η ενεργός εφεδρεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις», όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ταυτόχρονα, τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η τελευταία νομοθετική παρέμβαση στη διάρκεια της Υπουργίας μου που θα αφορά το οικοσύστημα της αμυντικής βιομηχανίας, ώστε η Ελλάδα ως πωλήτρια να συμβληθεί G2G. Θα νομοθετήσουμε το 25% δηλαδή ελάχιστη συμμετοχή του ελληνικού οικοσυστήματος, ενώ επί τη βάση μελέτης θα προβούμε σε αναδιάρθρωση της γενικής διεύθυνσης Εξοπλισμών, προανήγγειλε ο Νίκος Δένδιας.
Κέντρο τραύματος και ΛίβανοςΣτο ίδιο πλαίσιο, θα υπάρξουν αλλαγές στο υγειονομικό σώμα, με το 424 και το νοσοκομείο Χανίων να καθίστανται διακλαδικά, ενώ θα έχω σήμερα στη Βοστώνη συνάντηση για το κέντρο τραύματος που θα δημιουργήσει ως διακλαδικό στις αρχές του 2027 με παράρτημα σε νοσοκομείο του Λίβανου, συνδεδεμένο με το Χάρβαρντ και απίστευτη τεχνογνωσία.
Μισο δις ευρώ εξοικονομήσειςΑπό τις αλλαγές αυτές προκύπτουν εξοικονομήσεις μισό δις στην πενταετία δηλαδή περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. Για παράδειγμα μια φρεγάτα FDI μας κοστίζει 2 εκατομμύρια το χρόνο ενώ 7.3 εκατομμύρια μια παλιά. Ενα σύστημα PULS χρειάζεται δύο άτομα ένα παλιό πυραυλικό σύστημα 6 χειριστές και τα spike απαιτούν δύο άτομα, όταν τα παλιότερα απαιτούσαν τέσσερις μισθοδοσίες.
Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον Αρχηγό ΓΕΝ για το πρόγραμμα παροπλισμών 21 μονάδων και την αντικατάστασή τους από νεότερες ή μη επανδρωμένες στο Πολεμικό Ναυτικο. «Τα χρήματα αυτά η κατανόηση που έχω γενικά με το γενικό λογιστήριο του κράτους είναι ότι θα επιστρέψουμε στο προσωπικό. Θεωρούμε ότι η ανταμοιβή τους για αυτό που παρέχουν στην πατρίδα πρέπει να είναι καλύτερη.
Επί της αρχής θέλω να είμαι απόλυτος αυτά τα χρήματα θα επανεπενδυθούν στο προσωπικό μας» παρατήρησε ο κ. Δένδιας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως απαραίτητο να δημιουργήσουμε μια στέγη αυτόνομης διαβίωσης για απόστρατους στην Πεντέλη με 25 κλίνες αρχικά και μετά 50 κλίνες».
«Δεν μπορούν τα πληρώματα του στόλου να μένουν στη θάλασσα πάνω από ένα ορισμένο λογικό επίπεδο πάνω από 200 μέρες. Δεν θα είναι επιτρεπτό στελέχη μας να πλέουν άνω των 200 ημερών. Για την περίπτωση που το εθνικό καθήκον θα απαιτήσει μεγαλύτερη παραμονή το αντάλλαγμα θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού» γνωστοποίησε ακόμη ο κ. Δένδιας, ενώ η εξοικονόμηση που επιτυγχάνουμε εκ των ενοντων είναι σημαντική, πρόσθεσε. Ο ίδιος έκανε λόγο για το πιο υγιές παράδειγμα που μπορεί να υπάρξει στο δημόσιο τομέα.
Ερωτηθείς για το κέντρο τραύματος στο Λίβανο, λόγω της έδρας στην περιοχή του Πατριαρχείου Αντιοχείας, δίνεται ασφάλεια στην πατριαρχική δομή, αλλά και η δυνατότητα του προσωπικού μας να εκπαίδευεται σε πολλά πολλά περιστατικά, όπως επισήμανε ο Υπουργός. Ο κ. Δένδιας εστίασε άλλων στην αντικατάσταση επανδρωμένων μονάδων ιδίως σε περίπτωση περιπολιών από μη επανδρωμένα.
«Δεν συναντηθήκαμε για να μιλήσουμε για τα καλώδια ούτε για τα ελληνοτουρκικά άλλωστε υπό την ευρεία έννοια μέσω της νέας δομής μιλάμε και για αυτά» απάντησε σε ερώτηση για το καλώδιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ενώ για την παρουσία των πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία, έγινα δεκτός από τον Πρίγκηπα ήδη η Σαουδική Αραβία προέβη σε κίνηση εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων 24 ώρες μετά την αναχώρηση μου, συνέχισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανακοινώνοντας «πως θα εισηγηθώ στο ΚΥΣΕΑ την παράταση παραμονής των Patriot στη Σαουδική Αραβία και συζητάμε διάφορες άλλες μορφές συνεργασίας», όπως ανέφερε.
Καλώδιο και Ρούμπιο
«Η επίσκεψη ήταν άκρως ικανοποιητική και λύθηκαν όποιες παρεξηγήσεις υπήρχαν», όπως ισχυρίστηκε ο κ. Δένδιας.
Αναφορικά με τα Stryker, είναι δωρεάν παραχώρηση μας ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος τύπος για τα νησιά λόγω των τροχών, όπως σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λέγοντας ακόμη πως «πρόθεσή μου είναι στην τελευταία φάση της υπουργίας μου να υποβάλω και τον 2027-2038 επικαιροποιημένο προϋπολογισμό» που θα περιλαμβάνει και εξοπλισμό των F-16 και όπλα για τα F-35.
Τελευταία φάση της Υπουργίας
“Εμείς αυτό που ζητάμε είναι το πλέον σύγχρονο όπλο, όταν θα παραλάβουμε τα F-35 αυτά ζητάμε από τις ΗΠΑ αυτό είπα στον κ. Ρούμπιο και ο προγραμματισμός μας είναι να λειτουργούν συνεργατικά με τα F-35 να πετάνε δίπλα στα F-35 κοντά τους 6 drones» εξήγησε ο κ. Δένδιας.
Ζητάμε το πλέον σύγχρονο όπλο για τα F-35
Για υπουργείο Οικονομικών και τη διαπραγμάτευση για τις νέες αυξήσεις, αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το υπάρχον έτος, όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, ενώ απαντώντας στο «ΘΕΜΑ» για την Τεχνητή Νοημοσύνη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, αλλά και στην υπολογιστική δυνατότητα του νέου εξοπλιστικού.
Ερωτηθείς για τον εκλογικό πήχη του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας απέφυγε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ποσοστό, επιλέγοντας να δώσει έμφαση στον στόχο της αυτοδυναμίας. «Εγώ από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσω με απόλυτη ικανοποίηση και απόλυτη ταύτιση είναι την προσπάθεια για την αυτοδυναμία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εμείς καταθέτουμε μία πρόταση στην ελληνική κοινωνία και θα θέλαμε να έχει τη συντριπτική στήριξη για να την εφαρμόσουμε».
Στόχος η αυτοδυναμία
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμισε ότι έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για τη στόχευση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο στην Κομοτηνή και το Αγρίνιο όσο και στο πλαίσιο του εσωκομματικού διαλόγου ενόψει του συνεδρίου. «Νομίζω ότι έχω μια πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας και ποιο πρέπει να είναι το πλαίσιο γύρω από αυτήν τη στόχευση», σημείωσε, καταλήγοντας με την επισήμανση ότι «ζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού όχι επειδή κάποιος είναι χαριτωμένος, συμπαθής ή καλός άνθρωπος», αλλά στη βάση συγκεκριμένων αρχών, αξιών και προγράμματος.
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