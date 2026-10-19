Η Γιουβέντους στηρίζει προς το παρόν τον Σπαλέτι, οι οπαδοί ονειρεύονται τον Κόντε
SPORTS
Γιουβέντους Λουτσιάνο Σπαλέτι Αντόνιο Κόντε

Η Γιουβέντους στηρίζει προς το παρόν τον Σπαλέτι, οι οπαδοί ονειρεύονται τον Κόντε

Ο 67χρονος προπονητής βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την ήττα από τη Λάτσιο στο Τορίνο με 3-0

Η Γιουβέντους στηρίζει προς το παρόν τον Σπαλέτι, οι οπαδοί ονειρεύονται τον Κόντε
Η ήττα της Γιουβέντους από τη Λάτσιο με 3-0 στο Τορίνο για την 7η αγωνιστική της Serie A, άνοιξε καθαρά θέμα προπονητή στους «μπιανκονέρι». 

Η «Γιούβε» έχει πλέον κατρακυλήσει στην 8η θέση με απολογισμό τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Οι 11 βαθμοί την έχουν φέρει στο -8 από Ίντερ και Λάτσιο που είναι στην κορυφή. 

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται υπό πίεση αν και όπως αναφέρουν στην Ιταλία, η διοίκηση της Γιουβέντους τον στηρίζει προς το παρόν. Αν όμως η εικόνα των αποτελεσμάτων δεν είναι αυτή που πρέπει στη συνέχεια, ο 67χρονος Ιταλός προπονητής είναι εξαιρετικά πιθανό να δει την πόρτα της εξόδου. 

Ο κόσμος της Γιουβέντους θέλει την επιστροφή του θρύλου της ομάδας, Αντόνιο Κόντε, ο οποίος ήταν στον πάγκο από το καλοκαίρι του 2011 έως και αυτό του 2014. Βέβαια από τότε ο Κόντε έχει αλλάξει αρκετές ομάδες (εθνική Ιταλίας, Τσέλσι, Τότεναμ, Άρσεναλ) με πιο... ιδιαίτερη την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από το 2019 έως και το 2021 της, μισητής για τους οπαδούς της Γιουβέντους, Ίντερ. 

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός αποχώρησε τον Ιούνιο του 2026 από την Νάπολι και από τότε είναι χωρίς ομάδα.

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