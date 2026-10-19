Πανιώνιος: Καταγγέλλουμε την εξοργιστική απόφαση του Σερραίου βοηθού, βίντεο
SPORTS
Πανιώνιος

Πανιώνιος: Καταγγέλλουμε την εξοργιστική απόφαση του Σερραίου βοηθού, βίντεο

Η ΠΑΕ Πανιώνιος έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τη Νίκη Βόλου και καταγγέλει τον βοηθό της αναμέτρησης

Πανιώνιος: Καταγγέλλουμε την εξοργιστική απόφαση του Σερραίου βοηθού, βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στο 1-1 με τη Νίκη Βόλου έμεινε ο Πανιώνιος για την 7η αγωνιστική της Superbet League 2. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, ωστόσο έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα και συγκεκριμένα για το ακυρωθέν γκολ του Ταβάρες στο δεύτερο ημίχρονο.

Με ανάρτηση του στα social media ο Πανιώνιος διαμαρτύρεται για τη διαιτησία και καταγγέλλει τον βοηθό, Αχιλλέα Αναστασιάδη.


Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Πανιώνιος:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει την εξοργιστική απόφαση του Σερραίου βοηθού Αχιλλέα Αναστασιάδη να ακυρώσει το κανονικό γκολ του Ταβάρες. Μια αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη που καθόρισε την έκβαση της αναμέτρησης, στερώντας από την ομάδα μας τη νίκη.

Υ.Γ. Ευχαριστούμε θερμά την ΠΑΕ Νίκη Βόλου για τη φιλοξενία της».

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης