Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Πανιώνιος: Καταγγέλλουμε την εξοργιστική απόφαση του Σερραίου βοηθού, βίντεο
Πανιώνιος: Καταγγέλλουμε την εξοργιστική απόφαση του Σερραίου βοηθού, βίντεο
Η ΠΑΕ Πανιώνιος έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τη Νίκη Βόλου και καταγγέλει τον βοηθό της αναμέτρησης
Στο 1-1 με τη Νίκη Βόλου έμεινε ο Πανιώνιος για την 7η αγωνιστική της Superbet League 2. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, ωστόσο έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα και συγκεκριμένα για το ακυρωθέν γκολ του Ταβάρες στο δεύτερο ημίχρονο.
Με ανάρτηση του στα social media ο Πανιώνιος διαμαρτύρεται για τη διαιτησία και καταγγέλλει τον βοηθό, Αχιλλέα Αναστασιάδη.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Πανιώνιος:
«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει την εξοργιστική απόφαση του Σερραίου βοηθού Αχιλλέα Αναστασιάδη να ακυρώσει το κανονικό γκολ του Ταβάρες. Μια αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη που καθόρισε την έκβαση της αναμέτρησης, στερώντας από την ομάδα μας τη νίκη.
Υ.Γ. Ευχαριστούμε θερμά την ΠΑΕ Νίκη Βόλου για τη φιλοξενία της».
Με ανάρτηση του στα social media ο Πανιώνιος διαμαρτύρεται για τη διαιτησία και καταγγέλλει τον βοηθό, Αχιλλέα Αναστασιάδη.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Πανιώνιος:
«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει την εξοργιστική απόφαση του Σερραίου βοηθού Αχιλλέα Αναστασιάδη να ακυρώσει το κανονικό γκολ του Ταβάρες. Μια αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη που καθόρισε την έκβαση της αναμέτρησης, στερώντας από την ομάδα μας τη νίκη.
Υ.Γ. Ευχαριστούμε θερμά την ΠΑΕ Νίκη Βόλου για τη φιλοξενία της».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα